Alimentul care te ajută să trăiești mai mult. Românii trebuie să-l includă mai des în meniu

Leguma datorită căreia poți avea o viață lungă și sănătoasă. Oamenii ar trebui să o consume mult mai des, spun specialiștii. Medicii nutriționiști vorbesc frecvent de beneficiile pe care le are asupra organismului uman.

Diane Kochilas, o bucătăreasă greco-americană, care locuiește într-o „zonă albastră”, a dezvăluit care sunt secretele oamenilor din regiunea sa. Femeia trăiește în Ikaria, o mică insulă grecească din estul Mării Egee.

Autoarea, ajunsă la vârsta de 63 de ani, a împărtășit cu toată lumea care este care îi ajută pe cei din această zonă a lumii. Este vorba de o legumă care trebuie neapărat să fie inclusă în dieta tuturor oamenilor.

Mai exact, în cartea sa intitulată The Ikaria Way, conform , a scris să fasolea este un produs esențial în alimentația locuitorilor de pe insula grecească Ikaria. Potrivit scriitoarei, leguma se poate consuma sub diverse preparate culinare.

Alimentul se poate transforma rapid în fasole fava proaspătă cu lămâie, cu anghinare, tahini și iaurt. De asemenea, nu trebuie trecute cu vederea tocana de fasole uscată sau fasolea roșie cu fulgi de ardei iute și ierburi proaspete.

Ce beneficii are fasolea pentru sănătate

Fasolea are numeroase beneficii pentru sănătate. Nutriționiștii o recomandă pentru că are capacitatea de a scădea nivelul colesterolului și al lipidelor din sânge. În plus, fibrele din compoziția sa ajută la menținerea unui tranzit intestinal regulat și adecvat.

De asemenea, medicii spun că alimentul are rolul de a reduce zahărul din sânge, fiind ideal pentru susținerea sănătății inimii, hipertensiunii arteriale și bolilor digestive. Mai mult, leguma este bogată în vitamina K.

Totodată, experții din domeniul alimentar adaugă că are calciu, fier și magneziu. Acești nutrienți sunt importanți pentru menținerea oaselor puternice și sănătoase, dar și pentru reducerea riscului de fracturi. Vitamina B6 dă organismului o stare de bună dispoziție.