Planta rezistentă la frig pe care o poți pune în pământ până la final de octombrie. Se poate recolta ani la rând

Care este planta rezistentă la frig ce se poate pune în pământ până la sfârșitul lui octombrie. Este foarte populară și poți să o recoltezi ani la rând. Are și mai multe beneficii pentru sănătate.

Planta rezistentă la frig pe care o poți recolta ani la rând. Nu e pretențioasă și se poate pune în pământ până la finalul lui octombrie

astfel încât să se bucure de o recoltă bogată. Indiferent dacă vrei să plantezi flori, legume sau fructe, acestea necesită îngrijiri speciale.

În luna octombrie, plantele din grădină sunt deja ofilite, în mare parte, dar există una pe care poți să o pui în pământ chiar și până la sfârșitul acestei luni. Poate fi recoltată ani de zile și nici nu este foarte pretențioasă.

Această plantă are mai multe vitamine și minerale, precum vitaminele C și K, dar și potasiu, magneziu și fibre. Are nevoie doar de condiții speciale pentru a se adapta și nu necesită foarte multă îngrijire.

Ceapa egipteană, numită și ceapa umblătoare, este leguma pe care o poți planta și toamna târziu. Originară din Orientul Mijlociu, leguma este ruda cepei obișnuite.

Poate fi recoltată timp de 6 – 8 ani consecutiv, deoarece este foarte rezistentă la temperaturile mici. Este important să o pui în pământ până la finalul lunii octombrie.

Pentru ca ceapa egipteană să se dezvolte într-un mod corespunzător, nu are nevoie de condiții speciale, notează . Planta se poate cultiva pe orice tip de sol.

Este important de reținut că solul trebuie să fie drenat. Totodată, specialiștii spun că ceapa egipteană e bine să fie plantată la o adâncime de 1 – 2 metri sub pământ.

Ce copac nu trebuie plantat niciodată la tine în grădină

Potrivit specialiștilor, , pentru că poate duce la probleme serioase. Mai mult, sănătatea oamenilor poate fi afectată de acest copac.

Deși crește rapid și este bun vara datorită faptului că face umbră, experții recomandă să îl evităm, pe cât posibil. Are un sistem radicular extins, fiind invaziv. Este vorba de plop, a cărui rădăcină e ancorată la adâncimea de 30 de metri de la baza arborelui.

Lățimea coroanei copacului poate să ajungă chiar și până la 15 metri, astfel că poate provoca fisuri în fundație sau mici crăpături. Din cauza rădăcinilor sale, aleile se pot crăpa și pot supura apa.

În plus, puful acestui copac provoacă alergii serioase pentru unele persoane, mai ales primăvara, în mai – iunie. Cei care au alergie pot acuza simptome respiratorii precum nas înfundat, strănuturi și rinoree apoasă.