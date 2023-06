Povestea senatorului devenit preot-misionar. Ioan Aurel Rus ține slujbe bătrânilor și persoanelor cu handicap: ”Mi-am regăsit liniștea”

Ioan Aurel Rus are 65 de ani și slujește într-o mică bisericuță ridicată în incinta a două centre paliative din satul Nușeni, Bistrița-Năsăud: de îngrijire a persoanelor vârstnice și de îngrijire a persoanelor cu handicap. În decembrie, părintele Rus împlinește zece ani de când a venit aici, ca preot misionar, adică neretribuit.

Ioan Aurel Rus a rămas fără dreptul de a sluji în biserică, pe vremea când făcea politică

Povestea preotului de la Nușeni este una mai puțin obișnuită. Absolvent de teologie și preot paroh încă din 1978, Ioan Aurel Rus a fost ales, în anul 2000, în i, pe listele Partidului România Mare, condus de Corneliu Vadim Tudor. Spre finalul primului mandat, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a deschis o anchetă, sesizând o posibilă incompatibilitate între politică și preoție. La finalul acesteia, lui Rus i s-a retras dreptul de a sluji și a fost caterisit.

”Aceea a fost cea mai neagră zi din viața mea”, mărturisește părintele Rus pentru FANATIK. ”Cea mai tristă amintire a mea din vremea politicii a fost ziua în care mi s-a comunicat că nu mai pot să intru în altar. Durere mai mare nu există decât să auzi în Joia Paștelor cum se trag clopotele, lumea venea la Denia celor 12 Evanghelii, iar tu n-ai voie să intri să slujești”, a mai spus preotul.

Ioan Aurel Rus își amintește că decizia de suspendare a fost dictată în martie 2004, cu opt luni înainte să-și încheie mandatul de senator. ”Am cerut păsuire până în noiembrie, dar nu s-a aprobat, asta a fost situația”, mai spune preotul.

Din altar, la DIICOT, via Parlamentul României

Rus spune că nu a vrut să renunțe la mandat, pentru că fusese trimis în Parlament de oameni și că avea multe proiecte neterminate, unele dintre ele legate chiar de culte. Acum, el spune că nu și-a pierdut niciodată credința și că a știut că într-o bună zi va reveni în altar.

”Eu am știut că Dumnezeu e mare și că ceea ce-mi doresc se va realiza, iar într-o zi voi reveni acolo unde-mi este locul. De la început am știut lucrul ăsta. Înainte, slujeam în parohia Nepos, Protopopiatul Năsăud. O parohie deosebită, pe care n-aș fi vrut s-o părăsesc, dar așa au fost împrejurările”, a mai dezvăluit părintele Rus, pentru FANATIK.

Rămas fără parohie și fără dreptul de a mai ține slujbe, Ioan Aurel Rus a intrat din nou în Parlament, tot pe listele PRM, de data aceasta în postura de deputat. Au apărut și problemele. În 2008, el a fost pentru constituire de grup infracțional, racolare și călăuzire în scopul trecerii frauduloase a frontierei, complicitate la fals privind identitatea și fals material în înscrisuri oficiale.

La sfârșitul anului 2013, el a fost condamnat definitiv la un an de închisoare cu suspendare. În acel moment, Ioan Aurel Rus își încheiase deja al doilea mandat de parlamentar și fusese reprimit în rândul bisericii.

Ioan Aurel Rus, despre condamnarea din 2013: ”Totul a fost la comandă”

Părintele Rus vorbește cu detașare despre acele vremuri și spune că dosarul respectiv a fost unul politic.

”Am trecut și peste asta. Totul a fost la comandă și acolo. Pata neagră aruncată peste România de regimul Băsescu este continuată și acum de Iohannis”, spune Ioan Aurel Rus, care susține că justiția din România este controlată și lucrează la comandă. ”Și la ora actuală, SRI-ul face justiția”, spune fostul parlamentar.

Cum a ajuns Ioan Aurel Rus să țină din nou slujbe: ”ÎPS Andrei a văzut zbuciumul meu din Parlament”

Deși au fost multe speculații despre modul în care a fost reprimit în sânul bisericii, mai ales că între timp apăruse și un dosar de colaborare la securitate, la CNSAS, Ioan Aurel Rus spune că lucrurile au decurs normal, fără alte intervenții la vârful bisericii.

”Am făcut memoriu la Sfântul Sinod, care a analizat situația. ÎPS Mitropolit Andrei mi-a făcut o recomandare, pentru că știa activitatea mea din Parlament. A văzut zbaterea mea și zbuciumul legat de legea cultelor, la legea privind Fundația Gojdu (instituție de la Budapesta care oferea burse românilor ortodocși din Transilvania și Ungaria, n.r.), care a fost abandonată în Ungaria, sau la legea 247 a Monicăi Macovei, de retrocedare abuzivă.

Dânsul, fiind episcop de Alba Iulia, a fost delegat în două sau trei rânduri, la Parlament. De fapt, eu nu m-am depărtat de biserică, eu am mers la slujbă regulat, ca și înainte. Doar că n-am avut voie să slujesc.

Nu am mai solicitat o parohie proprie, de la început am cerut să fiu reprimit ca preot-misionar. Eu am vrut doar să slujesc, mie asta mi-a trebuit”, a mai explicat părintele Rus pentru FANATIK.

”Cu Vadim nu era ușor de lucrat. Era credul și influențabil”

Ioan Aurel Rus a rămas cu amintirea a opt ani de luptă politică dură, în Parlamentul României, în condițiile în care proiectele depuse de PRM erau respinse aproape pe bandă rulantă, pentru că formațiunea politică refuzase să-și facă aliați.

”Ca activitate parlamentară, eu sunt destul de mulțumit. Sigur că nu mi-am putut realiza tot ce am vrut, fiind în opoziție. Iar cu Vadim nu era atât de ușor de lucrat. El își impunea punctele lui de vedere, iar de multe ori era prea credul și avea pe lângă el oameni care îl dezinformau. Mie îmi e greu să-mi modific un gând de la o oră la alta, cum de multe ori se cerea. Eu aveam alte principii, mă gândeam că dacă spui ”da” la ora 9, e valabil și la 11”, a mai povestit Ioan Aurel Rus.

Decăderea clasei politice, prin ochii părintelui Rus: ”Slabi, slugarnici, pe interes”

Privind înapoi, el spune că încă de pe vremea când era parlamentar și-a dat seama cât de mult a decăzut clasa politică.

”Primul meu mandat a fost foarte diferit de al doilea. În Senat, am întâlnit o clasă politică de înaltă ținută, cu discursuri elevate, fără jigniri. Chiar Vadim, când se contra cu cei de la UDMR, n-am auzit niciodată jigniri, iar dacă se folosea un cuvânt mai deplasat, se cereau scuze și de o parte și de alta.

După ce am ajuns deputat, în al doilea mandat, deja era alt discurs. Politicienii erau mult mai nepăsători și mai preocupați de alte lucruri decât de Parlament. Mulți lipseau de la ședințe, ceea ce la Senat nu se întâmpla. La deputați citeai declarația politică într-o sală goală, cu președintele de ședință și cei care erau obligați să rămână acolo”, a mai declarat Ioan Aurel Rus.

Atunci când este întrebat de actualii politicieni, Ioan Aurel Rus își ascute tonul și nu-și ascunde dezamăgirea. ”Avem o clasă politică foarte slabă, doar pe interes și slugarnică. Nu se poate să admiți tot ce ți se recomandă. Că de la Bruxelles nu vine ordin, de acolo vin recomandări. Și toate comisiile astea, cum e cea de la Veneția, dau recomandări. Nu se poate să fii doar executant, întotdeauna în defavoarea poporului. Aceste perioade, regimurile Băsescu și Iohannis, ne-au dus mult înapoi: moralitatea decăzută, nu mai există empatie. Am importat tot ce a fost mai rău în Apus”, a mai dezvăluit Ioan Aurel Rus pentru FANATIK.

Cum a reușit fostul parlamentar să schimbe fața bisericuței din Bistrița

Cu toate că este în continuare interesat de viața politică, părintele rus susține că nu s-ar mai întoarce niciodată în această lume. El spune că este ”foarte liniștit” cu viața pe care o duce în prezent și că liniștea pe care o are atunci când este în altar n-o regăsește niciunde. Cu toate că, în general, slujba începe în apropierea orei 9, părintele Rus ajunge la ”serviciu” pe la 07:00, iar dacă este nevoie, merge prin saloane, la persoane care se deplasează mai greu

Deși nu are salariu, Ioan Aurel Rus a reușit să schimbe destul de mult fața micii bisericuțe. În urmă cu câțiva ani, el a înlocuit ușile și a pus termopan, a făcut o clopotniță iar recent a cumpărat candelabre. Lăcașul are circa 110 locuri pe scaune și este încălzit cu ajutorul unor aeroterme. ”Condițiile sunt aceleași ca în orice altă biserică”, explică Rus.

În perioada următoare, părintele vrea să izoleze pereții clădirii, atât pe interior cât și pe exterior și să schimbe sistemul de încălzire, pentru că aerotermele consumă destul de mult. ”Eu sunt cu economia, nu las să aibă becuri în plus. Am schimbat și pe iconostas, am lăsat doar șase becuri cu led, care nu consumă mult, iar pe restul le-am închis”, mai explică Ioan Aurel Rus pentru FANATIK.

Banii vin din donații, sponsorizări și de pe Facebook

În general, banii vin din donații și sponsorizări. Ioan Aurel Rus se folosește destul de mult de platformele sociale și de cele mai multe ori, atunci când solicită ajutorul credincioșilor, banii se strâng imediat. ”De exemplu, înainte de Rusalii mi-a fost comandat un rând de veșminte, iar la două-trei zile m-am trezit că îmi mai vine o comandă care fusese făcută în urmă cu vreo doi ani, în Grecia. Am apelat din nou și am rămas surprins că în două zile s-au adunat banii pentru al doilea rând de veșminte”, arată preotul.

Mica bisericuță în care slujește fostul parlamentar are și ea o poveste destul de interesantă. Ea a fost construită în anul 2000 la inițiativa fostei directoare a centrului, care a adus o echipă de muncitori din Maramureș. Construcția a durat doar două luni: a început pe 15 iunie, iar pe 16 august era deja sfințită.

Centrul de îngrijire funcționează într-o clădire care a aparținut Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, un fost conac pe care episcopul Nicolae Ivan l-a cumpărat în 1923. Ulterior, imobilul a fost naționalizat de regimul comunist și retrocedat după 1990. ÎPS Bartolomeu, ai cărui părinți își petrecuseră ultimele zile într-un cămin de bătrâni a dat în administrare imobilul care a fost preluat de Consiliul Județean Bistrița Năsăud, care a deschis aici un centru de îngrijire cu ajutorul DGASPC. Ioan Aurel Rus slujește aici din anul 2013.