Povestea brazilianului îndrăgostit de Universitatea Craiova, prietenul lui Raul Silva și Gustavo: „Mergem la fiecare meci”. Exclusiv

FANATIK a stat de vorbă cu un suporter brazilian al Universității Craiova, care lipsește foarte rar de la meciurile oltenilor de pe stadionul „Ion Oblemenco”. Robson Vitorino a povestit despre procesul de acomodare în Bănie și prieteniile cu Gustavo și Raul SIlva.

Robson Vitorino a povestit că și-a cunoscut soția olteancă în Brazilia, iar după nașterea fiului lor au luat decizia de a se muta în Bănie. Brazilianul care îi susține pe olteni din tribunele stadionului „Ion Oblemenco” a mărturisit că a început să meargă la meciurile datorită lui Gustavo.

„Soția mea este din Craiova, iar noi ne-am cunoscut în Brazilia. Ea are o fată mai mare din prima căsătorie, le fel și eu am o fată în Brazilia. Ea a rămas însărcinată și când a născut copilul i-am promis asta (n.r. că vor merge în România).

Când copilul a făcut un an, noi am venit în România. Mi-a plăcut aici că este mai liniștit orașul și am stat aici până acum. Siguranța mi-a plăcut în primul rând și oamenii sunt ca și noi, brazilienii, iar eu mă înțeleg bine cu românii. L-am cunoscut pe Gustavo și am mai vorbit, apoi am început să merg la meciuri, datorită lui Gustavo, iar acum mergem la fiecare meci”, a spus suporterul brazilian.

Robson Vitorino a legat o prietenie frumoasă cu Gustavo, însă mijlocașul a părăsit Universitatea Craiova la începutul sezonului 2022-2023. Chiar și așa, suporterul brazilian a mărturisit că s-a apropiat de conaționalul său Raul Silva.

„Acum m-am întâlnit cu Raul și sunt prieten bun cu el, vorbim aproape în fiecare zi, așa am legat o prietenie cu Gustavo și Raul Silva. Lui Gustavo i-a plăcut foarte mult aici de fiecare dată când a venit. Mai este timp și mai poate să vină în viitor”, a declarat Robson Vitorino.

Cum decurge acomodarea lui Raul Silva în Craiova: „Vedem cum se obișnuiește cu iarna”

Raul Silva este la primul sezon în tricoul „alb-albaștrilor”, iar fundașul brazilian îi place în Bănie. Robson Vitorino a declarat că jucătorul oltenilor învață să vorbească limba română și speră să se obișnuiască cu iernile din România.

„La Raul este puțin mai greu, pentru că nu vorbește românește până acum, dar vrea să învețe. Îi place Craiova, dar să vedem cum se obișnuiește cu iarna. A fost greu pentru mine în prima iarnă, pentru că eu am venit în ianuarie și era deja iarnă. Niciodată nu văzusem zăpadă până atunci și a fost o surpriză pentru când am ajuns la aeroportul din București”, a declarat brazilianul.

Robson Vitorno a declarat că echipa pe care o susține din Brazilia este Corinthians, formație la care evoluează și fostul jucător din SuperLigă, Junior Moraes. Acesta a mărturisit că atmosfera de pe stadionul „Ion Oblemenco” este incendiară, atunci când arena este plină.

„Corinthians este o echipă mare și frumoasă, iar galerie este foarte bună, face atmosferă. Dacă este stadionul plin este frumos și la Craiova, dar după pandemie au fost mai puțini oameni. Este foarte frumos stadionul când este plin”, a mărturisit fanul din Brazilia.

„A fost o surpriză că am fost eliminați de Croația, mă așteptam la Brazilia – Argentina în semifinale”

, iar brazilienii au fost dezamăgiți de parcursul echipei naționale. Foarte mulți fani se așteptau ca „Selecao” să câștige cea mai importantă competiție internațională.

„A fost o surpriză că am fost eliminați de Croația, mă așteptam la Brazilia – Argentina în semifinale. Nu puteam să merg la meciuri în Qatar, pentru că am un servici aici și este greu pentru mine. Îmi place fotbalul, însă drumuri lungi am făcut doar pentru Corinthians.

Mă gândeam că Brazilia o să câștige Campionatul Mondial, pentru că a fost o echipă bună, dar nu au avut noroc, mingea nu a intrat. Neymar este cel mai tare de la națională, sper că o să câștigăm următorul turneu. O să vină și alți jucători mai tineri în viitor”, a spus suporterul Universității Craiova.