Pavel Bartoș, dezvăluiri despre relația cu Dan Negru: “Nu am luat-o niciodată ca pe o rivalitate”

Pavel Bartoș și Raluka sunt gazdele Protevelionului de anul acesta alături de care vor petrece românii trecerea dintre ani. Petrecerea de revelion se anunță una de zile mari, și, conform prezentatorului de la Vocea României, succesul emisiunii pare a fi asigurat. Cu atât mai mult cu cât, ”Regele audiențelor” din ultimii ani, Dan Negru nu mai vrea să fie părtaș la numărătoare inversă.

Pavel Bartoș, lucruri neștiute despre Dan Negru

Vedeta de la Pro TV a făcut mărturisiri are mari speranțe în ceea ce privește show-ul de la miezul nopții, Protevelion 2023, mai ales că, audiențele postului din Pache Protopopescu au fost anul trecut peste alte programe în topul preferințelor publicului.

Vestea că Dan Negru, veteranul Revelioanelor și Regele audiențelor, a luat hotărârea ca anul acesta să plece din țară chiar în ultima zi din an, .

”Nu e rivalul meu, este prieten cu mine, ne știm de atâția ani. Nu am luat-o niciodată ca pe o rivalitate, iar eu când fac o emisiune n-o fac să mă lupt cu cineva, o fac să bucur oamenii.

S-a întâmplat anul trecut că i-am bucurat și a făcut PRO TV emisiune de Revelion, n-a fost nicio cilpă să fiu rival cu cineva sau să mă bat cu cineva. Eu o fac să bucur oamenii.

Dacă bucur oamenii, atunci lumea îl apreciază și pe ăla și pe ăla. Și mai am o vorbă, e loc pentru toată lumea. Cu cât există mai multă concurență, cu atât e mai bine pentru noi toți”, a declarat Pavel Bartoș, conform celor de la .

Pavel Bartoș a refuzat o sumă colosală pentru noaptea de revelion?

În vârstă de 47 de ani, Pavel Batoș este tată a trei fete, Eva, Rita și Sofia, din acest motiv, vedeta a decis în urmă cu câțiva ani să nu-și mai ia angajamente în perioada sărbătorilor de iarnă.

. Asta, pentru că, nu vrea să regrete mai târziu că nu și-a creat cât mai multe amintiri alături de fetițele lui.

”Nu, eu de Crăciun și de Revelion nu! De câțiva ani eu nu mai prezint de Revelion. Sunt liber, sunt doar al familiei, Crăciunul și Revelionul sunt doar ale familiei.

Nu, pentru că eu am o altă concepție. Nu înseamnă că am ceva cu artiștii care fac asta. Foarte bine, bravo lor, dar când ai copii care cresc nu vreau să regret că nu am petrecut cu ei cât mai mult timp, că nu am creat cât mai multe amintiri. Poate unele dintre cele mai importante amintiri le creezi în preajma sărbătorilor, unde suntem cumva împreună, pentru că avem timpul ăsta liber”, a mai completat prezentatorul de la Vocea României.