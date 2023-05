Pep Guardiola, furios pe Erling Haaland după Manchester City – Leeds 2-1. Ce i-a reproșat super atacantului norvegian. Video

'Erling, yo had to take it'. Clarito Pep Guardiola con Erling Haaland, después de que el noruego dejase el cobro de un penalti a Gundogan para que esté intentará hacer su hat-trick ante el Leeds. El alemán fallo y el partido terminó 2-1, y gracias, para los de Guardiola

— Dosis Futbolera (@Dosis_Futbolera)