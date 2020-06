Povestea emoționantă a lui Ștefan Baiaram, „perla” de 17 ani a Universității Craiova. A fost abandonat la 6 luni, Valencia îl monitorizează şi i-a vrăjit deja pe olteni

„Ce se naște din olteni? Campioni europeni!”, era un banner celebru de pe vremuri. Ei bine, Oltenia a fost o zonă care a dat dintotdeauna fotbaliști talentați. Astăzi, FANATIK îți prezintă povestea lui Ștefan Baiaram, talentatul jucător al Universității Craiova, în vârstă de doar 17 ani.

Baiaram are o poveste de viață tristă, dar din care a învățat multe și dacă va fi serios, fotbalistul Craiovei ar putea inspira mulți tineri care au fost în situația sa. „Fane” a fost abandonat la 6 luni de la naștere de părinți, însă destinul a vrut să-i ofere o șansă micuțului, astfel că a fost adoptat de asistentul maternal Gheorghe Burticioiu.

Fotbalistul Craiovei a fost sclipirea de care a avut nevoie Cristiano Bergodi în meciul cu Astra, iar pe zi ce trece, Baiaram își consolidează statura de fotbalist al primei echipei și poate fi un viitor mare jucător al României.

Destinul a făcut ca acesta să ajungă fotbalist. A început să practice fotbalul la 5 ani, iar anul trecut a fost declarat cel mai bun jucător din Dolj

Gheorghe Burticioiu, cel care l-a luat în grijă pe Ștefan Baiaram, spune că actualul jucător al Științei era pasionat de mic de jocul cu mingea: „De mic se juca cu mingea, era îndrăgostit. Tot timpul se juca, jongla. La 5 ani a ajuns să joace fotbal la FEFS Craiova, după aceea a ajuns la Luceafărul Craiova și juca împotriva unor copii mai mari cu 4-5 ani decât el”, declara în urmă cu ceva timp tatăl adoptiv al lui Ștefan.

Calitățile fizice și tehnice ale lui Baiaram nu au avut cum să treaca neobservate, astfel că a ajuns la școala de fotbal a fostului manager al centrului de copii și juniori al Universității Craiova, Silviu Bogdan, care spunea despre Fane: „L-am văzut de când era mic, avea calități senzaționale. Ștefan este unul dintre cei mai buni jucători ai academiei noastre de fotbal. La un schimb de experiență cu Atalanta, singurul fotbalist pe care l-au vrut italienii a fost Baiaram.”

Nici fotbalistul de 17 ani nu uită de unde a plecat și spune că tatăl său i-a explicat despre marile performanțe reușite de Craiova-Maxima: „Iubesc acest club, de mic țin cu el. Nu am prins Craiova Maxima, dar tatăl meu mi-a spus despre performanțele Craiovei Maxima. Tata mi‑a dat cele mai importante sfaturi în viaţă şi în carieră. Cel pe care nu o să‑l uit niciodată şi de care ţin cont în fiecare zi este să fiu mereu modest şi să nu uit niciodată de unde am plecat.

Am ajuns la Craiova exact în anul în care formaţia de seniori a promovat în prima ligă, în 2014. Am venit de la echipa Casa Bogdan, loc de unde cred că au venit cei mai buni juniori la Universitatea, la acea vreme. Cele mai mari performanţe la nivel de juniori sunt câştigarea supercupei României la U17 şi de trei ori vicecampioni naţionali.”

Anul trecut, la ediția a doua a galei „Ilie Balaci”, Ștefan Baiaram a fost desemnat cel mai bun fotbalist al județului Dolj. La doar 16 ani, Victor Pițurcă i-a încredițat banderola de căpitan în amicalul cu sârbii de la Subotica.

A debutat la începutul sezonului și a fost decisiv în partida cu Astra Giurgiu. Valencia l-a monitorizat

Jocurile bune făcute de Baiaram la echipele de juniori ale Universității Craiova nu au putut trece neobservate, astfel că acesta și-a făcut simțită prezența și la echipa mare. Corneliu Papură l-a debutat la începutul acestui sezon, iar Ștefan a reușit să impresioneze în câteva rânduri prin calitățile sale tehnice. Un moment trist s-a petrecut la ultimul meci înainte de întreruperea sezonului. La partida cu FCSB, de pe „Arena Națională”, Baiaram a profitat de absența lui Mihăilă și a fost titular în banda stângă. Totuși, extrema Științei a avut parte și de o ratare incredibilă. La scorul de 1-2, acesta s-a distrat cu apărarea bucureștenilor și a șutat la colțul lung, dar mingea a lovit de două ori bara porții apărate de Andrei Vlad. La final, afectat de înfrângere și ratare, Baiaram a început să plângă.

Din fericire, soarta a făcut ca Ștefan Baiaram să mai aibă parte de o acțiune memorabilă în primul meci de după pauza de pandemie, cel cu Astra. În minutul 91, talentatul puști a luat o acțiune pe cont propriu, a driblat doi apărători ai giurgiuvenilor și a pasat decisiv pentru golul doi înscris de Elvir Koljic: „Ştiam că nu mai e deloc mult de jucat, aşa că primul meu gând a fost să mă duc direct către poarta adversă şi să iau adversarii unu la unu, pentru că intrasem de puţină vreme şi eram foarte încrezător că îi pot depăşi în viteză.

După ce am reuşit să driblez doi adversari şi să ajung în careu, mi‑am dat seama că Elvir este mult mai bine poziţionat decât mine, aşa că i‑am pasat şi mă bucur foarte mult că am putut să contribui la acest gol extrem de important. Mister mi-a zis să am încredere în mine, să dau totul și să nu-mi fie frică să iau acțiune pe cont propriu. Nu e treaba mea care este primul 11 şi nu mă gândesc niciodată la acest lucru. Orice ar decide domnul Bergodi, eu o să muncesc la fel de mult şi cu la fel de multă modestie. Şi, bineînţeles, joc absolut oriunde crede dumnealui că este nevoie de mine”, a spus Baiaram înainte de restanța cu FC Botoșani.

Debutant la doar 16 ani în prima echipă a Universității Craiova, Ștefan Baiaram este monitorizat atent de mari cluburi europene. După ce Atalanta a vrut să-l aducă în Italia, Gică Craioveanu dezvăluia că Valencia este pe urmele jucătorilui născut în Bănie: „Acum un an și ceva, un prieten foarte bun de-al meu, cu care comentam eu meciuri, este acum la departamentul de scouting la Valencia, m-a întrebat de Baiaram, deci au un scouting foarte bun. Baiaram este în vederile lor de când avea 15 ani”, declara „Grande” în luna martie pentru DigiSport.