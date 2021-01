Povestea lui Ralph Hasenhuttl, omul care a izbucnit în lacrimi după ce a învins Liverpool

FANATIK îți prezintă povestea lui Ralph Hasenhuttl, antrenor austriac în vârstă de 53 de ani, ajuns la Southampton în 2018. Victoria cu 1-0 înregistrată în fața lui Liverpool în etapa 17 din Premier League, l-a făcut să îngenuncheze și să plângă de fericire.

Deși antrenează unul dintre cluburile de prestigiu din Anglia, Hasenhuttl nu are pe mână o echipă dintre granzii campionatului, iar performanțele pe care le reușește cu Southampton în acest sezon sunt absolut remarcabile.

Pentru austriac, însă, nu a fost mereu atât de ușor. El a fost pe bancă și la cea mai mare umilință din istoria lui Southampton, 0-9 cu Leicester City în octombrie 2019. Niciun alt club nu a pierdut vreodată, pe teren propriu, cu un astfel de scor.

Povestea lui Ralph Hasenhuttl. Carieră marcată de experiențele în Austria și Germania

Ralph Hasenhuttl a fost întotdeauna un om de fotbal. Lungă de aproape 20 de ani, cariera sa de jucător a început în 1985, în Austria, la GAK. După ce a trecut pe la echipe precum Austria Viena, Austria Salzburg și FC Koln, el a ajuns și în curtea lui Bayern Munchen, acolo unde a jucat doar pentru echipa a doua. Cu Austria Viena și Austria Salzburg a reușit singurele performanțe notabile ale carierei, cucerind patru titluri, două Cupe și o Supercupă în țara lui Mozart. S-a retras în 2004, în timp ce era legitimat la bavarezi, iar după trei ani devenea antrenor.

Înainte de a o prelua pe Southampton, Hasenhuttl a avut pe mână exclusiv echipe din Germania. Și-a început cariera la Spielvereinigung Unterhaching, o echipă micuță din apropiere de Munchen, iar după trei ani a preluat-o pe VfR Aalen. A pregătit ambele echipe în 3. Bundesliga, iar cu Unterhaching a fost aproape de play-off-ul de promovare. În 2013, după două sezoane la Aalen, făcea pasul către un club mai important și devenea noul manager al lui FC Inglostadt, pe care întâi a salvat-o de la retrogradarea din 2. Bundesliga, iar apoi a promovat-o în prima ligă germană. Alături de clubul fondat în 2004 a reușit să se mențină pe prima scenă și în al doilea sezon consecutiv la un astfel de nivel, însă a refuzat să își prelungească înțelegerea, iar în 2016 pleca la RB Leipzig.

Formația din Leipzig de abia promovase în Bundesliga, însă deja avea aspirații importante. Cu toate acestea, începutul era de așteptat să fie o perioadă de tranziție, iar un antrenor precum Hasenhuttl era considerat ideal pentru prima parte a proiectului. Numai că actualul manager de la Southampton a depășit orice așteptări și a terminat primul sezon în Bundesliga pe poziția a doua! După încă o stagiune bună, încheiată pe locul doi, austriacul n-a vrut să mai rămână, știind că va fi înlocuit cu Julian Nagelsmann, iar în mai 2018 a cerut rezilierea contractului.

7 trofee a câștigat Ralph Hasenhuttl ca jucător, în Austria;

a câștigat Ralph Hasenhuttl ca jucător, în Austria; 4 echipe a antrenat austriacul în Germania.

Început greoi la Southampton. Agonia unui 0-9 istoric cu Leicester City

După un start de sezon 2018-2019 dezastruos, cu Mark Hughes pe bancă, șefii lui Southampton decideau că este necesară o schimbare. Fascinați de reușitele lui Jurgen Klopp la Liverpool, oamenii de pe St. Mary’s decideau că ar fi o idee bună să aplice și el rețeta aducerii unui manager școlit în Bundesliga. Așa că apelau la Hasenhuttl, tehnician liber de contract și autor al unei performanțe fabuloase cu RB Leipzig. Deși sponsorizată de gigantul Red Bull, formația din Leipzig nu era o favorită în Germania atunci când a promovat, iar clasarea pe locul 2 într-un campionat în care evoluau și Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen ori Borussia Monchengladbach a fost o performanță remarcabilă.

Așa că în decembrie 2018, Hasenhuttl făcea pasul către Premier League, fiind primul austriac devenit antrenor în prima ligă din Marea Britanie. Amenințată cu retrogradarea, gruparea de pe St. Mary’s vedea în Hasenhuttl un salvator, dar și un pariu. De altfel, englezii au luat de la bun început în calcul posibilitatea de a nu se salva și voiau să continue cu austriacul și în Championship. Dar Hasenhuttl a reușit câteva rezultate bune și a terminat sezonul 2018-2019 pe locul 16, la cinci puncte deasupra primului loc retrogradabil. Premisele erau excelente, mai ales că Hasenhuttl lucra cu materialul clientului și o făcea foarte bine. În prima fereastră de transferuri pe care a avut-o la dispoziție, el nu a adus niciun jucător nou la club. Nici măcar împrumut. În schimb, a ales să lucreze cu cei deja existenți și să îi ajute să își îmbunătățească performanțele.

În 2019-2020, austriacul a continuat cu aceeași strategie, însă a făcut câteva mișcări pe parcursul ferestrei de transferuri din vară, aducând fotbaliști precum Che Adams, Moussa Djenepo și Danny Ings. Singurul adus pe bani mulți a fost Ings, pentru care s-au plătit 20 de milioane de lire către Liverpool. Suma a fost achitată pentru transferul definitiv al englezului, acesta fiind deja împrumutat de Southampton în 2018. În iarna aceluiași sezon, Saints l-au adus împrumut și pe Kyle Walker-Peters, de la Tottenham. Englezul avea să semneze pe cinci ani în vara lui 2020, în schimbul a 12 milioane de lire. Analizând mutările făcute de Hasenhuttl, se poate observa că toate transferurile semnificative au ajuns să fie oameni de bază în echipa sa. Mai mult decât atât, acești fotbaliști sunt printre cei mai buni pe posturile lor din întregul campionat.

Dar a existat și o cumpănă majoră în cariera lui Ralph Hasenhuttl la Southampton. În data de 25 octombrie 2019, austriacul devenea părtaș la cea mai mare umilință suferită de un club din Premier League pe teren propriu. În toată istoria primei ligi din Anglia. Southampton pierdea cu 0-9 în fața lui Leicester City, rezultat absolut catastrofal, care egala și cea mai rușinoasă înfrângere, per ansamblu. În 1995, Ipswich Town pierdea cu 0-9 pe Old Trafford, însă nimeni nu mai fusese învins acasă cu un astfel de scor. După meci, s-a discutat în presa din Anglia chiar despre demiterea lui Hasenhuttl, însă conducerea lui Saints nu a luat în calcul o astfel de decizie. Mai ales că austriacul și-a cerut scuze după meci și a promis că va redresa lucrurile. Ulterior, Southampton a terminat sezonul pe locul 11, după ce nu a pierdut nicio partidă dintre ultimele șapte.

„Ce am jucat azi a fost un dezastru. Îmi prezint scuzele și îmi asum responsabilitatea în proporție de 100%. Niciodată nu am văzut o echipă care să joace cum am făcut-o noi astăzi, nu ne-am luptat pentru nimic. Sigur că am multe de spus, dar voi păstra asta pentru vestiar”, spunea Hasenhuttl după 0-9 cu Leicester, pentru BBC.

Gunn – Bednarek, Yoshida, Vestergaard, Valery – Ward-Prowse, Romeu, Hojbjerg, Bertrand – Ings, Redmond era primul 11 folosit de Hasenhuttl, iar pe bancă erau și oameni precum McCarthy, Stephens, Long, Che Adams, Armstrong ori Boufal.

Pe locul 16 a terminat Hasenhuttl primul sezon petrecut la Southampton;

a terminat Hasenhuttl primul sezon petrecut la Southampton; Pe 11 s-a clasat în a doua stagiune, deși a pierdut cu 0-9 contra lui Leicester .

. Puțin peste 95 de milioane de euro a investit Southampton în fotbaliști de când Hasenhuttl este manager;

a investit Southampton în fotbaliști de când Hasenhuttl este manager; Dintre acești bani, 60 de milioane au venit din vânzarea de jucători.

Aceiași oameni, rezultate fabuloase. Extazul din 2020-2021

Încrederea pe care șefii lui Southampton i-au acordat-o lui Ralph Hasenhuttl chiar și după 0-9 cu Leicester City, cea mai mare umilință din istoria clubului, a fost de o inspirație colosală. Managerul austriac are un sezon fantastic pe banca „Sfinților”, fiind pe locul 6, la egalitate de puncte cu Manchester City și Tottenham, clasate pe locurile 5, respectiv 4. Rămas fără Hojbjerg și Boufal, plecați la Tottenham, respectiv Angers, Hasenhuttl a făcut doar câteva mișcări pe piața transferurilor. El l-a adus definitiv pe Kyle Walker-Peters de la Spurs și i-a transferat și pe Mohammed Salisu și Ibrahima Diallo.

În vârstă de 21 de ani, Salisu a venit de la Valladoid și nu a apucat încă să debuteze, însă este considerat un element important pentru viitorul clubului. La fel ca Diallo, mijlocașul francez adus de la Brest care a jucat deja șapte meciuri pentru „Sfinți”. În afara celor trei, a mai venit împrumut și Theo Walcott, de la Everton, fotbalist crescut de Southampton. El a devenit imediat un titular incontestabil și a avut evoluții ca în vremurile bune, deși a ajuns la 31 de ani.

Cu Che Adams în formă de zile mari și cu Alex McCarthy providențial în poartă, Southampton are parte de un sezon excelent. Echipa lui Hasenhuttl este lipsită de grijile retrogradării și se poate gândi chiar la top 4. „Sfinții” au avut și câteva etape în care au fost lideri virtuali în Premier League, performanță nemaiîntâlnită de fanii clubului. Pentru austriacul Hasenhuttl, victoria obținută cu Liverpool în ultima etapă a fost un adevărat moment de referință. Golul victoriei a fost marcat chiar de către Danny Ings, atacantul transferat definitiv de la Liverpool în urmă cu un an. Plin de emoții, managerul a izbucnit în lacrimi la finalul partidei și a îngenuncheat pe marginea terenului, explicându-și reacția după meci.

„Am avut lacrimi în ochi, din cauza vântului! Când vezi astfel de băieți care se luptă cu tot ce au la dispoziție, te poate face să te simți extrem de mândru. Împotriva lui Liverpool, ai nevoie să faci meciul perfect și cred că noi am reușit asta. Am fost puși sub o mare presiune, dar modul în care ne-am apărat în jurul careului a fost cheia succesului. Și, pe lângă asta, am încercat să și jucăm fotbal și cred că am făcut-o foarte bine. A fost un meci intens, aproape că mi-am pierdut vocea. Băieții sunt obosiți, dar altfel nu ai cum să câștigi cu o astfel de echipă. Nu reușisem să mai obțin vreun punct în fața lui Liverpool, dar la acest meci am început să cred prin minutul 92 că putem scoate ceva. A fost o seară perfectă”, a spus managerul lui Southampton după meci.

Forster – Walker-Peters, Bednarek, Stephens, Bertrand – Armstrong, Diallo, Ward-Prowse, Djenepo – Ings, Walcott a fost primul 11 folosit de Hasenhuttl contra campioanei. Pe bancă au stat Long, Valery, Smallbone, Tella, Vokins, Ramsay, N’Lundulu, Lewis și Chauke. Victoria a fost cu atât mai importantă cu cât de la „Sfinți” au lipsit oameni de bază precum McCarthy, Vestergaard, Romeu, Redmond sau Che Adams. Altfel spus, un întreg ax central!