Pe ce dă Anisia Gafton aproape toți banii. Actrița nu mai suportă: „Mă sparge”

Anisia Gafton și-a spus unul din marile sale of-uri, unul care are legătură cu banii care zboară din buzunarul ei. Actrița de comedie a făcut câteva dezvăluiri despre viața dincolo de camerele de luat vederi și începuturile ei dificile la București.

Anisia Gafton vrea urgent să devină șoferiță

Câștigătoarea reality-show-ului „Sunt celebru, scoate-mă de aici” a fost invitată în unde a făcut câteva destăinuiri în premieră. Comedianta a zis că vrea neapărat să obțină carnetul de șofer deoarece nu mai suportă să dea mii de lei lunar pe Uber.

Întrebată de Radu Țibulcă dacă în viața ei s-a confruntat cu momente delicate, mai ales în dorința de a fi o actriță recunoscută, Anisia a mărturisit că nu prea s-a lovit de situații în care să se plângă de ceva.

Asta… până acum, când simte nevoia de a avea carnetul de conducere în mână mai mult ca oricând!

„Merg numai cu Uberul, mă sparge la bani”

„În momentul în care îți place ce faci, nu te mai interesează… Eu pe microbuz râdeam. M-a salvat de perioada aia mai grea. Dacă tu ești pasionat, nu mai contează restul. Au fost momente grele. Nu era luxul de pe lume, mergeai cu trenul, dar nu mai vedeai totul dur. Eu nu am permis nici acum. Am fost la școala de șoferi, dar nu am dat niciodată permis.

Merg numai cu Uberul, mă sparge la bani. Eu muncesc să dau bani pe Uber. Nu cred că dai tu un milion pe Uber. Eu stau și în Afumați, într-o zonă rezidențială. Eu am vrut lângă Pipera. E cam la 10-15 minute de Pipera. Mi-am luat în Afumați. Mi-am luat casă. Sunt proprietăreasă, dar pe ani”, a dezvăluit Anisia Gafton pe YouTube.

Artista a vorbit apoi despre cât de ușor sau de greu s-a conectat la viața din Capitală. că a venit la București, împreună cu iubitul ei, Serghei, țintită să facă bani din stand-up comedy.

Anisia Gafton: „Poți să te întreții din stand-up”

Anisia Gafton susține că mereu s-a descurcat din banii din stand-up, însă a ajutat-o foarte mult și faptul că a apărut pe micile ecrane, în diverse proiecte.

„Noi când am venit la București am venit să facem stand-up, asta a fost. Am zis: go with the flow. Ne-am propus să trăim din stand-up. Era și după perioada Românii au talent, venea lumea, era mereu plin.

Am avut un proiect cu Te cunosc de undeva și apoi și la Capatos. N-a fost lung, a fost un an, un an și jumătate. Și acum poți să te întreții din stand-up”, a adăugat Anisia Gafton.

Acomodarea la viața din București, la felul în care sunt oamenii din Capitală a fost mai dificil , iar aceasta a explicat și de ce.

Adaptarea la viața din București a fost grea pentru actriță

„Fiind la București, mi-a fost puțin mai greuț, venind dintr-o lume a Iașiului… Aici lumea e puțin diferită. La început a fost mai greu. Aici lumea pătrunde în sufletul tău mai ușor. Pentru mine a fost mai greu.

Țin minte că eram la Capatos și terminam la 2 noaptea. Când mă duceam să cumpăr de la magazin ceva, orice, erau niște doamne care parcă mă așteptau. Voiam să iau un leuștean. M-au luat patru babe mă întrebau: ce salariu are Capatos, dar Cruduța, dar Bianca, dar Bordea? Amețisem. Nu mai știam niciun salariu, nici al meu. A fost greuț, așa, dar până la urmă m-am obișnuit și cu asta”, a mai povestit Anisia Gafton.