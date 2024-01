Partidul lui Trump vrea pensii pentru o companie secretă a CIA, implicată în scandaluri de răsunet. Republicanii sprijină „statul paralel”

Congresmenii republicani vor pensii și avantaje pentru foștii angajați ai companiei aeriene Air America, care a fost deținută și operată în secret de CIA (Central Intelligence Agency), sprijinind operațiuni secrete în sud-estul Asiei în timpul războiului din Vietnam, inclusiv sprijin pentru traficul de droguri în Laos. Între 1950 și 1976, un grup de aproximativ 1.000 de cetățeni americani au lucrat pentru Air America, care a fost prezentată ca o companie aeriană privată care opera în timpul Războiului Rece. Cu toate acestea, documente declasificate în prezent au dezvăluit că Air America era deținută și controlată în totalitate de guvernul SUA.

GOP sprijină ceea ce denunță, „statul paralel”

Senatorul Marco Rubio și reprezentantul Glenn Grothman doresc să fie recunoscută contribuția Air America, compania aeriană a CIA care a sprijinit războaiele secrete din Laos și Cambodgia. Glenn Grothman, republican din Wisconsin, este un critic fervent a ceea ce el a numit „statul paralel” („deep state”), o denumire generală folosită de partidul fostului președinte Doald Trump pentru structurile de securitate americane, pe măsură ce investigațiile împotriva lui Trump au luat amploare.

Pe măsură ce lista acuzațiilor la adresa fostului locatar al Casei Albe a ajuns la dimensiuni impresionante, cea a partizanilor acestuia nu s-a micșorat. Aceștia sunt grupuri diverse, dar împărtășesc aceeași preocupare fundamentală: cred că Trump va obține rezultate în ceea ce privește problemele pe care le consideră cele mai importante pentru țară.

Pentru toți acești susținători, să obțină ceea ce își doresc este mai important decât să se îngrijoreze, de pildă, de indiscrețiile matrimoniale ale lui Trump, de documentele guvernamentale furate, de încercarea sa de a anula rezultatele alegerilor prezidențiale din 2020 sau de faptul – extrem de grav și unic în democrația americană – că a încurajat luarea cu asalt a Capitoliului pe 6 ianuarie 2021.

Astfel că toate anchetele ce-l vizează pe Trump sunt denunțate de adepții miliardarului drept demersuri ale „statului paralel” de a-l împiedica să facă din nou America măreață, în favoarea lui Joe Biden. Dar acum Glenn Grothman, împreună cu un grup de alți republicani, au apărut ca campioni improbabili ai unei legislații menite să sprijine ceea ce tocmai partidul lor denunță, așa numitul „stat paralel” – prin acordarea de bani foștilor angajați ai companiei aeriene deținute în secret de CIA, Air America, scrie

Air America Act va „corecta nedreptățile”

– introdusă de Grothman în Camera Reprezentanților în octombrie și de senatorul Marco Rubio, republican din , în Senat – urmărește să garanteze pensii și recunoaștere oficială pentru cei 1.000 de cetățeni americani care au lucrat pentru această controversată companie aeriană.

Unii dintre ei ar urma să fie incluși pe „Zidul Stelelor” al CIA, care comemorează angajații agenției care au murit în timpul serviciului. Angajați ca agenți sub acoperire, angajații Air America nu au primit formulare guvernamentale standard și nu pot dovedi statutul lor de angajați federali, care este necesar pentru a se califica pentru beneficiile de pensionare.

Într-un comunicat de presă, Grothman apreciază că această lege „va corecta o nedreptate suferită de americani curajoși care sunt foști angajați ai Air America, asigurându-se că aceștia primesc beneficiile federale de pensionare și recunoașterea pe care le-au meritat”.

„Și-au dat viața luptând împotriva comunismului”

„Congresul a adoptat de două ori o legislație corectivă pentru alte grupuri secrete afiliate la CIA”, a declarat Grothman. „Nu este corect să continuăm să-i ignorăm pe cei de la Air American. Acești patrioți și-au riscat viețile, mulți dintre ei și-au dat viața, luptând împotriva comunismului în același mod în care au făcut-o și membrii Air Force”.

„Sunt onorat că atât de mulți dintre colegii mei (…) mi se alătură în susținerea acestor eroi. Acum este momentul să recunoaștem cum se cuvine serviciul americanilor din aviație pentru țara noastră. Bărbații și femeile curajoși ai Air America merită o demonstrație extraordinară de apreciere pentru serviciul lor față de națiunea noastră. Sunt mândru să conduc acest proiect de lege bipartizan pentru a mă asigura că concetățenii noștri americani care au servit cu onoare marea noastră națiune primesc recunoașterea pe care o merită”, a declarat și Rubio.

Arme și droguri

a fost acuzată că a distribuit arme și chiar, potrivit istoricului , în Asia de Sud-Est – acuzații pe care CIA și veteranii Air America le-au negat atât de viguros încât au declanșat o bătălie juridică cu acesta În timpul Războiului din Vietnam, Air America a jucat un , dar obscur, în susținerea activităților CIA în Laos, un teren de pregătire pentru operațiunile împotriva nord-vietnamezilor și, împreună cu Cambodgia, locul unui război secret de amploare condus de agenție împotriva comuniștilor din ambele țări.

Dacă a existat vreodată un moment în care comunitatea serviciilor de informații a semănat cu ceva care se aseamănă cu un „stat paralel”- un stat care nu trebuie să dea socoteală nimănui, alcătuit din oficiali nealeși – acesta ar fi fost în anii războiului din Vietnam, înainte ca investigațiile Congresului să pună stăpânire pe CIA.

Tim Weiner, autorul cărții „Legacy of Ashes: The History of the CIA”, laureată cu National Book Award, a declarat pentru sursa citată: „Întregul scop al Air America a fost să ucidă comuniști”. Deținută și operată de CIA până în 1976, Air America a fost folosită ca acoperire pentru operațiunile agenției în perioada de „vest sălbatic” a acesteia.

Nici o supraveghere a Congresului la acea vreme

Până în 1975, când fostul senator Frank Church, din Idaho, a înființat celebra sa comisie de anchetă, comunitatea serviciilor de informații a fost dezlănțuită, cu puține controale externe. „Nu a existat nicio supraveghere a CIA de către Congres înainte de Comisia Church”, a declarat Weiner. „Ceea ce se întâmpla a fost că directorul CIA, Allen Dulles, de exemplu (primul dirctor civil al agenției) venea în fața Congresului și vorbea cu președintele comisiei pentru servicii armate, iar președintele spunea: Aveți tot ce vă trebuie? Iar Dulles răspundea: „Da, domnule, totul este în regulă”.

Cu o supraveghere practic inexistentă, în această perioadă au avut loc unele dintre cele mai grave scandaluri ale CIA, de la încercări de asasinare a unor lideri străini precum Fidel Castro până la implicarea în lovituri de stat. Perioada a coincis cu apogeul operațiunilor Air America, până la dizolvarea acesteia în 1976, în același an în care Comisia Church a înființat comisiile de informații ale Camerei și Senatului.

Mel Gibson n-a rezolvat nimic

În 1990, un film de acțiune intitulat „Air America”, cu Mel Gibson și Robert Downey Jr. în rolurile principale, a prezentat compania aeriană ca pe o operațiune cinică de trafic cu heroină, impresie care persistă în imaginația populară până în prezent. „Au existat piloți necinstiți ai Air America, dar povestea conform căreia CIA făcea contrabandă cu droguri pentru profit sau avantaje politice este aproape în întregime o minciună”, a declarat Weiner.

„Imaginea publică a Air America a avut o evoluție proastă, s-a degradat”, a scris istoricul de aviație William M. Leary în revista Studies in Intelligence, publicată de CIA, deplângând „reputația proastă” a companiei aeriene, pe care o atribuie filmului din 1990. Acest lucru nu a avut efect în Congres, unde un grup bipartizan de 35 de membri ai Camerei a sprijinit legislația lui Grothman. Rubio, vicepreședintele Comisiei de informații a Senatului, a introdus versiunea senatorială a proiectului de lege împreună cu senatorul Mark Warner,președintele comisiei.

„Sunt mândru să introduc această legislație”, a declarat Warner despre proiectul de lege într-un comunicat de presă, „pentru a oferi beneficii bine meritate și pentru a recunoaște în mod oficial curajul americanilor din aviație în timpul efortului de război al SUA în Vietnam și Asia de Sud-Est”.