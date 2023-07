Pepe, tragedie fără margini. A murit la doar 17 ani. „Mi-a apărut în vis”

Chiar dacă Pepe apare întotdeauna pe micile ecrane vesel și pus pe glume, artistul ascunde dureri de care puțini oameni știu. Când vine vorba de familie, mai ales în ultimii ani, vedeta de la Antena 1 păstrează discreția, dar și-a deschis sufletul și a vorbit despre tragedia care i-a marcat viața.

Drama care i-a marcat viața lui Pepe

Pe cât de deschis este când vine vorba de meseria sa, Pepe preferă să păstreze discreția când vine vorba despre detaliile ce țin de viața lui personală. De exemplu, .

Dar în urmă cu doi ani, Pepe și-a făcut curajul să vorbească despre tragedia care i-a marcat viața. Prezentatorul care l-a înlocuit pe Cosmin Seleși la Te cunosc de undeva și-a pierdut nepotul într-un accident de mașină.

Franco, căci acesta era numele său, avea numai 17 ani, dar nu a avut nicio șansă să scape după impactul puternic. De altfel, . Ani mai târziu, în 2021, Pepe a găsit puterea de a-și exprima durerea prin muzică.

Artistul a lansat piesa Un înger, care a avut mare succes la public, dar ea ascundea exact drama care l-a marcat. Ce nu spusese nimănui niciodată până la acel moment era faptul că la o lună de la moartea lui Franco, Pepe l-a visat.

Nepotul său i-a transmis că este într-un loc mai bun, că este bine și că familia nu ar mai trebui să-și facă griji și să sufere pentru el. „Mi-a apărut în vis la o lună după ce a murit. Îmi zâmbea! Vorbea normal cu mine. L-am întrebat,’bă, ești bine?’.

El a zis: ‘da, nu mai plânge. Lui tata nu-i apar în vis ca el plânge, e supărat. Eu sunt ok aici’. Nu am zis niciodată până acum că l-am visat, nu am putut. Am făcut piesa asta pentru el, el e îngerul”, a declarat Pepe după lansarea piesei, citat de

Fanii au empatizat cu artistul

Versurile melodiei lansate în memoria lui Franco sunt unele sugestive, care exprimă suferința prin care vedeta de la Antena 1 a trecut în toți acești ani. „Un înger am visat/ Un înger m-a rugat/ Să te cuprind/ Să-și aduc iubire/ Să te anunț că este lângă tine/ Un înger păzitor/ Un înger iubitor/ Mi-a spus că vrea/ Să îi zâmbești odată/ Și să alungi privirea înlăcrimată”, spune Pepe în piesa sa.

Iar oamenii care au ascultat-o pe YouTube au empatizat cu artistul. „Vai de mine, Pepe! Mi-ai frânt inima, acum când am înțeles cu adevărat ceea ce transmit versurile. Te iubesc, băiatule!”, i-a spus cineva.