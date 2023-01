Polițistă din Iași șocată de ce a găsit pe raft: ”Am rămas fără cuvinte. O să depun reclamație la OPC”

Femeia a ieșit la cumpărături la magazinul Kaufland din Iași, zona Alexandru cel Bun, însă a observat că un produs expus la vânzare era expirat.

Probleme la Kaufland Iași, cu un produs expirat

Le-a atras atenția angajaților magazinului, însă aceștia au ”tratat-o superficial” conform . Revoltată de situație, femeia a decis să facă plângere la OPC.

”Astăzi (n.r. – 18 ianuarie 2023), la ora 11:25 am fost la magazinul Kaufland. La raionul cu dulciuri am văzut o prăjitură cu cremă de pere. Am vrut să o pun în coș, dar când am verificat data expirării am văzut că

M-am dus la centrul de informații de la magazin și cei de acolo mi-au zis că femeia care se ocupă de raion este în concediu medical. Am rămas fără cuvinte. O să depun reclamație la Oficiul Județean pentru Protecția Consumatorilor”, susține polițista revoltată.

Fotografia cu produsul respectiv a ajuns inclusiv pe Facebook, unde și alți oameni au avut ocazia să se revolte. Ca de obicei, părerile au fost împărțite între cei care

”Problema cu raftul e că uneori se întâmplă să ratezi un produs, dar nu mai multe. Dacă cucoana de la raion era în concediu, normal era ca altcineva să verifice valabilitatea produselor”, a transmis o altă femeie pe internet, încercând să găsească o explicație pentru această situație.

Între timp, un alt cetățean spune că nu ar fi prima situație de acest gen întâlnită în locația respectivă. ”Am mai cumpărat și eu prăjituri expirate de la Kaufland – Alexandru cel Bun”, transmite un ieșean.

Între timp, mai multe persoane au sfătuit-o pe polițistă să facă reclamație, menționând că au existat mai multe nereguli de-a lungul timpului la acest magazin. De exemplu, un bărbat susține că a cumpărat o conservă cu fasole, ca să afle că nu era în interior fasole.

Un caz faimos cu magazinul Kaufland în prim plan e cel al unei femei care și-a rupt mâna după ce a alunecat pe podeaua umedă în timp ce își făcea cumpărăturile.