Planta plină de vitamine pe care românii evită să o consume din cauza aspectului ei. E bună pentru cei cu diabet sau probleme de digestie

Mulți români se feresc de anghinare, considerând că această plantă, care este, de fapt, produsul unei flori de ciulin, doar o legumă cu aspect ciudat. Originară din zona mediteraneeană, planta este cultivată în întreaga lume.

Atunci când nu este culeasă prematur, se transformă într-o floare violet-albăstruie, ce are diametrul de până la 7 centimetri. Totuși, majoritatea bobocilor sunt culeși înainte de ajunge în acest punct și

Anghinarele sunt pline de antioxidanți. Pe de altă parte, planta are un conținut scăzut în grăsimi, însă este bogată în folați, vitamina C, precum și vitamina K. În plus, aceste legume sunt o sursă de minerale esențiale cum ar fi magneziu, fosfor, potasiu si fier.

O întreagă anghinară gătită poate conține 7 grame de fibre, reprezentând aproximativ o treime din doza zilnica necesara organismului. are doar 60 de calorii și în jur de 4 grame de proteine.

Numeroase beneficii pentru sănătate

Chiar dăcă românii se feresc de anghinare, acestea au numeroase beneficii pentru sănătate. Atunci când este gătită la aburi, planta are textură fragedă și gust dulceag, astfel că poate fi servită sub formă de sos ori ca și gustare.

Anghinarele ajută la gestionarea sănătoasă a greutății și stimulează digestia. Fibrele din compoziția plantei au un rol important în reglarea nivelului de zahăr din sânge, precum și a concentrației de insulină.

În acest mod, organismului îi este asigurat un nivel energetic stabil. În plus, anghinarele contribuie la hrănirea bacteriilor intestinale benefice- asociate cu imunitatea, dispoziția și combaterea inflamațiilor.

Consumul de anghinare îmbunătățește funcțiile hepatice și stimulează tonifierea, combate nivelul colesterolului rău, reglează presiunea sangvină și chiar poate avea efecte anticancerigene.

Planta este recomandată persoanelor care suferă de afecțiuni hepatice, hipercolesterolemie, hipertensiune, probleme digestive, diabet, cancer sau de sindromul colonului iritabil, notează