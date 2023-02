Patrizia Paglieri este din nou singură: “Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun”

Patrizia Paglieri a anunțat, în cadrul unui interviu, că este din nou singură. Ea și fostul partener nu mai formează un cuplu de aproximativ două luni, chiar dinainte de sărbătorile de iarnă.

Patrizia Paglieri, din nou singură. Ea și fostul iubit nu-și mai vorbesc

a fost recent în vacanță în SUA, la New York, iar alături i-a fost fiul ei, Francesco, de care este foarte apropiată. A fot pentru prima dată când vedeta a ajuns în America, deoarece fiul ei și-a dorit foarte mult să ajungă acolo.

În cele cinci zile petrecute la New York, cei doi au vizitat mai multe obiective turistice. Printre acestea se numără Empire State Building și sediul ONU. Din păcate, vremea nu a fost foarte bună, ci au avut parte de ger, adică -16 grade Celsius.

Întrebată de ce iubitul ei nu a însoțit-o în vacanță, fosta jurată de la MasterChef România a spus că cei doi nu mai sunt împreună. Despărțirea a avut loc chiar înainte de Crăciun.

“Nu mai am iubit! Ne-am despărțit cu două zile înainte de Crăciun. Nu am mai vorbit de atunci”, a declarat Patrizia Paglieri pentru . Vedeta a vorbit, totodată, și despre viața amoroasă a fiului ei.

Tânărul are o iubită de aproximativ o lună, însă nu au putut să o ia cu ei în SUA deoarece nu putea obține viza at de rapid, mai ales fiind româncă. “Francesco are o nouă poveste de dragoste, cam de o lună, cu Brianna.

Dar nu a putut veni cu noi, pentru că, să știți, nu este deloc ușor pentru o fată româncă și atât de tânără să ia viza pentru America atât de rapid. Nouă, având pașaport italian, ne-a fost mai ușor…”, a mai spus ea pentru sursa menționată.

Bucătarul chef are planuri mari pentru anul acesta. În afară de cursurile de gătit pe care le va ține, vedeta a semnat un contract cu un post de televiziune, astfel că va putea fi văzută din nou pe micile ecrane.

La ce post TV va apărea Patrizia Paglieri

, alături de fiul ei, însă nu a oferit foarte multe detalii despre colaborare. Este vorba despre un nou proiect, însă va reveni cu mai multe informații atunci când va fi cazul.

De asemenea, vedeta are și alte planuri. Unul dintre ele presupune deschiderea unui nou restaurant în București, dar este în căutarea unui sponsor. Fiului ei i-a cumpărat o cafenea la Buftea.