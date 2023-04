Pericol mortal în avion, o cobra veninoasă a apărut în cabina pilotului, în timpul zborului. Aeronava a aterizat de urgență

Pentru pilotul sud-african Rudolph Erasmus trebuia să fie un zbor obișnuit până când, la o altitudine de puțin peste 3.000 de metri în timpul unei curse de la Bloemfontein la Pretoria, a observat în avion un “pasager” neobişnuit, o cobra care se târa și se ascundea sub scaunul său.

Pilotul a simţit cobra alunecându-i pe spate

„Sincer, la început am crezut că mintea mea nu înregistrează ceea ce se întâmplă”, a spus el pentru BBC. „Am simțit ceva rece alunecând pe cămașă, pe spate, şi m-am gândint că nu închisesem bine sticla de apă și că s-ar putea să-mi picure pe spate. Dar când m-am întors și m-am uitat în jos, am văzut o cobră târându-se și dispărând sub scaun” , a povestit el.

Imediat pilotul a luat decizia să aterizeze forțat cu avionul privat, un Beechcraft Baron 58 cu patru pasageri pasageri la bord (și un șarpe) pe cel mai apropiat aeroport. și poate ucide un bărbat în doar 30 de minute. Totuşi, el nu a vrut să provoace panică printre pasageri, așa că s-a gândit mai întâi cu atenție înainte de a-i informa cu o voce calmă că în cabină se afla și un pasager nedorit.

„Mi-a fost foarte teamă că șarpele s-ar putea târî în spatele cabinei și ar putea provoca panică. Dar până la urmă m-am hotărât să le spun: Dragi pasageri, este un șarpe în avion, este sub scaunul meu, așa că voi încerca să aterizez cât mai curând posibil”, a mai declarat Erasmus, pentru BBC.

Acesta a mai afirmat că imediat s-a lăsat o linişte încât puteai auzi un ac căzând pe podea, toți pasagerii înghețând de frică pentru o clipă-două. El a adăugat că piloții sunt totuşi pregătiți pentru numeroase scenarii neprevăzute, dar asta nu include o întâlnire cu un șarpe veninos în carlingă. Cu toate acestea, căpitanul Erasmus a reacționat cum nu se putea mai bine.

Prezența șarpelui în avion, deși foarte șocantă pentru toată lumea, nu a fost complet surprinzătoare. Și anume, doi angajați ai Worcester Aero Club, de unde a decolat avionul, au spus că au zărit anterior un şarpe ascuns pe sub aeronave și că au încercat să îl prindă, dar fără succes.

Căpitanul Rudolph Erasmus a mai adăugat că , dar din moment ce nu l-a găsit pe nicăieri, a presupus că respectiva cobra s-a târât afară în timpul nopții sau dimineața devreme, astfel că el a decis să plece în cursa planificată.

Erasmus a fost salutat ca un erou local, iar comisarul pentru aviația civilă din Africa de Sud, Poppy Khosa, i-a lăudat „reacția cu adevărat grozavă care i-a salvat pe toți pasagerii din avion”, după cum informează News24. Dar pilotul, umil, spune că nu este nimic special în ceea ce a făcut: „Cred că laudele sunt puțin exagerate, pentru că… și pasagerii mei au rămas liniştiţi și calmi”.

Momentul aminteşte de filmul “Şerpi în avion”, din 2006, în care, de asemenea, un pilot sud-african se confruntă cu prezenţa unor cobre în cockpit-ul avionului. Comparând incidentul cu cel din film, în care un agent FBI (Samuel L. Jackson) trebuie să facă faţă situaţiei, Erasmus – care spune că a mai văzut filmul – a declarat: „Chiar aşa m-am simțit la un moment dat”.