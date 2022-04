Pască raw-vegană gata în doar 15 minute. Vedeta TVR Alina Stancu dezvăluie rețeta

Alina Stancu, prezentatoarea știrilor de la ora 14.00 de la TVR 1, dezvăluie care este rețeta ei de pască vegană, preparat pe care a învățat să îl facă pentru soțul ei, în doar 15 minute. Vedeta TVR spune că la realizarea ei folosește brânzica de caju și un blat de migdale.

Prezentatoarea știrilor de la ora 14.00 de la TVR 1, Alina Stancu, spune că sărbătorile sunt frumoase, acolo unde sunt prietenii și familia ei. Într-un interviu pentru FANATIK, ea spune ce va face de Paște, de undeva lua lumină și ce nu îi va lipsi de pe masă de sărbători. Alina Stancu va găti preparatele tradiționale, însă soțul acesteia preferă produsele raw-vegane, pe care, în timp le-a adoptat și ea.

Alina, cum îţi petreci Paştile? Cu cine? Ce program aveţi?

– Sărbătoarea Învierii o petrec acasă, în familie. E primul an, după perioada pandemiei, când ne putem strânge cu toții, tihnit, în jurul mesei, fără măști, restricții ori alte reguli care ne-au schimbat forțat obiceiurile bune.

Aștept cu nerăbdare Slujba de la miezul nopții când vom merge la Mănăstirea Stavropoleos să luăm Lumina, pentru ca mai apoi să ciocnim un ou și să mâncăm o felie de Pască, iar duminică dimineață să revenim la biserica pentru sfânta Împărtășanie.

Cine găteşte masă de Paşti? Prepari un meniu vegan? Care e preparatul tău preferat de Paşti şi cine îl pregăteşte la tine acasă?

– Pregătesc cu drag meniul tradițional de Paști din care nu lipsesc drobul, borșul de miel, stufatul și cozonacii pufoși. Și pentru că soțul meu preferă produsele raw-vegane, fac o rețetă delicioasă de pască fără niciun produs de origine animală. Îmi place că se prepară extrem de rapid, este gustoasă și nimeni nu realizează că e făcută fără foc.

De altfel, deserturile raw nu încetează să mă uimească. Mi se par cele mai bune din lume. Unde mai pui că sunt și sănătoase. Vă spun doar că, pentru această delicatesă, folosesc brânzica de caju și un blat de migdale senzațional, iar tot efortul de a o pregăti presupune…un sfert de oră.

”Totul a plecat de la o afecțiune gastrică a soțului meu”

Ce te-a motivat să alegi acest stil de viaţă, cu hrană crudă? Ai remarcat schimbări de atunci?

– Totul a plecat de la o afecțiune gastrică a soțului meu și dorința de a schimbă, pe termen lung, un regim de viață nu prea sănătos, bogat în grăsimi animale și carbohidrați. Și că să nu treacă singur prin tot chinul renunțării la stilul tradițional de gătit, am ales să adopt și eu, pentru un timp, aceeași variantă de alimentație.

Nu regret nicio clipă. Dincolo de satisfacția unor efecte aproape imediate în privința sănătății și a scăderii galopante în greutate, m-am bucurat la maximum de noi ‘jucării’ în bucătărie care m-au ajutat enorm să prepar tot felul de rețete surprinzător de gustoase.

Povesteşte-ne un Paşti memorabil pentru tine.

– Una dintre cele mai frumoase sărbători de Paști am petrecut-o în insula grecească Hydra, cu un an înainte de izbucnirea pandemiei de Covid. Dincolo de locurile speciale vizitate și prietenii dragi, m-a cucerit definitiv faptul că am fost în mijlocul unor familii tradiționale de greci gălăgioși și petrecăreți nevoie mare, care au gătit produse specifice locului…

și ne-au împărtășit din bucuria de a trăi, seren, pe o insulă unde te deplasai doar cu ajutorul unor măgăruși care te purtau oriunde voiai să ajungi. Străduțele cochete, casele spectaculoase, priveliștile de vis, mirosul de lămâi înfloriți și starea de bine de atunci îmi vor rămâne mereu întipărite în minte și suflet.

”Aranjăm masa ca acasă și aducem fiecare tot ce are mai bun”

Cum e să lucrezi de sărbători? E o atmosferă mai altfel în redacţie? Lucrezi anul acesta de Paşti?

– Ultimii ani m-au surprins, de Paști, în mijlocul redacției TVR. De sărbători e întotdeauna mai liniște la muncă și oamenii sunt mult mai toleranți. Iar faptul că mâncăm împreună în astfel de momente, aranjăm masa ca acasă și aducem fiecare tot ce are mai bun, pentru a împărtăși bucuria Învierii, e un mare câștig față de zilele obișnuite la serviciu.

Rețeta de pască vegană dezvăluită de Alina Stancu

Alina Stancu ne-a dezvăluit rețeta de pască raw-vegană care se prepară în 15 minute. Nu conține brânză, iar vedeta TVR spune că este extrem de delicioasă.

Ingredientele folosite de Alina Stancu pentru pasca de post sunt următoarele:

250 g făină de ovăz, 200 g curmale (hidratate), pentru pentru blat. La crema de brânză, vedeta TVR folosește 80 g de caju hidratat, 50 ml lapte de caju ambalat, 50 g de migdale, 100 ml de ulei de cocos, 1/2 linguriță de fulgi de drojdie inactivă, 10 ml de zeamă de lămâie, 40 g de miere, 1 linguriță de turmeric și 10 ml de zeamă de portocale.

Pentru decor se folosesc, în funcție de preferința fiecăruia, zmeură, căpșuni sau coacăze roșii și merișoare.

Modul de preparare al blatului

Nucile de caju se spală bine în jet de apă puternic și este indicat să se lase în apă, la hidratat, cel puțin 2 ore sau câteva ore, eventual chiar și peste noapte. Și curmalele se lasă într-un bol în apă tot pentru cel puțin 2 ore. Apa în care au stat la hidratat se folosește în rețetă, cea în care au stat nucile caju și migdalele nu se folosește.

Se amestecă la blender sau cu mixerul făina de ovăz și curmalele până ce se transformă compoziție lipicioasă. Se tapetează o tavă cu folie alimentară, apoi se întinde aluatul în forma respectivă cu o lingură sau o altă ustensilă de bucătărie. Se acoperă și marginile interioare ale formei.

Cum se prepară crema de brânză

Se mixează nucile de caju, mierea (sau siropul de agave), laptele de caju, zeama de portocale, zeama de lămâie, uleiul de cocos, fulgii de drojdie inactivă și turmericul până când compoziția devine cremoasă. Compoziția respectivă se pune peste blat și se decorează, după preferința fiecăruia, cu stafide, merișoare și coacăze roșii proaspete. Pasca realizată se pune în congelator pentru câteva ore.