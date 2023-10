Florin Vulturar, detalii despre vizita în Africa de Sud. „Gonzalez? Fake-news! Aducem alt atacant”

Efmamjjasond Gonzalez este jucătorul celor de la Real Santa Cruz, echipă din prima ligă a Boliviei. Potrivit unor informații apărute în presa sportivă, Gigi Becali s-ar fi înțeles deja cu bolivienii pentru un transfer în iarnă al atacantului, însă această informație este dezmințită categoric de Florin Vulturar.

Florin Vulturar, detalii despre vizita în Africa de Sud

Într-adevăr, FCSB este în căutarea unui atacant valoros, subliniază Vulturar, însă acest atacant va fi adus, cel mai probabil, din Africa de Sud. Așadar, interesul celor de la FCSB pentru Gonzalez este „fake news”, anunță Vulturar. Impresarul s-a întors recent din Africa de Sud, unde a avut mai multe întâlniri importante.

În direct la Fanatik Superliga, impresarul Florin Vulturar a povestit cum a fost în Africa de Sud, o țară impresionantă. „Cum a fost în Africa, cât ai stat? Apropo de asta, e greu să mergi până acolo, cât faci până în Africa de Sud?”, a inițiat Horia Ivanovici discuția. „Câteva zile, nu am stat foarte mult, am avut câteva discuții și m-am întors. Cinci zile am stat. Faci cam 10 ore, dacă mergi de la Doha sau Istanbul. La Cape Town și Johannesburg aterizezi”, a replicat Vulturar.

Mai în glumă, mai în serios, Horia Ivanovici l-a întrebat pe impresar dacă a învățat limba, după care l-a confruntat cu ipoteticul transfer al bolivianului Gonzalez. „Ce s-a întâmplat, am văzut foarte multe nume vehiculate, o să te întreb direct, sunt convins că o să-mi răspunzi. Am văzut că s-a scris gata ați bătut palma și luați pe bolivianul Gonzalez”, a întrebat Ivanovici.

Florin Vulturar neagă vehement interesul pentru Gonzalez

Florin Vulturar a negat vehement interesul pentru acest atacant, explicând că FCSB a pus ochii pe un alt jucător. Cu toate acestea, Vulturar le-a transmis fanilor că nu se pune problema ca echipa să mai transfere fundași, doar un atacant valoros, sau poate un mijlocaș ofensiv, cel mai probabil în această iarnă, sau la vară.

„ Nu, nici nu se pune problema. N-am avut nicio discuție pentru acest jucător, am văzut că au apărut în presă tot felul de speculații. N-am discutat cu nimeni despre acest jucător. Discutăm cu totul despre alți jucători, au apărut și ceva știri despre fundași, nu se pune problema în momentul de față. Singurii jucători care ne interesează e un atacant, probabil un mijlocaș ofensiv, dar nu știu dacă în această iarnă. Cu siguranță facem tot posibilul să ducem un atacant.

E clar un atacant de primă ligă, 100%. Atacant cu viteză, genul lui Garita. Nu e nimic concret. În iarnă probabil o să discutăm 100% pe concret”, a explicat Vulturar. Mingea a fost ridicată în acel moment de Horia Ivanovici, cel care a tras concluzia, retoric: „Așadar, ca să clarifică, Gonzalez fake news, cum se zice, povești?”.

„Fake news 100%. N-are nicio treabă cu Gonzalez. Nu s-a pus problema să aducem în momentul de față fundași centrali, am vorbit cu nașul, singurul jucător pe care-l vrem pentru iarnă e un atacant. Atât. Dacă o să mai apară ceva foarte interesant și putem să-l luăm, discutăm. În rest tot ce a apărut în presa sunt speculații”, a transmis Florin Vulturar, menționând că informațiile din presă sunt false, pentru că numele jucătorului dorit e știut de prea puțină lume.

„Așadar, tot ce a apărut ca să zic așa sunt jocuri, informații pe care…presa a ieșit la pescuit. Deci numele atacantului de care vorbiți nu a apărut în presă”, a concluzionat Horia Ivanovici. „Numele îl știu eu și nașul și Meme Stoica, două trei persoane. Costă 500.000 un atacant de genul ăsta”, a punctat, la rândul său, impresarul.

Informații importante de la impresarul Florin Vulturar