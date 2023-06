Anisia Gafton a semnat, din nou, cu PRO TV, după ce a mâncat viermi și șobolani în junglă: „Totul este permis aici”

Anisia Gafton a semnat, din nou, cu Pro Tv. A fost încoronată regina junglei după ce a câștigat competiția „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Vedeta ar putea fi considerată una dintre cele mai puternice persoane publice de la noi din țară. A ieșit învingătoare din orice show în care a intrat, începând cu Românii au talent și încheiând cu temuta competiție „Sunt celebru, scoate-mă de aici”. Acum, vedeta a spus „da” unei noi provocări. FANATIK a aflat totul despre cel mai nou show tv.

Anisia Gafton face dezvăluiri despre noul proiect Pro Tv la care va participa: „Totul este permis”

Anisia Gafton este, fără doar și poate, o vedetă curajoasă. A demonstrat prin aparițiile sale că nimic nu o poate doborî, iar atunci când vine vorba de proiecte tv, știe să le ducă la capăt cu brio. Vedeta a vorbit pentru FANATIK despre noul show la care va participa.

„Este un proiect extraordinar de frumos și râdem toți. Facem un fel de terapie prin râs. Totul este spontan, noi ne-am închegat ca echipă și toți suntem țăcăniți, unul mai țăcănit ca altul. Totul este permis aici, asta îmi place”, a spus comedianta.

Cât de schimbată este vedeta după emisiunea de la Pro Tv: „Cea mai fascinantă, transformatoare și grea experiență”

Celebra stand-uperiță a vorbit despre cât de mult a schimbat-o . Anisia recunoaște că s-a uitat la emisiune ulterior și nu i-a venit să creadă că a putut tree toate probele: de la cele sportive, la cele în care a fost nevoită să mănânce viermi, șobolani sau gândaci.

„Nu se poate descrie experiența de la Sunt celebru, scoate-mă de aici! Este cea mai fascinantă și, în același timp, transformatoare, grea și frumoasă experiență prin care am trecut. Când îți este bine, nu îți mai vine să te transformi, nu îți mai vine să scoți puterea personală. Dar în momentul în care ești pus în fața faptului împlinit și trebuie să supraviețuiești, te poți transforma în așa fel încât să găsești soluțiile care nu îți veneau prin cap. Ai o putere care nu știi de unde vine. Eu și acum când mă uit, mă mir cum am reușit să le fac pe alea. Mi se pare un vis”, a spus vedeta pentru FANATIK.

„După ce s-au întors din junglă, unii colegi au mers la psiholog. Eu nu am dormit o săptămână”

spune că a învățat să se bucure mult mai mult de viață. Dacă până acum spune că se lamenta mai des, experiența de la Pro Tv a schimbat-o complet.

„Totul era greu, dormeai pe scândură, te ploua. Astfel, trebuia să găsești fericirea în orice. Eu mă bucuram ca proasta când vedeam aceeași rață în fiecare seară. Râdeam cu Ruxi și cu alții din orice. Găseam resurse de a fi fericită din orice. Fără haine de fițe, fără mâncare, fără nimic. Cu un orez, mă simțeam bine.

Cum mă transform în roluri, așa m-am transformat și la `Sunt celebru, scoate-mă de aici!`. De voie, de nevoie, ce ai de făcut altceva în afară de a supraviețui. Îți intră o adrenalină în corp și poți face orice.

După emisiune, unii au mers la psiholog. La mine nu a fost cazul. Eu când m-am întors în lumea asta, timp de o săptămână nu am dormit de fericire. Mă gândeam de ce ne cramponăm pe toate prostiile, de ce ne plângem. Mă uitam în aeroport ca nebuna. Mă uitam la luminiță ca vițelul la poartă nouă. Eram fascinată de tot. Mă gândeam că am cearceaf, am saltea, am mâncare, am tot ce îmi trebuie. Mie mi se pare că ar trebui să fim foarte recunoscători, noi ca oameni, că avem unde dormi, avem ce mânca. Mi se pare că ne plângem prea mult”, a mai dezvăluit Anisia Gafton.

Cum a fost momentul în care a ajuns acasă din junglă pentru Anisia: „Serghei era șocat”

Întoarsă învingătoare din junglă, Anisia Gafton nu a fost fascinată doar de ceea ce nu a avut în Dominicană. Dimpotrivă, deși a mâncat câteva luni numai orez, ajunsă acasă tot asta a cerut. Bine, au existat câteva schimbări în privința modului de preparare.

„Eu înainte nu suportam orezul, nu îmi plăcea deloc. În junglă, numai orez ne dădeau. Numai asta se mânca dimineața, la prânz și seara, fără zahăr, fără sare, fără nimic. Când am ajuns acasă m-a văzut Serghei al meu că am luat o pungă de orez, am gătit-o și am pus sare și unt. Eram fericită că mâncam orez cu sare și unt și mă miram cât de bun este. Serghei era șocat că știa că nu suportam orezul.

Înainte nu mâncam viermi, dar acum pot să-i mănânc. Deși a fost foarte grețos episodul în care am mâncat șobolanul, aș mai mânca! După luni întregi de mâncat orez, când vezi o pulpiță de șobolănel îți vine să-l mănânci. Ai impresia că e cel mai bun din lume.

Șobolăneii mi-au plăcut, pot mânca și acum un picioruș. Ce a fost cel mai grețos de departe au fost viermii aceia mari. Nu știu cum i-am mâncat”, a mai dezvăluit Anisia pentru FANATIK.

De ce a clacat Anisia Gafton în timpul filmărilor: „M-a dărâmat”

Dacă peste probele în care trebuia să se lupte cu reptile, să se ferească de insecte și să mănânce șobolani, Anisia a trecut cu brio, a existat Plecarea singurei persoane apropiate ei din concurs a făcut-o pe vedetă să clacheze. Din fericire, a reușit să își revină și să câștige competiția.

„Când a plecat Ruxi mi-a fost cel mai greu. Nu știam cum o să mă readaptez. Rux m-a ajutat, a văzut în mine că pot să câștig, eu nu eram sigură. A avut un fler și un simț incredibil. A vrut ca eu să câștig și a știut cumva că am capacitatea asta. Când a plecat mi-a fost foarte greu, cel mai greu. Eu cu Ruxi aveam o legătură, râdeam cu ea. Dacă mă apăsa ceva pe suflet, mă duceam la ea și îi spuneam și viceversa. Acum trebuie să mă descurc singură. M-a dărmâmat și faptul că a plecat, dar uite că m-am readaptat. Nu știu cum găsesc puterea asta în mine de fiecare dată”, a concluzionat vedeta.