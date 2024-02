Ministerul Finanţelor testează introducerea impozitul progresiv. Un secretar de stat spune că decizia e ”pur politică”

Cu toate acestea, chiar dacă analiza a început încă din 2023, discuția are două părți: una tehnică și una politică. Cu toate acestea, secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Alin Andrieș, crede că această decizie va fi una ”pur politică”. Rămâne de văzut, însă, care va fi această decizie.

Ministerul Finanţelor testează introducerea impozitul progresiv

“Această analiză a impozitului progresiv a început de anul trecut şi trebuie să menţionez că genul acesta de analiză are loc în mod continuu, fiindcă sistemul economic, mediul de afaceri este unul foarte, foarte dinamic şi noi trebuie să ne adaptăm şi să identificăm zonele în care trebuie să intervenim.

ADVERTISEMENT

Reforma fiscală pe care ne-am asumat-o are două componente. Are o componentă de eliminare sau diminuare a distorsiunilor generate de un cadru fiscal sau, altfel spus, să creăm un cadru fiscal mai eficient, mai echitabil. Şi aici am început acest proces prin eliminarea unor facilităţi sau distorsiuni, ceea ce va genera un efect pozitiv din perspectiva creşterii veniturilor fiscale, dar şi din perspectiva, să spunem, unui mediu concurenţial mai echitabil.

În al doilea rând, întotdeauna discuţia între cota unică sau impozit progresiv este o discuţie şi tehnică, este şi o discuţie, să spunem, politică. La nivelul Ministerului Finanţelor noi avem această analiză. Am discutat pe întreg parcursul, deoarece consultanţa oferită de Banca Mondială, care s-a finalizat printr-un raport, face o analiză a sistemului fiscal şi oferă câteva alternative“, a explicat Alin Andrieş, conform

ADVERTISEMENT

În anul 2024 nu vor crește taxele și impozitele în România

Totodată, secretarul de stat a promis că în 2024 va fi pace fiscală, deci nu vor crește taxele și impozitele, fiind vorba și despre un an electoral. “Măsurile pe care le-am luat în anul 2023 vor avea efectul scontat şi în funcţie de comportamentul agenţilor economici. Indiferent cât de mult le discuţi, la final, creşterea de impozite sau de taxe sau introducerea de noi taxe sau eliminare de facilităţi nu este, să spunem, aplaudată de mediul de afaceri.

Finalul primului trimestru este un moment important, fiindcă vom vedea care sunt efectele (măsurilor fiscale – n. r.) şi dacă efectele previzionate sau efectele obţinute sunt în linie cu efectele previzionate“, a explicat secretarul de stat Alin Andrieş. Prezentă la conferința de presă, președintele ANAF, Nicoleta Cârciumaru, a menționat că România are obligativitatea prin PNRR să facă anumite reforme fiscale.

ADVERTISEMENT

din ceea ce spun specialiştii de doi ani, trei ani, dar până ajungem la forma finală, lucrăm la anumite module intermediare care să ne ajute să colectăm din date, să le analizăm şi să le punem în aplicare în vederea constatărilor pe care trebuie să le facem. Aceste module au la bază configurări ale profilului de risc al contribuabililor, sunt utilizate în activitatea de control fiscal, generând acţiuni de control ţintite sau în timp real. Încercăm să adunăm, să colectăm datele prin ponderea numărului de desk auditori raportat la numărul total de audituri efectuate de administraţia fiscală”, a explicat Cîrciumaru.

Marcel Ciolacu susține impozitarea progresivă

Premierul Marcel Ciolacu a anunțat în trecut că este un susținător al impozitării progresive, însă nu depinde doar de el să facă aceste schimbări. ”Trebuie să ne hotărâm odată ce dorim! Dorim să avem un sistem de impozitare care nu mai există, impozitarea unică, sau poate dorim să revenim la acea impozitare unică, dar care este unică, fără excepţii.

ADVERTISEMENT

pentru toată lumea, cu alte cuvinte, fără excepţii fiscale, cum este în toată Europa, sau dorim să mergem mai departe cu o impozitare progresivă, cum au toate ţările dezvoltate. Trebuie să hotărâm împreună acest lucru. Acest lucru nu trebuie să-l hotărască niciun partid politic, niciun guvern anume, acest lucru trebuie dezbătut frumos, transparent cu mediul de afaceri, cu sistemul bugetar, cu sindicate, cu toată lumea la masă“, a declarat Marcel Ciolacu.