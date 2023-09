Philip Morris anunţă o investiţie suplimentară de 130 de milioane de dolari în fabrica de la Otopeni. Suma totală investită creşte la 730 de milioane

Compania Philipe Morris a aniversat marţi 30 de ani de prezenţă în România, ocazie cu care şi-a prezentat şi planurile de investiţii cu care să-şi consolideze poziţia importantă pe care o deţine pe piaţa internă şi regională. La evenimentul de la Otopeni a fost prezent şi premierul Marcel Ciolacu.

90% din producţia Philip Morris de la Otopeni merge la export

Investiţia de transformare a fabricii Philip Morris de la Otopeni va ajunge la un total de aproximativ 730 de milioane de dolari, după ce peste 130 de milioane de dolari vor fi investiți în această unitate până la finalul anului viitor.

ADVERTISEMENT

Amplul proces de modernizare vine în contextul în care ţara noastră rămâne un pilon central în . Investiţia va crește capacitatea de producție a fabricii de la Otopeni și va contribui și mai mult la creșterea exporturilor României.

“Am văzut cifrele care fac din acest loc un mare contributor la bugetul țării și care asigură locuri de muncă pentru mii de români. Ca premier, nu pot decât să mă bucur! Cum mă bucur, de asemenea, să aud că peste 90 % din producția de aici pleacă la export, echilibrând balanța comercială a României”, a remarcat premeirul Marcel Ciolacu, la aniversarea de marţi.

ADVERTISEMENT

Ca urmare a acestei investiţii suplimentare, și se va continua efortul de eficientizare a procesului de producție astfel încât să existe un impact cât mai redus asupra mediului, după cum a declarat Jacek Olczak, CEO Philip Morris International.

“România este o componentă importantă a angajamentului PMI de a construi un viitor fără fum. Misiunea noastră rămâne neschimbată, vrem să transformăm țigările în obiecte de muzeu și fumatul într-un obicei care ține de trecut. Cei aproximativ 4 milioane de fumători adulți români merită să aibă acces la informații corecte despre produsele fără fum și au nevoie de o nouă generație de politici publice care să-i încurajeze pe cei care altfel ar continua să fumeze să treacă la produse alternative pentru binele lor și al celor din jur. Suntem încrezători că investiția suplimentară de peste 130 de milioane de dolari va accelera tranziția către o Românie fără fum”, a spus directorul Philip Morris.

ADVERTISEMENT

Până acum, din cei 600 de milioane de dolari investiţi în fabrica de la Otopeni, începând cu anul 2017, 500 de milioane au fost investiți în dezvoltarea capacităților de producție, formarea angajaților și implementarea unor soluții care vizează sustenabilitatea. Alte 100 de milioane de dolari, investite în perioada 2022-2023, au dus la dezvoltarea capacităților de producție a consumabilelor pentru IQOS pentru piața internă și externă. De altfel, 92% din producția fabricii Philip Morris de la Otopeni este exportată în 54 de piețe de pe cinci continente.

Marcel Ciolacu a remarcat că nu există evaziune fiscală în România, în industria tutunului

În urma investiţiilor constante, fabrica din Otopeni a fost transformată dintr-una producătoare de țigarete într-una care produce consumabile pentru sistemul IQOS, iar de-a lungul timpului, la nivel de companie, au fost create peste 1.500 de noi locuri de muncă.

“Grație investiției suplimentare de peste 130 de milioane de dolari va crește numărul de noi linii de producție, fapt care ne va permite să aprovizionăm piața națională cu produse inovatoare „made in Romania” și să ne creștem exporturile către mai multe țări. Suntem mândri că de 30 de ani investim în România, și suntem încrezători că fabrica din Otopeni va juca un rol esențial în accelerarea încetării fumatului și în construirea unui viitor fără fum, cât mai curând. Mai mult, ne dorim ca noua investiție să fie văzută ca un angajament că vom continua să contribuim la dezvoltarea sustenabilă a ecomomiei locale”, a spus şi Mircea Scăunașu, Managing Director, Philip Morris România.

ADVERTISEMENT

Alături de alte șapte fabrici din lume care produc consumabile pentru IQOS, cea de la Otopeni se află în centrul strategiei care stă la baza viziunii Philip Morris International de a construi un viitor fără fum. Dintre aceste fabrici, doar trei se află în Uniunea Europeană, respectiv în România, Grecia și Italia. Viziunea Philip Morris este de înlocui țigările clasice cu produse cu risc redus care – deși nu sunt lipsite de riscuri – sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului.

Inclusiv premierul Marcel Ciolacu s-a arătat marţi impresionat de investiţia Philip Morris şi a subliniat drept îmbucurător faptul că industria tutunului are o evaziune zero în România. “Până acum s-au investit aproape 600 de milioane de dolari, urmează o investiţie iarăşi de aproximativ 130 de milioane de dolari în viitor, sunt cifre care impresionează. Aşa cum spunea ministrul Finanţelor, aţi plătit impozite de aproximativ 500 de milioane de euro, este o cifră impresionantă (…) Nu pot să nu vă spun şi faptul că industria dumneavoastră are evaziune zero. Asta în România, unde avem unul dintre cele mai înalte nivele ale evaziunii din Uniunea Europeană”, a mai spus premierul, la aniversarea a 30 de ani de activitate Philip Morris în România.