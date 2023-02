Partea a doua din Patimile lui Hristos, lansată în 2024. Protagonistul primului film, grav accidentat la filmări: “M-am simțit ca Satana în acel moment”

Anul viitor va apărea partea a doua din filmul Patimile lui Hristos. În curând vor începe și filmările pentru producția regizată de Mel Gibson. Filmul se va lansa la 20 de ani de la apariția primei părți.

Partea a doua din filmul Patimile lui Hristos, lansată în 2024

Filmul “Patimile lui Hristos” a fost lansat în 2004, iar anul viitor se va lansa și cea de-a doua parte. Actorii principali din filmul lansat acum 19 ani sunt Jim Caviezel (Iisus Hristos), și Monica Bellucci (Maria Magdalena).

ADVERTISEMENT

Filmările pentru cel de-al doilea film vor începe chiar în această primăvară, conform World of Reel. Noua producție se va numi Patimile lui Hristos: Învierea”. O altă veste bună este că Jim Caviezel va interpreta din nou .

“A trecut mult timp, dar am auzit că Mel Gibsonva filma în sfârșit Passion of the Christ: Resurrection în câteva luni”, a transmis Jordan Ruimy. Filmul este programat să apară în februarie 2024. Povestea va prezenta în detaliu Învierea lui Iisus Hristos, bazată pe Evanghelia Sfântului Ioan din Noul Testament, dar și pe relatările călugăriței Catherine Emmerich.

ADVERTISEMENT

Primul film este o reprezentare a răstignirii lui Iisus Hristos, bazată pe Noul Testament, precum și pe viziunile călugăriței Anne Catherine Emmerich (1774 – 1824). Mântuitorul este condamnat la moarte, iar filmul prezintă chinurile prin care a trecut în ultimele ore de viață.

Acest film a fost o mare realizare a cunoscutului regizor Mel Gibson. Producția a ajuns în cinematografe pe 25 februarie 2004. A obținut o sumă de box office de peste 612 milioane de dolari din toată lumea, pe baza unui buget de 30 de milioane de dolari.

ADVERTISEMENT

Ce efecte speciale au fost folosite în film. Actorul principal a îndurat chinuri groaznice

Actorul Jim Caviezel a pretrecut opt ore la machiaj pentru a simula rănile Mântuitorului, potrivit Today. Unele dintre scene sunt tulburătoare, cum ar fi cea a chinuirii sau a răstignirii lui Iisus, realizate prin efecte speciale.

De exemplu, Mel Gibson le-a spus actorilor care îi interpretau pe soldații romani să lovească un stâlp aflat în spatele lui Caviezel, care era gol și încătușat. Imaginile urmau să fie editate ca să pară că îl loveau, de fapt, pe personaj.

ADVERTISEMENT

Din păcate, unul dintre actori a ratat stâlpul și l-a lovit din greșeală pe actorul care l-a interpretat pe Mântuitor. Lovitura l-a durut foarte tare și a început să înjure la filmări. “Poate că îl interpretez pe Iisus, dar m-am simțit ca Satana în acel moment”, a declarat el în cadrul unu interviu, notează .

ADVERTISEMENT

Mai mult, actorul a fost lovit accidental peste mână, iar pielea de la încheietură i-a fost ruptă. Actorii care i-au jucat pe soldații romani au folosit bețe fără cozile de piele, iar protagonistul s-a prefăcut că este lovit. Ulterior, capetele bicelor au fost adăugate tot cu efecte speciale. Rănile de machiaj au fost acoperite digital până când loviturile au fost aplicate, astfel încât să dea iluzia că acestea au apărut după ce pielea era lovită.

Chinurile pe care Caviezel le-a îndurat la filmări nu s-au terminat aici. Timp de câteva săptămâni, actorul a fost nevoit să atârne aproape gol de o cruce la temperaturi mici. În timpul secvenței cu Predica de pe Munte, protagonistul a fost chiar lovit de un fulger.

Camerele au surprins și un halo de la Soare. Această scenă a fost introdusă și în film, ca și cum Iisus Hristos ar avea o aură. Caviezel și-a luxat umărul din cauza purtării crucii, dar a avut și alte probleme după filmări. S-a ales cu alte răni, dar și cu o pneumonie și cu o infecție pulmonară, scrie .

Prezentarea Satanei, personaj interpretat de Rosalinda Celentano, a reprezentat un alt aspect șocant al filmului. Acesta a fost interpretat ca un personaj inspirat după Lordul Voldemort (Cap-de-Mort) din franciza Harry Potter.