Vochin, după CFR Cluj – Universitatea Craiova: “Aceasta o fi Craiova maxima?”

1. SUPER MECI DE SUPERLIGA! ce declară că vor titlul în SuperLiga, a fost agreabil. Cu ritm, cu înverșunare, cu ocazii la ambele porți. ”European”, după cum s-a grăbit Alex Crețu să declare. Mă rog, vorba lui nea Imi. Aia mai vedem. Mai discutăm. Cert este că pentru campionatul nostru cel de toate zilelele s-a jucat foarte bine. Pînă la Europa, hai să trecem noi mai întâi de Urartu și Adana și pe urmă mai analizăm.

Andrei Vochin, concluzii după CFR Cluj – Universitatea Craiova 1-1. S-a întors Craiova Maxima?

2. CINE-I CFR? DAR CINE E CRAIOVA? La finalul unui meci realmente pasional, care ne-a readus aminte că iubim la nebunie acest joc indiferent cât ne-ar supăra el când ieșim prin lume, mi-a apărut chiar întrebarea din titlu. CFR, am înțeles, este echipa în căutare, cea care a schimbat aproape totul în această vară, lot, antrenor, fel de a juca și sistem tacic. Am început s-o pricepem, să ne familiarizăm cu ea, să-i cunoaștem noua filosofie și să-i evaluăm jucătorii. Dar, Universitatea, care-i neschimbată ca lot și la care s-a întors și vechiul antrenor, Laurențiu Reghecampf, cine o fi?

3. FACTORUL REGHE. Universitatea mi-a plăcut aseară. Dar, sincer să fiu, mă așteptam să-mi placă. Schimbarea antrenorului produce, de regulă, un efect pozitiv, iar revenirea lui Reghe întărește oricând raționamentul. Pentru că Laur e un tip care dacă ar fi să-i spun prima calitate, aceasta ar fi capacitatea de a insufla o încredere nebună propriei echipe, dincolo de aspectele tactice sau de elementele de ordin fizic, capitol pentru care a știut să-și aleagă oameni destoinci, precum Thomas Neubert, în trecut, sau Bogdan Merișanu acum. De aceea nu-i deloc întâmplător că în cele 12 contracte de până acum, fie că vorbim de Gloria Bistrița, FC Snagov, FCSB sau Al-Wahda, startul a fost bun sau foarte bun. Cu puține excepții, doar 3 la număr, Așa că acest 1-1 de pe terenul CFR-ului mi se pare o normalitate.

4. EGAL CU O EUROPEANĂ. O FI SUFICIENT? Dacă judecăm rezultatul doar prin prisma valorii adversarului, el e unul bun. Când tu nu ești în cupe și joci cu o aspirantă la grupele Conference League, s-ar spune că un 1-1 pe terenul ei e super ok. Dar dacă gândești că ai avut în față o echipă care jucase cu oar d3 zile iîn urmă un meci intens contra turcilor de la Adana, o trupă care a făcut câteva schimbări, dar în care s-au regăsit jumătate dintre titularii de joi, atunci parcă te poate încerca sentimentul că ai ratat o șansă mare.

Așa cum, ratând și etapa trecută victoria contra Oțelului, Universitatea pare să fi greșit doi pași importanți în lupta pentru titlu. Deși joacă la săptămână are mai puține puncte decât FCSB și CFR, echipe ocupate și cu Europa. Iar asta nu mai e normal. De aceea, întrebarea din titlul mi se pare legitimă: dacă având antrenor nou, tonic, familiarizat cu perfectul simplu, și jucând cu o echipă mai obosită, Craiova a făcut doar 1-1, o putea ea mai mult în acest campionat? Sau ce am văzut e Craiova – varianta maxima. Tare-s curios.

5. ECHIPA LUI MITRIȚĂ. ȘI A MAI CUI? Piticul atomic și făcut simțită prezența de la primul meci. I-a trebuiit o repriză în care n-a prea mișcat, cu Dinamo, după care a rezolvat aproape de unul singur meciul. Cu Oțelul a fost peste tot, dar a avut ghinionul să rateze o mare ocazie, după ce a înșirat nu doar toată echipa lui Dorinel, ci parcă tot Combinatul Siderurgic Galați. Aseară, din nou, a stat la baza fiecărui pericol ce a planat la poarta lui Sava. El a dat centrarea la golul lui Crețu (min. 10) și tot el l-a lansat pe Ivan pentru marea ratare din minutul 43. Dar așteptând totul de la fiecare sprint direct pe poartă al micuțului atacant, Craiova a uitat să ne mai prezinte celelalte vedete: Ivan, Markovic, Screciu, Câmpanu, băieții aceia talentați de pe la echipele naționale. Ei când vor apărea la rampă?

6. VLĂDOIU, GHEPARDUL DEFENSIV. Fără a fi o vedetă, precum cei enumerați mai sus, fundașul dreapta al oltenilor a fost pentru mine surpriza plăcută a meciului. Lăsat singur în dueluri unu la unu cu Krasniqi, probabil pentru că Ivan nu se poate acomoda cu rigorile defensive ale postului de mijlocaș dreapta, Vlădoiu a arătat că nu e doar un lateral ofensiv. Ci că știe să-și respecte fișa postului atunci când o cere jocul. Cel poreclit ”Ghepardul” pentru viteza sa evidențiată de administratorii clubului, a ”murit” cu kosovarul de gât.

Nu l-a lăsat să treacă o dată, pe semne nici după ce a fost schimbat, de vreme ce exact în minutul în care Krasniqi a fost înlocuit de Otele și Vlădoiu i-a lăsat locul lui Ndong. Mi-a adus aminte de Gentile, la Mondialul din 82, care a declarat că dacă omul lui direct, Maradona, se ducea la toaletă, italianul va părăsi și el terenul pentru a-i face marcaj și acolo.

Panagiotis Tachtsidis, noul Djokovic de la CFR Cluj. Și Durel Avounou a impresionat

7. TACHTSIDIS, NOUL DJOKOVICI. Spre deosebire de vechile cunoștințe oltenești, CFR-ul ne-a făcut câteva prezentări interesante. Cea mai importantă dintre ele mi se pare cea a grecului . Cotat acum de site-ul transfermarkt la 800.000 de euro, omul se vede că e sculă și că, la apogeul carierei sale, a valorat chiar 3,5 milioane de euro.

Purisan, la cei 32 de ani ai săi împliniți în februarie, mijlocașul format de AEK Atena e noul metronom din jocul clujenilor, ceva de genul a ce a fost Djiokovici pe vremea lui Dan Petrescu. Cele 156 de meciuri în Serie A și cele 88 în Serie B îl definesc tehnic și tactic, oferindu-ne și nouă imaginea singurului tip de fotbalist străin care ar trebui să poposească prin SuperLiga. Cel de la care tinerii români să poată învăța ceva. De la Tachtsidis chiar au ce! Uitați-vă doar la assistul pentru golul lui Yeboah și veți înțelege ce zic.

8. LOCOTENENTUL. Nici cu Durel Avounou nu mi-a fost rușine săptămâna asta. Debutant în linia de mijloc ceferistă tot în turul cu Adana, congolezul pare locotenentul generalului Tachstidis. Nu are cartea de vizită a grecului, dar formarea în academia lui Caen și cele 40 de meciuri în Liga a doua franceză pot vorbi despre calitatea pe care ne-a arătat-o deja.

9. MORGAN E FREEMAN? Unde nu sunt lămurit încă dacă CFR a nimerit-o e pe la nivelul fundașilor centrali. Și în special în cazul lui Ziv Morgan. Puștiul de 23 de ani, component al naționalei de tineret a Israelului, surpiza plăcută a ultimului European U21, a dat ceva rateuri și cu Adana, și cu Craiova. Aseară, dincolo de mingea pierdută din care s-a declanșat contraatacul irosit incredibil de Ivan (43),

Ziv are pe conștiință golul marcat de Crețu, la cornerul din minutul 10. Om liber care să marcheze din 6 metri din zona ta nu e cea mai bună descriere pentru un fundaș. Că dacă se mai întâmplă, o să te poreclească lumea Morgan Free Man, ceea ce nu e de bine, chiar dacă sună ca numele unui imens actor american.

10. ATUUL PIERDUT. Apropo de faza fixă din care Crețu a deschis scorul, se pare că trupa din Gruia are probleme serioase la aceste faze statice. Din cele 6 ocazii ale Universității, 3 au venit din cornere și lovituri libere laterale, iar celelalte din contraatacuri. În vremurile bune ale lui Petrescu, echipa primea gol din faze fixe de Paste și înaintea Crăciunului. Acum pare că în fiecare zi e sărbătoare. Pentru adversari.

Prestație imaculată a lui Radu Petrescu

11. BRAVO, RADU! Una peste alta, prima confruntare între grei în SuperLiga, CFR – Universitatea Craiova și-a respectat blazonul de cap de afiș. Un meci în care vezi 14 ocazii importatnte de poartă (8-6 pentru CFR) și 24 de șuturi la poartă (14-10 pentru CFR) e unul de calitate. Dacă la asta mai punem intensitatea și viteza de pasare a mingii și de deplasare a jucătorilor atunci putem să ne declarăm satisfăcuți.

Fotbaliștii și antrenorii lor merită tot snopul de felicitări. Dar alături de ei aș mai numi un om care a contribuit la succesul spectacolului, iar acesta este ”centralul” Radu Petrescu. Rar laud arbitri, dar des o fac când văd un ”cavaler al fluierului” care să nu se bage în seamă și, prin maniera liberă de a lăsa jocul, să contribuie în mod clar la ritmul și cursivitatea unui meci. Celui mai bun meci din startul acestui sezon.