Patronii de restaurante merg în instanță: „Sperăm să obținem anularea restricțiilor”

Având în vedere numărul tot mai mare al infectărilor cu noul coronavirus înregistrate în București (403 doar în ultimele 24 de ore și 19.792 de la declanșarea epidemiei), prefectul Gheorghe Cojanu a anunțat o serie de restricții care intră în vigoare de miercuri, 7 octombrie și vizează, printre altele, închiderea tuturor restaurantelor, barurilor și cafenelelor până când rata de incidență va ajunge sub 1,5 la mie.

„Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare, alcoolice și non-alcoolice, în unitățile de tip restaurante și cafenele, în interiorul clădirilor, nu este permisă în București. Se face o excepție pentru unitățile de cazare – hotel, pensiune, alte asemenea, unde este permisă servirea în interior numai pentru cei cazați”, a explicat acesta.

Măsurile au ridicat, însă, un val de nemulțumire în întreaga industrie HoReCa, iar reprezentanții săi sunt gata să își caute dreptatea în instanță. Potrivit Asociației Patronale a Restaurantelor, se urmărește astfel anularea hotărârii luate de Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență cât mai curând cu putință.

Patronii de restaurante încearcă să anuleze noile restricții în instanță

„Interioarele restaurantelor au fost deschise la 1 septembrie și după această dată, timp de două săptămâni în care virusul are perioada de incubație, nu a existat nicio creștere a numărului de persoane infectate.

Nu există persoane care au fost dovedite că s-au infectat în restaurante. Din punct de vedere al numărului de focare, pe site-ul INFP puteți găsi analiza, iar industria HoReCa este ultima din acest punct de vedere.

Pe de altă parte, această hotărâre luată de către Comitetul Municipal pentru Situații de Urgență noi o vom ataca în justiție. Sperăm să obținem, în cel mai scurt timp, anularea ei.

Impunerea legii cred că ar fi dus la alte cifre pe care le-am fi putut avea astăzi. Dacă s-a întâmplat răspândirea virusului la aceste evenimente, eu pot să întreb, în momentul în care s-a constatat, unde a fost statul?

Unde au fost cei care veghează la respectarea regulilor statului? Și unde sunt cei care au avut astfel de evenimente, ce s-a întâmplat cu ei? Au luat vreo penalizare, le-a fost suspendată vreo autorizație?”, a declarat președintele HORA, Daniel Mischie, la Europa FM.

Mugur Mihăescu, mesaj pentru Ludovic Orban: „Opriți asasinarea HoReCa”

„Domnule Orban, vă cunosc, știu că sunteți un tip ale cărui intenții sunt din cele mai bune și de aceea vă rog din tot sufletul meu, opriți asasinarea economică a României. Ceea ce se întâmplă astăzi domnule Orban, contrazice orice fel de raport științific.

HoReCa este pe ultimul loc în toate rapoartele științifice în ceea ce privește împrăștierea virusului. Știți bine că atunci când am deschis prima oară restaurantele și am respectat regulile pe care dumneavoastră le-ați impus, de bună credință, știți bine că în acel moment numărul de cazuri a stagnat, nu era în creștere, a explodat odată cu întoarcerea oamenilor din vacanță, cu începerea școlilor, a explodat și mai abitir cu ieșirea masivă a electoratului la vot.

Vă felicit pentru rezultatul obținut, dar ceea ce faceți dumneavoastră sau dacă dați girul acestor indivizi care vor să ne asasineze, gândiți-vă că asasinați un milion de oameni care lucrează împreună cu familiile lor, mai mult sau mai puțin, în domeniile afectate. Un milion de oameni care s-ar putea să voteze pe alții și sincer, mie unul nu mi-ar conveni, pentru că mai degrabă prefer niște ministere care își fac treaba, cum este de pildă, Ministerul Economiei.

Apropo, vorbiți cu băiatul ăla de la Dezvoltare să dea odată granturile europene, pentru că se plimbă hârtiile cu normele, este o pagină cu norme care trebuia scrisă de trei luni. Lumea în HoReCa nu mai are niciun ban.

Trebuiau să vină banii. Bani europeni, nu sunt ai lui mama sau ai lui tata sau ai bugetului statului. Ne plimbă cu ei de trei luni deși măsura luată de ministerul Economiei a fost foarte bună. Vreți să vă spun cine sunt pe la Fondurile Europene care ne pun bețe în roate?

Cred că-i știți foarte bine. Au făcut 4000 de pagini ca să accesăm niște bani europeni. Opriți asasinarea, domnule Orban! Opriți asasinarea HoReCa! Poate dumneavoastră vreți să faceți ceva pentru ca să opriți acest număr mare de cazuri. Nu aceasta este metoda, s-a dovedit peste tot în lume că nu ține treaba asta.

Nu este normal de 9 luni aceleași plăci asurzitoare să le auzim. Aceleași plăci: spălați-vă pe mâini, puneți-vă mască. Gata! Am înțeles! Asta facem, ne spălăm pe mâini, punem masca, dar asta nu a scăzut epidemia în nicio țară din lumea asta. Nu am luat modelul Suediei, care nu mai are epidemie”, a spus Mugur Mihăescu (Vacanța Mare), unul dintre cei mai vehemenți contestatari ai restricțiilor care vizează industria HoReCa.