Gheboasă, primul interviu după ce a fost bătut de Zanni în cușca MMA: „Mi-am dorit să îi dau K.O. A mințit niște lucruri despre mine”

Gheboasă a vorbit pentru prima oară pe îndelete, în cadrul unui interviu online, despre meciul pierdut în fața lui Zannin în cușca MMA.

Gheboasă, enervat de ce spusese Zanni despre el înainte de gala RXF

Gala RXF din 27 septembrie i-a confruntat pe cei doi trapperi ai momentului în România. Cel care a ieșit învingător a fost ex-câștigătorul de la Survivor, cu toate că Gheboasă a început meciul cu șanse mari de triumf.

În prima repriză, Gheboasă a condus la pumni în fața lui Zanni, dar Artistul a declarat pentru pagina de YouTube RXF că și-a propus încă de acasă să îl facă knock-out pe băiatul descoperit de Alex Velea.

Numai că… socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din târg. De asemenea, târgovișteanul a vrut să lămurească și o acuzație pe care Zanni o făcuse în conferința de presă dinaintea luptelor.

Zannidache declarase că el și i-ar fi propus să facă blat. Gheboasă l-a contrazis pe cântăreț, cu care a vorbit chiar în seara meciului, și a dezmințit public tot ce acesta afirmase.

„Mi-a zis că l-a luat valul și a trebuit să facă o dumă”

„Mi-am dorit să îi dau K.O. Am știut din start, că eu dacă nu îl fac din prima rundă, în a doua rundă mă omoară. Am avut doar trei antrenamente din care unul în parc. Eu nu știu tehnici, nu știu nimic.

El la conferința de presă a mințit niște lucruri despre mine. A doua zi mi-a zis da, am vorbit în plus. A zis că eu aș fi vrut să facem blat. Mi-a zis că l-a luat valul și a trebuit să facă o dumă. Eu credeam că suntem prieteni. Eu am zis că suntem prieteni, cu Zanni, cu Alex Velea”, a declarat Gheboasă.

Gheboasă a recunoscut că în a doua rundă nu mai era în stare de nimic. „Oamenii de acasă nu văd realitatea asta. Să fii în ringul ăla e wow. Să te bați un minut acolo, e ca trei ore de alergare”, a completat Gheboasă.