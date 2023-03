Patronul Mihai Rotaru anunță pierderi uriașe la Universitatea Craiova: „S-a ajuns la 20 de milioane de euro!”. Video Exclusiv

a lui Mihai Rotaru în cadrul emisiunii moderate de Ioana Cosma. După Neluțu Varga și omul de afaceri din Craiova anunță că e pe minus cu zeci de milioane de euro în Bănie.

Mihai Rotaru a ajuns la pierderi de 20 de milioane de euro la Universitatea Craiova: „Nu vindem niciun jucător”

Omul de afaceri din Bănie a dezvăluit care e situația financiară a clubului : „Eu nu sunt pe pierdere, clubul e în pierdere! Sunt mai mult de 14 milioane, pentru că doar anul acesta au mai venit 3 milioane din decembrie până acum, ca să acoperim pierderea.

Plus dacă luați diferențele, pentru că marea majoritate sunt datorii istorice ale clubului către mine. Și atunci cursul euro de 4 lei, 4,2! Așa că datoria consolidată în euro este mai mare. Duce exact la 20 de milioane, cum am spus eu”.

Rotaru spune însă că mare parte din datorie ar putea fi acoperită foarte ușor, iar situația nu este una dramatică sau dezastruoasă: „În ultimii doi ani am fost pe pierdere, înainte am făcut profituri. Practic s-a acoperit parțial pierderea. Noi însă nu am fi fost pe pierdere dacă nu am fi luat hotărârea să nu vindem niciun jucător anul trecut”.

Universitatea Craiova, oferte de peste 12 milioane de euro pentru Ivan, Bairam și Markovic: „Am fi acoperit pierderea”

Mihai Rotaru a dezvăluit suma uriașă pe care clubul o putea încasa prin vânzarea a doar trei „lei”: „În condițiile în care știți foarte bine că au existat oferte: Andrei Ivan 3,1 milioane, Ștefan Bairam 4,5 milioane, Markovic 3,8 milioane. Am avut oferte în vara anului trecut și o să vă spun exact cum a fost gândirea. Ofertele cumulate depășeau 11-12 milioane de euro, deci am fi acoperit pierderea de 5 milioane și am fi făcut și profit de vreo 7 milioane”.

Conducerea clubului a luat însă decizia să refuze ofertele și să forțeze accederea în grupe: „Dar noi am mers până în play-off-ul Conference League și știți foarte bine că am avut ghinion și am fost eliminați la penalty-uri, în condițiile în care am condus în prelungiri în minutul 115. Și atunci noi am luat hotărârea la vremea respectivă să nu vindem nimic. După ce nu ne-am calificat am zis: OK, ce facem acum? Nu vindem anul ăsta!”.

Ba, mai mult, Mihai Rotaru e convins că poate obține mai mult pe Ivan, Bairam și Markovic: „Nu că nu era neapărat de nesatisfăcătoare suma, dar credem că toți acești trei jucători de care am vorbit și pentru care am avut oferte reale, se pot situa la un nivel mult mai bun din punct de vedere financiar. Sunt jucători mai valoroși decât ofertele care au fost la vremea respectivă.

Din acest motiv este o pierdere asumată. Eu am și acoperit-o mare parte din ea la început de an. Fiscal vorbind, ea a fost acoperită și de profiturile de câțiva ani înainte, când am vândut Mihăilă 8,5 milioane de euro și Cicâldău 7 milioane. Deci nu e ceva îngrijorător”.

Vladimir Screciu, următoarea mină de aur a lui Mihai Rotaru: „E unul dintre cei mai valoroși jucători români”

Mihai Rotaru e convins că Universitatea Craiova mai are și alte produse bune de export: „Screciu din punctul meu de vedere este unul dintre cei mai valoroși jucători români la ora actuală. Este al doilea căpitan al Universității Craiova fiind și foarte tânăr: 22 de ani. Este și căpitanul României U21 și cu siguranță va veni momentul în care va pleca și el.

Ișfan a venit acum în iarnă. A venit în ianuarie și nu am cum să îl iau în calcul. Acuma nu discutam de valoarea jucătorilor noștri, ci de ceea ce s-a întâmplat de am avut un deficit financiar anul trecut. Datoriile sunt la fel ca anul trecut. Au mai crescut cu un milion, nu e… Majoritatea datoriilor sunt din 2014, 2015, 2016, 2017, 2018…”.

„În ultimii 5 ani am vândut cel mai bine din România!”

U Craiova a încasat peste 15 milioane de euro doar din vânzarea lui Mihăilă și Cicâldău. Mihai Rotaru spune că transferurile lor le-a facilitat plecarea de la FCSB și lui Man și Moruțan: „Nu avem un handicap, noi în ultimii 5 ani am vândut cel mai bine din România! Gândiți-vă că Mihăilă practic l-a tras după el pe Dennis Man. Nu îl știau cei de la Parma. L-au văzut pe Mihăilă care nici nu era atunci la echipa națională și a venit propunerea din partea agenților: Haideți să vi-l dăm și pe Man!

Pe Moruțan cine l-a atras la Galatasaray? Cicâldău! S-a vândut acolo după care au zis: OK, hai să-l aducem și pe Moruțan! Ăsta este adevărul! Noi astăzi dacă vrem să vindem 4-5 jucători vă asigur că se acoperă toate datoriile către mine și față de alte persoane nu avem”.

Mihai Rotaru își dorește enorm ca echipa să ajungă în cupele europene și cel mai probabil va menține aceeași strategie: „Nu știm ce va fi în vară. Noi acuma ne uităm după locul trei. Din vară dacă suntem iar în play-off de Champions League sau de Europa League discutăm altfel și vedem ce decizie luăm. Dar în acest moment nu vrem să vindem nimica. Am avut inclusiv în această iarnă ofertă pentru unul dintre cei trei jucători, dar am spus că nu se ia în calcul până la vară”.

