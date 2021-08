Pe ce sumă oferă Oana Lis consultații psihologice. Nevasta fostului primar al Capitalei, destăinuiri în premieră

Oana Lis oferă cursuri de dezvoltare personală și sfaturi pentru oamenii care se confruntă cu tot felul de probleme psihologice, după ce a studiat pe brânci pentru a fi capabilă să iasă în față cu sfaturi esențiale pentru cei în nădejde.

Nevasta fostului primar al Capitalei, Viorel Lis, a povestit pentru Fanatik cât costă cursurile pe care le realizează online alături de colegii ei psihologi și ce fel de teme abordează în predilecțiile sale.

Soția lui Viorel Lis a mărturisit în exclusivitate pentru Fanatik că pandemia a fost o sursă de îmbogățire a cunoștințelor despre natura umană pentru ea.

Oana Lis oferă consultații psihologice pentru 97 de lei

S-a confruntat cu tot felul de situații în viața personală, dar și cu povești ale oamenilor pe care i-a povățuit de bine.

Pe pagina oanalis.ro, oamenii se pot înscrie la prelegerile ei. Pot dialoga cu aceasta încercând să își răspundă la problemele de natură sufletească pe care le au și îi frâmântă.

Oana a spus că un astfel de curs costă 97 de lei pe lună. Înscrierile se pot face foarte ușor prin intermediul paginii sale oficiale, . Din postura de studentă de psihologie, chiar ea a conștientizat o serie de lucruri despre care astăzi face vorbire cu naturalețe, încercând să ajute oamenii care sunt în degringoladă.

„Când mergeam la cursuri, fiecare își spunea of-ul. La cursuri am cunoscut oameni cu care apoi am vorbit zilnic. Ne-am susținut unul pe altul. Vorbim despre ceea ce simțim și asta trebuie să facă toată lumea. Mai ales în perioada asta”, a povestit Oana Lis pentru Fanatik.

„O să lansez un nou curs pentru gestionarev atacurilor de panică. Eu am avut așa ceva și am petrecut peste și știu ce înseamnă. De exemplu, am învățat la facultate că a fi furios este ceva normal. Starea de furie este una omenească. Trebuie să știi de unde vine și cum să o gestionezi”, ne-a explicat Oana.

Lis a spus că nu se întreține neapărat din asta. Chiar dacă aceste cursuri costă 97 de lei, este conștientă că nu toată lumea își permite.

Soția lui Viorel Lis l-a citit pe Freud

Vedeta ne-a spus că în unele cazuri, acolo unde oamenii nu își permiteau să plătească întâlnirile virtuale cu ea și colegii ei, a avut înțelegere și a oferit terapie gratuită.

Oana a spus că a sesizat că în ultima perioadă oamenii au devenit pradă imaginii lor de pe rețelele de socializare. Depedența de rețele îi face să posteze doar lucrurile frumoase din viața lor.

„Freud spunea că avem nevoie de un vis cv să putem merge mai departe. Facebook-ul și alte rețele sunt acel vis, imaginea de care oamenii au nevoie să se agațe pentru a supraiețui, pentru a merge mai departe”, este teoria de la care Oana Lis a pornit în consultațiile sale online.