Pe cine disprețuiește Mihai Bobonete din Las Fierbinți: “Să zicem că ar putea să fie”

Mihai Bobonete, interpretul lui Bobiță în serialul Las Fierbinți, a dezvăluit pe cine disprețuiește. Actorul are persoane pe care le admiră, însă pentru altele nu are sentimente tocmai bune.

Juratul de la Românii au talent este unul dintre cei mai îndrăgiți actori din România mai ales pentru , care îi face pe telespectatori să râdă în hohote de fiecare dată.

În același timp, Mihai Bobonete este renumit și pentru cariera sa de actor de stand-up comedy. La fiecare spectacol reușește să adune un număr mare de spectatori, semn că este foarte apreciat.

În cadrul unui interviu, actorul a fost întrebat pe cine admiră cel mai mult. Mihai Bobonete nu a oferit un nume, însă răspunsul său a fost scurt, și anume “pe toți cei ce merită admirați”.

De asemenea, atunci când a fost întrebat dacă există persoane pe care le disprețuiește, dintre contemporanii săi, actorul din Las Fierbinți a spus că nu, dar că acest sentiment ar putea fi îndreptat asupra unor politicieni.

“Nu am așa ceva… dar să zicem că ar putea să fie câțiva din clasa politică”, a declarat acesta pentru . În schimb, sunt lucruri pe care le disprețuiește la alte persoane, și anume “minciuna și grija exagerată pentru cum trăiesc alții”.

Mihai Bobonete a dezvăluit, totodată, și care crede că ar fi cel mai mare defect al său. “Mănânc mult și dorm puțin”, a fost răspunsul actorului de la Pro TV, potrivit sursei menționate.

Ce studii are Mihai Bobonete

Mihai Bobonete a devenit cunoscut datorită carierei sale ca actor, însă Bobiță din Las Fierbinți. În afară de rolurile în seriale și de faptul că joacă și pe scena teatrului, vedeta ține și show-uri de stand-up comedy.

Are un mare succes și foarte mulți fani, însă nu a vrut, inițial, să devină actor. A urmat Facultatea de Electrotehnică, la Craiova, după care a renunțat, în timp ce era anul patru. La îndemnul lui Octavian Strunilă, Mihai Bobonete a făcut demersuri pentru a urma o carieră în actorie.

Juratul de la Românii au talent a intrat din prima la actorie, dar nu a terminat nici această facultate, pe care a urmat-o timp de un an. “Nici facultatea nu m-a plăcut pe mine, nici eu nu am plăcut-o pe ea. S-a întâmplat și la Electrotehnică.

Deci eu am liceul la bază, nu mă laud cu asta, dar așa s-a întâmplat. Și a trebuit să fur trucuri de la colegi care au făcut școli, m-am inspirat, dar am și talent.

Eu nu am terminat Actoria, am făcut un an și am plecat. Nu sunt legitimat de nici un fel. Cred că a fost o neînțelegere din ambele părți”, a explicat actorul într-un interviu pentru .