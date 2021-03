Ministrul de Interne, Lucian Bode, a anunțat măsurile luate după tragedia de la Onești: plângerile penale din ultimii doi ani vor fi reananlizate de oamenii legii.

Nu este prima intervenție a demnitarului. Acesta a anunțat la data de 3 martie demiterea conducerii Poliției Onești și cea a IPJ Bacău, ca urmare a intervenției eșuate.

Noile declarații ale ministrului vin după apariția informațiilor cu privire la problemele anterioare reclamate de ucigaș. Gheorghe Moroșan amenințase încă de acum trei ani că va acționa în acest fel.

Plângerile din ultimii doi ani vor fi reanalizate. Decizia ministrului de Interne după tragedia de la Onești

Lucian Bode a enumerat evenimentele din ultima vreme în care oamenii legii nu au dat dovată de eficiență: „săptămâna trecută am avut cazul de la Onești, cazul șefului structurii de informații de la Suceava, studentul care s-a sinucis în București”.

„Sunt multe exemple, din nefericire, și este nevoie de o analiză la rece a tuturor disfuncționalităților din sistem”, a recunoscut ministrul de Interne. Acesta a anunțat măsuri concrete, ca efect al tragediei de la Onești.

„Am avut raportul preliminar și am acționat în două etape. La o oră după ce l-am primit, am anunțat și măsurile preliminare. Apoi, am făcut o sesizare la unitatea de Parchet competentă pentru neglijență în serviciu, adică neglijență în modul în care s-a intervenit”, a declarat Bode, potrivit Libertatea.

„A doua componentă este o măsură pe care o anunț în premieră: am dispus declanșarea la nievelul tuturor structurilor poliției județene efectuarea unei analize a petițiilor și sesizări fără caracter penal pentru ultimele 24 de luni. Scopul este de a depista eventuale situații în care cineva amenință cu acte de violență,” a adăugat acesta.

Amintim că tragedia de la Onești s-a soldat cu moartea a doi oameni. Aceștia erau muncitori și au fost luați ostatici de fostul proprietar al apartamentului unde efectuau lucrări.

Gheorghe Moroșan, ucigașul celor doi bărbați, anunțase de multă vreme că își va face dreptate cu arma în mână. El a explicat că familia lui a fost scoasă din locuință cu forța. Criminalul și-a dus la bun sfârșit planul, omorându-i pe cei doi muncitori, deși poliția era în fața blocului.

