PNL, pe contrasens cu PSD privind impozitul progresiv: ”Ar fi un dezastru pentru clasa de mijloc”

În relația PSD – PNL din ultimii ani, impozitul progresiv a reprezentat ”o linie roșie peste care nu vom trece”, cum spunea, recent, fostul premierul Nicolae Ciucă. În ciuda acestui aspect, au existat voci social-democrate care au vorbit de introducerea măsurii. Liberalii vin mereu cu poziții opuse.

PNL, o nouă poziție opusă PSD pe tema legată de impozitul progresiv

În urmă cu câteva săptămâni, liderul liberalilor spunea că partidul său a introdus şi a apărat cota unică în ultimii 20 de ani şi nu va fi de acord cu .

”PNL a introdus şi a apărat cota unică în ultimii 20 de ani. Este un element ideologic al nostru, o linie roşie peste care nu vom trece. Nu vom fi de acord cu creşterea taxelor pentru români sau cu un sistem de impozitare progresiv”, a transmis Ciucă, pe pagina sa de Facebook.

În ciuda acestei poziții clare, Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, recunoștea că România ar putea trece la impozit progresiv. Pe 22 martie, ministrul PSD spunea că se analizează o recomandare a OCDE pentru introducerea impozitului progresiv. Aceasta contrar faptului că liberalii din coaliție au repetat, în mai multe rânduri, că nu vor accepta așa ceva.

Vineri, 12 aprilie, un deputat liberal le-a reamintit partenerilor de la PSD că de 16%. Alexandru Muraru spune că impozitarea progresivă ar fi un dezastru pentru clasa de mijloc.

”Avem un regim fiscal foarte prietenos cu investitorii. Am avut cel mai mare procent de investiții din istoria României în 2023. PIB-ul a crescut într-un ritm fără precedent.

Din acest punct de vedere, nu cred că există argumente reale pentru a trece la cota de impozit progresiv. Ar fi un dezastru pentru clasa de mijloc, în primul rând, pentru cei care muncesc în mediul privat”, a spus liberalul, la .

Muraru, mesaj către PSD: ”Impozitul progresiv, linie roșie peste care nu se poate trece”

Același deputat liberal mai spune că PNL a fost foarte categoric pe acest subiect. ”Dacă vă aduceți aminte, am introdus și un amendament la legea bugetului de stat. Prin asta am spus stop și am exclus orice majorare de taxe în acest an.

În ceea ce privește chestiunea impozitului progresiv, aceasta este o linie roșie peste care nu se poate trece. Partidul Național Liberal nu va permite renunțarea la cota unică de 16%.

Această măsură luată acum 20 de ani a fost de fapt măsura care a crescut valoarea adăugată a economiei românești într-un ritm fără precedent în ultimii 20 de ani. Ea face din România una dintre cele mai atractive țări în ceea ce privește investițiile străine”, a mai declarat Alexandru Muraru.