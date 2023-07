Poveste impresionantă de viață. Cum și-a convins un român copiii să se întoarcă acasă din străinătate

Un român, fermier din județul Satu Mare, a reușit să-și aducă toți copiii acasă, care plecaseră să muncească în străinătate. Fermierul Grigore Dobraș spune că, pentru el, asta „înseamnă mai mult ca orice pe lumea asta”.

Grigore Dobraș are nouă copii și 14 nepoți

Pentru Grigore Dobraș, fermier din comuna Halmeu, judeșul Satu Mare, faptul că și-a adus din străinătate toți copiii, care acum muncesc cu el, este cea mai mare realizare. Cazul familiei Dobraș este cu atât mai impresionant cu cât în România se întâmplă fenomenul invers.

Majoritatea tinerilor, mai ales din zonele rurale, , iar părinții lor rămân singuri. Grigore Dobraș nu este însă părăsit. Și nici cu o situație materială precară.

„Am reușit și i-am adus pe toți acasă”

Asta pentru că are o fermă care-i asigură absolut totul pentru trai, fără să fie nevoit să apeleze la magazine. Iar revenirea în țară a copiilor – Grigore se poate lăuda că are nouă copii care i-au dăruit 14 nepoți – nu va face decât să prospere afacerea familiei.

„Au fost plecați din țară, am rămas cu două fete gemene și cu una la grădiniță și restul au fost plecați toți în țări străine. Am reușit și i-am adus acasă pe toți. Pentru mine asta înseamnă… nici n-am cuvinte. Tot! Mai mult ca orice pe lume asta! Înseamnă că am reușit, dar nu e ușor! Foarte greu până am reușit și au venit acasă toți și-s aici”, a declarat fermierul Grigore Dobroș pentru .

Grigore Dobraș împreună cu familia reprezintă un model de succes în domeniul agriculturii și creșterii animalelor: vaci (200) , oi (peste 2.000), livezi cu fructi, sere de legume, nimic nu lipsește.

O cooperativă de familie de peste 2 milioane de euro

În ferma lui Grigore Dobraș se practică o agricultură fără îngrășăminte iar toate sunt făcute aici, nimic nu se cumpără. Totul acoperă nevoile. Ce este surplus, familia Dobraș vinde.

Proiectul de modernizare a fermei familiei Dobraș, în valoare de 2.142.000 euro, a făcut ca această veritabilă cooperativă de familie să fie un model de prosperitate prin muncă. Grigore Dobraș spune că nu se va opri aici și că-și va extinde cooperativa.

„Lucrăm pe program dublu”

Problema pe care o întâmpină, spune el, sunt oamenii de bază. „La nivel de țară, cea mai mare problemă este omul cu care să faci ceva, dar să și aibă un pic de răspundere, să te bazezi pe el. Fără oameni, fără muncă, nu se ridică nici o gospodărie, nici o țară”, spune Grigore Dobraș.

„Reușita noastră e că lucrăm pe progam de două norme, nu opt ore. Noi facem program dublu în familie, nu opt ore”. „Ce-i nedrept, vă spun, e să iei atâta de la omul care muncește și să dai la omul care nu muncește”, mai spune Grigore Dobraș. „Sunt de acord să dai, dar la cine merită, nu la cine nu merită”.