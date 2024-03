Patru elevi din Galați, ridicați de poliție după ce ar fi întreținut relații sexuale cu o colegă. Imaginile au ajuns în online

Caz suspect de pornografie infantilă în municipiul Galați: patru elevi de 16 ani au fost ridicați de poliție de la ore, după ce s-ar fi . Ulterior, aceștia au distribuit imaginile în online.

La mijlocul acestei săptămâni, patru liceeni de clasa a X-a de la Colegiul Vasile Alecsandri și Colegiul Costache Negri din Galaţi au fost ridicați de poliție de la şcoală. Ei au fost luați cu mandate de aducere de către poliţiştii de la BCCO (n.r. Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate).

Tinerii au fost puși să dea explicaţii într-o anchetă coordonată de către procurorii DIICOT. Ar exista suspiciunea comiterii infracţiunii de pornografie infantilă. În acest dosar mai este o persoană implicată. Este vorba despre o adolescentă de aceeași vărstă 16 -17 ani, care este elevă la “Costache Negri”.

Se pare că fata este victimă. Mai multe imagini cu ea şi alt băiat, în ipostaze sexuale explicite, au fost distribuite de ceilalţi liceeni audiaţi, inclusiv pe reţele sociale, notează .

”Cercetările au fost demarate in rem pentru infracțiunea de pornografie infantilă. Nu a fost pusă sub acuzare nicio persoană. Deocamdată au fost ridicate mijloace de probă, respectiv telefoanele mobile și audiate persoanele indicate în sesizarea primită de DIICOT”, a declarat Diana Sarca, purtătorul de cuvânt al DIICOT.

Scenele erotice, filmate în ziua simulării examenului de Bacalaureat

Din informațiile , aflăm că incidentul s-ar fi întâmplat Fiind elevi de clasa a X-a, tinerii nu au mers la şcoală.

Au ajuns în schimb la o petrecere acasă la unul dintre ei. Aici ar fi consumat alcool şi au avut şi acele scene de sex care au fost filmate şi distribuite în rândul elevilor de la cele două licee.

Cazul a explodat după ce imaginile explicite au ajuns şi la părinții fetei. Șocați, aceștia au anunţat de îndată autorităţile. Astfel, au intrat pe fir şi procurorii DIICOT.

În acest moment, cei patru liceeni ar fi audiaţi în legătură cu infracțiunea de producerea, deţinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum şi punerea la dispoziţie, în orice mod, de materiale pornografice cu minori. Aceste infracțiuni se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 5 ani.

În ceea ce-i privește, profesorii şi școlile din Galați nu pot lua alte măsuri. ”Nu se poate declanşa niciun fel de anchetă în cadrul şcolilor şi nici la Inspectorat”, spune Adrian Silvestru, purtător de cuvânt Inspectoratul Şcolar Judeţean, pentru sursa citată.

“Conform statutului elevului, pentru abatarile care sunt în afara şcolii răspund conform legii. N-au mai creat probleme“, a declarat și Romeo Zamfir, directorul Colegiului Naţional Vasile Alecsandri Galaţi.