Penalty la Markovic? Reghecampf, ferm după CFR Cluj – U Craiova 1-1: “Fără jocuri de culise”

Asta, după ce în minutul 58 olteanul Jovan Markovic a fost lovit în careu de Yeboah, însă arbitrul Radu Petrescu a lăsat jocul să continue. Horia Ivanovici l-a întrebat pe antrenorul Craiovei, Laurențiu Reghecampf, cum comentează această fază, acest penalty considerat evident de majoritatea specialiștilor.

Penalty la Markovic? Reghecampf, ferm după CFR Cluj – U Craiova

Când îl lovește Yeboah?”, s-a întrebat Horia Ivanovici, moment în care Laurențiu Reghecampf a analizat faza. ”Sincer nu am văzut în timpul meciului, însă în ceea ce am văzut după meci, în ziare, probabil că a fost penalty. Vă dați seama că e tardiv să discutăm acum, după meci. Nu ne ajută cu nimic. Am avut ocazii să marcăm, au avut și ei ocazii, rezultatul e echitabil.

Cred eu că în momentul când am avut acea ocazie cu Ivan, dacă marcam se schimba jocul. Pentru că și cei de la CFR nu sunt 100% pregătiți, nu sunt legați cum spunem noi în fotbal. Dacă reușeam să marcăm prin Ivan probabil aveau dificultăți să revină”, a declarat antrenorul.

Horia Ivanovici a insistat, din studioul FANATIK SUPERLIGA, că astfel de greșeli sunt de nepermis din partea arbitrului, pentru că pot afecta la final echipele angrenate în lupta pentru titlu sau play-off. ”De ce te-am întrebat de penalty? Cred eu, asta cred, că orice amănunt va conta încă din această etapă a campionatului.

nimeni nu își va mai permite să spună lasă domnule că recuperăm, chiar dacă nu am început așa bine, ai văzut FCSB anul trecut, dacă începea mai bine campionatul acum erau campioni, nu stăteau la mâna meciului cu Farul. Dacă ați fi avut penalty, e un amănunt, nu mai putem întoarce, dar toate astea se vor aduna”, a subliniat Ivanovici.

”Cred și am încredere că cei care conduc arbitrajul în România sunt corecți și vor merge pe un drum care să dea importanță mai mult jocului de fotbal, nu jocurilor de culise. E un dezavantaj, se vede un fault clar, lovitură fără minge. Radu Petrescu e arbitru bun, Chivulete care a fost la VAR la fel, arbitru cu mare experiență. Sper ca la următoarele meciuri să nu mai avem parte de asemenea evenimente”, a concluzionat Laurențiu Reghecampf.

Ce s-a întâmplat între Markovic și Yeboah?

Faza la care au făcut referire Laurențiu Reghecampf și Horia Ivanovici s-a produs în minutul 58 al meciului din Gruia, la un minut după ce Jovan Markovic a fost introdus pe teren. Concret, Mitriță a centrat în careu, însă primul la minge a fost Emmanuel Yeboah, jucătorul celor de la CFR Cluj.

Jucătorul ghanez a respins în Markovic, după care l-a lovit pe jucătorul Craiovei cu talpa în coapsa stângă. Markovic a căzut, acuzând lovitura, însă centralul Radu Petrescu nu a fost impresionat. Mai mult, nici perechea de arbitri VAR, Andrei Chivulete – George Neacșu, nu au considerat că ar fi cazul să rejudece faza, deși penalty-ul a fost ulterior considerat evident de specialiști.

