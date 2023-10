Planuri mari pentru Dorin Rotariu la FCSB: ”Vreau să devin campion și să ajung la echipa națională!”

Cert e că Dorin Rotariu a anunțat că este extrem de ambițios și vrea să demonstreze în tricoul celor de la FCSB că merită să ajugă din nou la echipa națională. Cât despre lupta la titlu, Dorin Rotariu nu concepe să nu contribuie decisiv la acest obiectiv măreț al echipei lui Gigi Becali.

Dorin Rotariu vrea să revină la echipa națională cu ajutorul FCSB

”Mă simt bine, am fost primit foarte bine, sper să câștigăm. Să facem o partidă bună pe lângă să luăm cele 3 puncte. Eu mă simt bine, am avut o săptămână bună, sunt pregătit. Sunt 100%, mă pregătesc 100%. Vreau să ajut echipa, sper să fac acest lucru cât mai bine. Eu m-am pregătit la Timișoara, cu ASU. Sunt la un nivel bun, zic eu.

Impresia e bună (n.r. ), îmi doresc să fiu campion în România, de asta am și venit și să revin la echipa națională. Nu e prima oară, nu e lucru nou că am primit ofertă de la Steaua, pot să zic că în fiecare perioadă de transfer au fost conversații, propuneri. Am considerat că e cel mai bun moment, îmi doresc la echipa națională și să fiu campion. Mesajul meu este că o să dau totul, o să ajut echipa să câștige titlul”, a transmis Dorin Rotariu.

Dorin Rotariu, transferul surpriză al celor de la FCSB

Dorin Rotariu a fost achiziționat de FCSB în urmă cu o săptămână, transferul său fiind o surpriză pentru mulți fani. Cu toate acestea, experții cred că bucureștenii au dat lovitura, astfel că și patronul Gigi Becali e impresionat. ”FCSB anunță că a ajuns la un acord cu Dorin Rotariu, care a semnat astăzi un contract cu clubul nostru.

Atacantul în vârstă de 28 de ani va purta tricoul cu numărul 29 și se va adăuga lotului condus de Elias Charalambous mâine. Clubul nostru îi urează Bun venit și să aibă parte de cât mai multe succese în tricoul roș-albastru!”, transmitea FCSB pe Instagram în urmă cu o săptămână.

Impresarul Florin Vulturar, , era de asemenea entuziasmat după acest transfer. ”Îmi place mult Dorin Rotariu, cu siguranță poate să ajute mult echipa. Să fie sănătos, asta e cel mai important, dacă o să fie sănătos și o să joace, e un jucător foarte bun din campionatul României. Cu siguranță, jucător foarte bun. Sclipitor, calități bune”, a transmis Vulturar.

Transferul lui Dorin Rotariu e lăudat de toată lumea

Inclusiv rivalii de la Dinamo, prin vocea fostului fotbalist Florentin Petre, au aplaudat acest transfer. „Să-l lase să joace (n.r. Gigi Becali), dar trebuie să aibă și puțin noroc pentru a reuși. Este un transfer foarte bun pentru FCSB. Este peste tot ce are acum FCSB acolo, fără probleme. Va face diferența. S-a maturizat, poate face față presiunii, va lucra fără probleme sub presiune, se trage dintr-o familie de fotbaliști, a stat în vestiare ale unor echipe puternice. Se va descurca cu nea’ Gigi”, a declarat Florentin Petre, la Fanatik SuperLiga.

Din ecuație nu putea să lipsească punctul de vedere al patronului Gigi Becali, cel care se felicită pentru transferul făcut și anunță că Dorin Rotariu va juca atacant. ”Îi dau 20.000, fac contract pe un an, pun o clauză de 1.000.000 că dacă cumva. Eu am încredere că el e valoros și măcar dacă pleacă, că o să mi-l ia, o să-l sufle, să iau și eu 1.000.000. Am încredere în el. Că e pregătit, că e nepregătit, duminică joacă.

Am înțeles că Dorin Rotariu este foarte bun, nu se așteptau la așa ceva. Cei din staff mi-au dreptate mie, au spus că va fi un jucător care ne va ajuta foarte mult. Îl veți vedea de la primul meci. Atacant în dreapta va fi. Și eu sunt specialist dacă îl bag în dreapta, nu? Că tot spuneau specialiștii că trebuie băgat în dreapta. Va juca în dreapta, nu atacant central”, explica Gigi Becali, conform Gsp.ro.

Cotat la 500.000 euro, Dorin Rotariu valora 2.5 milioane în iunie 2017. A trecut prin cariera sa la Ludogoreț, AZ Alkmaar, Club Brugge sau FC Astana și desigur, Dinamo București. Are 60 de goluri marcate în 315 partide și 41 de pase de gol. Debutul său în tricoul celor de la FCSB este așteptat în curând.