O îngrijitoare de la o grădiniță din Cugir, lovită cu pumnul de mama unui copil. Ce a declanșat scandalul

Angajata grădiniței a făcut plângere la Poliție, iar acum agresoarea trebuie să găsească altă grădiniță unde să-și ducă odrasla. Conform presei locale, mămica agresivă nu a suportat faptul că îngrijitoarea i-a reproșat că are o copilă obraznică. Mai mult, s-ar fi enervat că îngrijitoarea nu era pusă pe scandal și a rămas calmă în timpul ”certei”.

O îngrijitoare de la o grădiniță din Cugir, lovită cu pumnul de mama unui copil

”La data de 17 aprilie 2024, în jurul orei 15.15, Poliţia Oraşului Cugir a fost sesizată de o femeie de 36 de ani, din Cugir, cu privire la faptul că a fost agresată de o persoană, în timp ce se afla, la serviciu, în incinta unei unităţi de învăţământ preşcolar din Cugir.

Din primele cercetări, a rezultat că, în dimineaţa zilei de 17 aprilie, în jurul orei 08,30, pe fondul unor discuţii avute cu o femeie de 37 de ani, din Cugir, legate de comportamentul fiicei acesteia, reclamanta, care este angajată ca şi îngrijitoare la unitatea de învăţământ preşcolar, ar fi fost lovită, cu pumnul, în faţă”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Potrivit , îngrijitoarea și-a scos certificat medico-legal, iar agresoarea s-a ales cu dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe. Potrivit sursei citate îngrijitoarea a avut nevoie de trei zile de îngrijiri medicale, conform certificatului medico-legal eliberat de Spitalul Orășenesc Cugir.

Bătaie extrem de violentă între mai mulți copii la o grădiniță din Vaslui

Cazurile de violență în grădinițele din România nu sunt o noutate, de cele mai multe ori eroii negativi fiind educatoarele care agresează copiii. Doar că, așa cum o arată și un caz din Vaslui, uneori copiii lăsați nesupravegheați ajung să dea dovadă de comportament violent, de altfel specific vârstei în lipsa unei educații adecvate.

Iată, astfel, cum la o grădiniță din Vaslui doi copii și-au bătut un coleg și l-au sechestrat într-o debara. Inițial, părinții nu au dorit să sune la 112 pentru ”a-l proteja pe cel mic”, însă s-au dus cu acesta la spital. Când au auzit de cele întâmplate, medicii au sunat ei la Poliție și la Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vaslui.

, astfel că reprezentanții grădiniței s-au făcut că nu știu despre ce e vorba. ”La mine nu a ajuns nicio plângere a părinților, nicio reclamație potrivit căreia copilul despre care vorbiți sau altul a ajuns rănit acasă.

Eu am aflat de la colegele mele de acest presupus incident, am încercat să stau de vorbă cu părinții copilului victimă, însă nu au dorit. Ulterior, aceștia și-au transferat copilul la o altă grădiniță. În paralel cu ancheta Poliției, am început și noi o anchetă, s-a constituit Comisia de Disciplină și urmează să se stabilească dacă se confirmă sau nu lucrurile semnalate”, a declarat directorul grădiniței, profesorul Ana Todeilă pentru Vremea Nouă.

, astfel că nimeni nu își dă seama ce s-a întâmplat. Mai mult, directoarea grădiniței insistă că acest caz ar fi inventat. ”Spre exemplu, prima dată la mine au ajuns informații că s-ar fi întâmplat în sală, apoi că s-a întâmplat în baie și, în cele din urmă, că, de fapt, s-a întâmplat în debara. Copilul nu a plâns în ziua respectivă, nu i-a spus vreunei colege că a fost lovit. A fost predat bunicii, iar apoi am aflat despre acest presupus incident”, a explicat femeia.