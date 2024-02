PNL propune eliminarea impozitării concediului medical. Ce prevede legea în acest moment

Alături de președintele PNL Nicolae Ciucă, Nicolae Pauliuc a participat la dezbaterea “Cancerele în rândul femeilor – direcţii de acţiune pentru îmbunătăţirea prevenţiei, a diagnosticului precoce şi a accesului timpuriu la tratament”. Măsura pe care dorește să o impună PNL vizează nu doar pacienții bolnavi de cancer, ci și multe alte categorii, cum ar fi concediul de maternitate cu risc maternal.

PNL propune eliminarea impozitării concediului medical

“Astăzi, în Parlamentul României, în comisiile de specialitate, în Comisia de buget-finanţe şi Comisia de muncă, grupul PNL depune un amendament pentru eliminarea impozitării cu 10% a concediilor medicale. Nu putem accepta ca în momentul în care un pacient oncologic se îmbolnăveşte, merge la tratament, concediul medical pe care statul i-l dă pentru susţinerea ca el să meargă mai departe şi să obţină victoria cu acest diagnostic să fie impozitat”, a declarat Nicoleta Pauliuc.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, ministrul sănătății Alexandru Rafila nu îmbrățișează această idee și crede că s-ar putea vorbi despre eliminarea impozitării doar în cazul pacienților bolnavi de cancer. ”Nu aș pune chestiunea asta într-un context politic, la Ministerul Sănătății am avut o discuție legat de acest subiect. Încercăm să găsim o cale mai rapidă decât prin Parlament, pentru ca pacienții oncologici să nu plătească acești bani. O OUG e o formulă mai rapidă.

au plecat de la Ministerul de Finanțe, dar nu cred că pacienții oncologici trebuie să suporte asta. Am avut o discuție cu colegii după ce s s-a introdus această taxă, ca să găsim o soluție mai rapidă. Având în vedere că aceste ordonanțe sunt aprobate în guvern de premier, și punctul lui de vedere e de susținere a unei astfel de modificări.

ADVERTISEMENT

A fost o măsură generală legata de concediul medical, nu cred că majoritatea concediilor sunt la pacienții oncologici. Ei trebuie protejați. Să rezolvăm problema lor. Important e ca concediile medicale să fie controlate și de Casă (CNAS), să se vadă unde sunt exagerări, nu mă refer la pacienții oncologici. Casa să își facă datoria și să controleze cum sunt eliberate aceste concedii“, a declarat Rafila.

Ce prevede legea referitor la impozitarea concediilor medicale în 2024?

Ce prevede, însă, legea în 2024 referitor la impozitarea concediilor medicale? Probabil multă lume își aduce aminte de răbufnirea premierului Marcel Ciolacu, liderul PSD fiind revoltat că tot mai mulți români își iau concedii medicale fără un motiv clar. pentru decontare concedii medicale de 6 miliarde de lei, în condițiile în care în pandemie acestea se ridicau la doar 570 de milioane de lei.

ADVERTISEMENT

”Undeva lucrurile au scăpat de sub control”, s-a plâns Marcel Ciolacu, solicitând digitalizarea de urgență a sistemului, pentru că aici ” oricine poate deconta rețete și servicii”. ”În acest moment, toată lumea plăteşte CASS. Pe timpul PSD-ului, erau concedii medicale de 820 de milioane. Pe urmă au venit 570 de milioane pe timpul pandemiei.

Anul acesta eu am găsit de plată concedii medicale de 6 miliarde. 6 miliarde de lei. Eu nu am fost în concediu…undeva lucrurile au scăpat de sub control. Înţeleg misiunea grea pe care o are noul şef de la CNAS”, a afirmat Marcel Ciolacu. Oficial, datele CNAS arată că aproximativ 8.3 milioane de concedii medicale au fost solicitate într-un singur an de zile.

ADVERTISEMENT

Cât este impozitul concediilor medicale în 2024?

În acest context, guvernanții au decis ca orice român își va lua concediu medical pentru boli ”obișnuite”, dar și pentru accidente în afara locului de muncă sau pentru îngrijirea copilului bolnav vor plăti 10% în plus la CASS (contribuțiile de asigurări sociale de sănătate). Vor fi scutiți de acest impozit doar pacienții cu accidente de muncă și boli profesionale, dar și salariații aflați în concediu de maternitate sau paternitate.

Așadar, la un salariu mediu brut de 7.500 lei, un salariat poate să piardă 750 de lei într-o lună. Taxa este prevăzută în OUG 114/2023 și produce deja efecte, fiind publicată în Monitorul Oficial. Important de reținut, măsura îi vizează și pe angajații cu PFA-uri, nu doar pe cei cu contract de muncă.

Problema e că la o populație activă de 6 milioane de persoane au fost înregistrate peste 8 milioane de concedii medicale, astfel că vorbim despre o sumă enormă din bani publici care merge spre plata acestor indemnizații. În acest context, medicii le recomandă oamenilor să pună mai mult accent pe prevenție, pentru a nu mai ajunge să își ia aceste concedii medicale.