Pavel Bartoș, mărturisiri sincere despre copilărie. Pentru ce le este recunoscător părinților

Pavel Bartoș este unul dintre cei mai cunoscuți actori și prezentatori de televiziune. Vedeta Pro TV mărturisește că are tot ce-și dorește și asta mulțumită părinților săi care i-au insuflat cele mai frumoase valori, în ciuda faptului că i-a pierdut la o vârstă foarte fragedă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Moderatorul „Vocea României” și „Românii au talent” și-a pierdut tată la numai 16 ani, iar la scurt timp avea să moară și femeia care i-a dat viață. Renumitul actor regretă că nu îi mai are pe cei dragi aproape și spune că părinții l-au învățat să iubească ideea de familie.

Crescut alături de alți trei frați, Pavel Bartoș susține că deși locuia într-un apartament cu două camere a avut o copilărie foarte fericită. Cunoscutul prezentator de la Pro TV regretă că nu a vorbit mai mult cu regretații săi părinți și chiar treceau zile întregi fără să-și sune mama.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Pavel Bartoș, dezvăluiri despre anii copilăriei. Ce regretă prezentatorul

„Tata a fost modelul meu în viață! De ce? Pentru felul în care avea grijă de familia noastră, pentru cum gestiona situațiile. Cred că de două ori a ridicat palma la mine. Dar el avea un fel de fermitate, iar mama trebuia să aibă grijă de patru copii.

Ei mi-au inoculat dorința de a avea o familie. Datorită lor iubesc să am familie. Am avut foarte multe lipsuri, dar nu le-am simțit, pentru că au avut grijă să am o copilărie extraordinară.

ADVERTISEMENT

Mult timp, am stat șase persoane într-un apartament de două camere. Dar am avut o copilărie fericită. Din păcate, nu prea mai avem timp de cei din jur.

Dacă îmi pare rău de ceva, e că n-am vorbit mai mult cu ai mei. Mă prindeau în timpul lucrului și întrebam: «Da, mamă, e ceva urgent? Te sun eu după». Și uneori trecea o zi sau două”, a mărturisit Pavel Bartoș, în urmă cu ceva timp, relatează adevarul.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Îndrăgitul actor a declarat că mama sa a lucrat ca și confecționar, în timp ce tatăl său a fost zidar. Colegul artistului Smiley de la show-ul „Românii au talent” și-a dorit în copilărie să fie lucrător la o alimentară „ca să nu mai stea la coadă”.

„N-am crescut cu pianul în casă, nici cu cărți. Până și televizorul, la noi în casă, era tot timpul stricat. Dar eu devoram biblioteca, zilnic eram acolo să iau altă carte. Pentru că profesorii mi-au inoculat dragostea pentru citit”, a mai spus actorul.

ADVERTISEMENT