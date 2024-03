Povestea lui Fănel, muzicantul român care i-a impresionat pe italieni. Cântă pe stradă în Bologna pentru a-şi putea trimite fiicele la şcoală în România

Cântă la vechiul său acordeon, zâmbindu-le trecătorilor de sub arcadele de pe via Zamboni şi ale căror paşi îi acompaniază cu diverse acorduri, doar-doar s-o milostivi cineva să-i arunce câţiva bănuţi pe care, la rândul lui să-i trimită familiei aflate departe.

Fănel duce mai departe tradiţia de acordeonişti a familiei

În secret, visul lui este mult mai măreţ. Şi-ar dori să aibă propria trupă, pentru a câștiga mai mult și pentru a-și putea trimite fiicele, care se află în România, la școală.

Aceasta este povestea lui Fanel, un muzicant stradal român, care , de aproximativ un an.

“Familia mea era foarte săracă și nu am putut să merg la şcoală. Dorința mea este ca fiicele mele să aibă această oportunitate. Sunt fete bune, una dintre ele se pricepe foarte bine la matematică, ar putea să lucreze la bancă sau să studieze la universitate”, spune Fănel, cu ochii în lacrimi.

“Fără o calificare este foarte dificil să găsesc un loc de muncă. Fac şi eu ce pot. Am lucrat și în Germania, unde am cules fructe. M-am mutat în Italia, unde am trecut prin diferite orașe, cântând mereu la acordeon”, le-a mai spus muzicantul ziariştilor de la Gazzetta di Bologna.

În ciuda sărăciei care îl înconjoară, cel mai mult îi lipsesc copiii și familia. “În fiecare dimineață merg pe via Zamboni, îmi iau acordeonul și încep să cânt.

De fapt, mi-ar plăcea să fac parte dintr-o trupă, să am un acordeon nou frumos și să împărtășesc pasiunea mea cu alți oameni, dar, din păcate, toate acestea ar costa mulți bani”. Și adaugă: “Cânt la acordeon de mic copil, am fost învățat de bunicul și tatăl meu, care au fost și ei muzicanţi. Este o tradiție de familie”.

Fănel, la fel ca și bunicul și tatăl său, şi-ar dori să lase ceva fiicelor sale și să le ofere o educație bună. În acelaşi timp speră să i se ofere acea oportunitate, iar cineva să-l ajute într-o zi să-şi împlinească visul de a cânta într-o trupă şi a câştiga mai mulţi bani.

Un alt , Robert Bârlădeanu, a avut din păcate o soartă tragică, el fiind găsit mort luna trecută pe o stradă din Napoli. Robert era cunoscut în acest oraş, deoarece obișnuia să cânte pe străzile din centrul istoric, purtând cu el un mic amplificator de voce.