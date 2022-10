Povestea melodiei „Gagicar c-așa vreau eu”! Ionuț Eduardo, interpretul piesei și familist convins, vorbește despre isteria de pe TikTok: „L-am contactat pe Maru, ne-a refuzat”

Melodia „Gagicar ca-așa vreau eu” a rupt TikTok-ul în două! Piesa interpretată de Ionuț Eduardo și Noris a fost distribuită de peste o sută de mii de ori pe rețeaua de socializare, succesul fiind datorat în mare parte de un băiat simplu pe nume Maru.

Totul despre senzația momentului pe TikTok, melodia „Gagicar c-așa vreau eu”

Maru este, de altfel, cel care a reușit să o promoveze cel mai bine, clipurile în care interpreta melodia băieților din Ploiești provocând o adevărată isterie.

ADVERTISEMENT

Pavel Bartoș, Andra, Delia Matache, Anisia Gafton, Rux și au răspuns provocării imitându-l pe Maru, cel care a popularizat versurile „Gagicar c-așa vreau eu/ Na na na na”.

FANATIK l-a contactat pe Ionuț Eduardo, unul din băieții care a făcut aproape toată România să fredoneze piesa pentru a afla povestea din spatele acestui succes nebun. Am aflat că Noris și Ionuț au fost cooptați inclusiv de Global Music, aceștia realizând o variantă cu

ADVERTISEMENT

❤️

Hahaha! @andra @romaniiautalent

Ionuț Eduardo, unul din interpreții piesei: „Noris a înregistrat-o pe telefon acum 6 luni”

-Hey, Ionuț! Ați înnebunit România cu melodia „Gagicar c-așa vreau eu!”. Cine a compus-o? Când s-a născut hitul ăsta?

Da, mă bucur mult că am dat lovitura, sincer! Piesa a fost făcută de prietenul meu, Noris, iar eu doar am coafat-o. Am mai umblat la ea, ici, colo pentru a ieși cum o știe toată lumea. Noris a compus-o pe telefon acum 6 luni.

ADVERTISEMENT

-Stai așa, deci piesa asta e făcută pe un program de pe telefon?

Da, varianta inițială. Noi am mai coafat-o fiind la aceeași casă de producție din Ploiești. Noris a înregistrat-o pe telefon acum vreo 6 luni, pentru că pur și simplu nu avea buget. Așa că a făcut-o pe telefon…

Maru ar fi putut apărea în videoclipul melodiei: „S-a purtat ca și cum ar fi piesa lui. Lumea profită de el”

-Știi că succesul i se datorează și lui Maru, tiktoker-ul pe care îl imită acum toată lumea. L-ați contactat?

ADVERTISEMENT

Da, l-am contactat amândoi pe Maru. I-am propus să apară în videoclipul care a fost scos deja. A zis că el nu vrea să apară că o va cânta el. S-a purtat ca și cum ar fi piesa lui. Are niște probleme băiatul, iar lumea profită de el. Noi i-am zis că poate să apară în clipul nostru cu mare drag. El ne-a refuzat. Dacă el crede că e melodia lui, să creadă! (n.r.: râde).

ADVERTISEMENT

-Ați scos și o variantă cu Gheboasă. Simți că vi se deschid alte porți de-acum?

Da, am făcut o a doua variantă cu Gheboasă. Piesa a urcat deja în trending pe YouTube și suntem foarte fericiți pentru asta. Am vorbit și cu cei de la Global, însă deocamdată nu am primit propuneri de la alți artiști care să colaboreze cu noi. Avem planuri mari, oricum!

-Apropo de gagicăreală, tu ești gagicar în viața de zi cu zi sau nu?

Haha, nu aș zice! Sunt un familist convins, am soție și copii! Eu fac muzică de 12 ani și uneori trebuie să ne intrăm în roluri. În meseria asta interpretezi tot felul de texte. Nu toate au legătură cu felul nostru de a fi, de a trăi. Trebuie să ne adaptăm publicului.