Poveste de viață emoționantă a unui fotbalist iubit de galeria Rapidului: „Tata a vândut casa pentru a-mi îndeplini visul. La o săptămână debutam cu Dinamo în Liga 1”

Lucian Goge, , extrem de îndrăgit de către suporterii din Giulești, însă care a avut o carieră cu multe coborâșuri, familia sacrificând totul pentru a reuși în fotbal.

Povestea lui Lucian Goge, jucătorul care a intrat în istoria Rapidului

Perioada petrecută la CSM Râmnicu Vâlcea a fost extrem de dificilă pentru Lucian Goge, care a ratat mai multe transferuri din cauza unei clauze în contract: „După doi ani la Vâlcea, mă voiau multe echipe, doar că trebuiau să plătească vreo 20.000 sau 30.000 de euro. Mă voia Craiova lui Mititelu, am fost în probe o săptămâna la ei și mi-au zis că nu vor să plătească banii ăștia. Eram copil și-mi doream să joc la Universitatea”.

Mijlocașul a simțit la acel moment că dacă nu va pleca de la Vâlcea cariera sa nu va putea progesa: „Îmi doream foarte mult să fac pasul spre o echipă mai bună. Voiam să plec din mediul de la Vâlcea, cumva nu mai eram motivat după doi ani acolo. Voiam să fac un pas mai important. I-am zis lui taică-miu: E o șansă pentru mine să plec de aici!”.

Apoi jucătorul a ajuns sub comanda lui Dorinel Munteanu, însă clauza de la Vâlcea i-a pus din nou bețe în roate: „După Craiova, am plecat la Oțelul Galați în anul în care a ieșit campioană. M-am antrenat două-trei zile cu ei și îmi aduc aminte că după fiecare antrenament Dorinel rămânea cu mine și cu încă doi-trei jucători mai tineri și făceam tot felul de exerciții.

Îmi spunea mereu: ‘Eu vreau să rămâi, doar că noi trebuie să plătim niște bani pe un copil care a jucat doar la Liga 2. Și nu putem’. Era destul de frustrant. Era a doua echipă care voia să mă oprească, dar nu voiau să dea banii ăștia pe mine’”, a mai povestit jucătorul la .

Destinul lui Lucian Goge, demn de un film: „A vândut casa părintească”

Singurul jucător care a evoluat pentru clubul „alb-vișiniu” în toate cele patru ligi a mizat online ca la poker că va reuși să ajungă la un nivel înalt: „Mamă, ce frumos! Cum ar fi să joc și eu la Liga 1?!. După o săptămână, am dat probe și am debutat cu Dinamo. Am plecat la Urziceni, am stat 3-4 zile cu Octavian Grigore antrenor. Au zis că semnăm, dar Vâlcea voia 20.000 de euro. Urziceni nu voia să plătească.

I-am zis lui taică-miu că nu-mi doresc mașină scumpă, nu-mi doresc nimic. Poate alții își doresc. ‘Eu vreau o mașină la 2.000 de euro, dar vreau să plătim clauza asta și să fiu liber de contract’. Tata zice: ‘Băi, Luci, sunt bani mulți. Poți să mai rămâi la Vâlcea’. I-am zis: ‘Ok, pot, dar poate peste 4 ani mă las de fotbal. E o șansă unică. Hai să facem efortul ăsta!’.

Mi-aduc aminte că a vândut casa părintească și mi-a zis: ‘Vindem casa ca să-ți îndeplinești visul. Plătim clauza. Nu vreau la 30 de ani să-mi zici reproșezi sau să faci cum fac mai toți taximetriștii că n-au jucat pentru că n-au avut noroc sau că au fost pe post cu Balaci’.

Am plătit clauza și la o săptămână debutam în Liga 1 la 1-0 cu Dinamo. Am făcut un meci bun, m-au felicitat toți. Domnul Bucșaru, conducerea, jucătorii”, a mai spus Lucian Goge, pentru sursa citată.