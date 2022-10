Câți bani a primit Răzvan Botezatu de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: ”Mi-am plătit rata la terenul de la casă”

Răzvan Botezatu, fostul prezentator al matinalului de la Antena Stars, a schimbat macazul și a devenit vedetă a PRO TV-ului, după semnarea contactului pentru emisiunea Sunt celebru, scoate-mă de aici!.

Răzvan Botezatu, despre suma câștigată la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: echivalentul ratei la casă pe un an

Influencer-ul Răzvan Botezatu a oferit primele detalii despre suma pe care a încasat-o după participarea la concursul din Republica Dominicană, . Rata pentru terenul pe care se află casa din Eforie moștenită de la tatăl său a fost miza pentru care a stat departe de cei dragi, pentru mai bine de o lună de zile.

El spune că a meritat și din punct de vedere material, dar și emoțional să facă parte din acest proiect pentru că a descoperit care sunt traumele din copilărie care l-au marcat. .

Relația de peste doi ani cu partenerul lui și dorința de a adopta un copil al lor este un alt subiect de discuție pe care vedeta de la PRO TV l-a dezvoltat, în premieră, pentru FANATIK.

– Cum a fost experiența din junglă?

A fost o experiență frumoasă, dar și dură în același timp. Mă bucur că am ales să mă duc la emisiunea aceasta nebună, pentru că și eu sunt nebun. Am reușit să îmi dau seama de niște lucruri de care eu sufeream în interiorul meu. În viață știi că te mai gândești de ce am starea asta, de ce nu pot fi nu știu cum în public, de ce am reacțiile astea față de oamenii agresivi… și uite că show-ul ăsta m-a ajutat să descoper problemele mele reale din interior.

– Tu ai făcut televiziune, pentru tine nu era nou. Ai văzut totul dintr-o perspectivă diferită?

Nu a fost nou, tocmai de aceea când am plecat am știut că o să mă descurc foarte bine. Eu aveam o teamă că nu fac față probelor, dar, de fapt, a fost invers. Am făcut față probelor și nu am făcut față în junglă. Nu am făcut față în junglă din cauza oamenilor. Mă refer aici la Giani, Mara, Tania, Cristi Mitrea. Cele mai mari probleme le-am avut cu Cristi și cu Giani, pentru că ei sunt niște oameni agresivi și prin prisma sporturilor pe care le fac și trecutului tumultos. Și aici mă refer la Cristi Mitrea. Și agresivitatea lor mi-a dat o stare proastă, care mi-a tăiat tot vibe-ul. Și nu doar mie, ci tuturor din echipa mea. Când începi să țipi și să urli și să faci ca toate alea pentru că ai pierdut un tort sau că nu ai mâncat în ziua aia…

Orientarea sexuală a lui Bote, motiv de bullying în junglă

– Ai simțit că ai fost și discriminat din cauza asumării orientării tale sexuale?

Da, ei, de la început, de când m-au văzut așa mai gay-ist și muierică… așa mai zic eu. Chiar și Mara a zis de câteva ori, dar nu am auzit în junglă, că mă luam de ea acolo. Am auzit abia când am ajuns acasă, la televizor, că m-a făcut ”domnișoară”. Ceea ce mi s-a părut foarte urât din partea ei, care este și jurnalist și… am fost colegi la un moment dat… dar ea a zis că nu am fost invitat la ea în casă. Ba da, am fost invitat și la ea în casă, și de cele mai multe ori ea mă suna, nu o sunam eu. Dar dacă spune că nu am fost prieteni, este problema ei.

– Retrăiești aceste momente și acum?

Da! Și bullying-ul din camp legat de orientarea mea. Mă imitau prin spate, dar eu sunt un om asumat, familia mea mă acceptă așa cum sunt. Restul nu mă mai interesează. Am o relație de doi ani cu un tip cu care sunt. Mă înțeleg foarte bine, mă iubește și îmi este alături în orice moment. Mă afecta ce spuneau într-o oarecare măsură, pentru că îi credeam niște oameni inteligenți, oameni de la care ai ce învăța, că erau mult mai în vârstă de cât mine, dar apoi mi-am dat seama că dacă atâta te duce capul, atâta faci. Acest show nu a avut o miză materială la sfârșit, nu a fost un premiu la final în bani, ca să zici că au reacționat așa pentru 100.000 de euro. Doar să fii Regele Junglei și în spate să te urască toată lumea. Pentru ce?! De aia nu am mai rezistat și am ridicat mâna pentru că nu mă mai regăseam. În viața de zi cu zi îi ignori, dar acolo eram obligat să stau cu ei conform emisiei și…

”A vomitat toată ziua viermi”

– A fost ceva ce nu ai putut să faci acolo?

Am făcut totul, 6 din 6. Și mâncat și tot. Atâta timp cât îmi era foarte foame și sunt la un pas de eliminare, mă ambționau. Nu am avut poftă de fumat, poftă de sex, de nimic. Ești jegos, ești împuțit, îți e foame, își e rău. Și după atâta orez și fasole, când ți se spune: `bea shake-ul ăsta pentru că vei câștiga o pizza`. Îți dai seama că bei ăla, că nu mori de la el. Dacă mă pui acum, nu aș putea, că sunt mâncat.

– Shake-urile cu viermi nu au fost un impediment?

Lidia a vomitat toată ziua viermi. Erau din ăia de 2-3-4 centimetri. Am avut și eu viermi cu gândaci. Groaznic a fost. Când voiai să bei, îți rămâneau în gât. Dar nu aveam ce să fac, trebuia să îi înghit. Era adrenalina de moment.

Concurentul de la Sunt celebru, scoate-mă de aici!: ”Nu puteam să mai înghit. Am dat jos 10 kilograme”

– Cu mâncarea cum a fost?

La un moment dat eu m-am obișnuit. Dacă asta aveam… eu nici nu mai puteam să mănânc orez, nu puteam să mai înghit, iar fasolea o țineam pe foc să se ardă puțin să simt un gust. Prima săptămână a fost mai greu cu mâncarea, după… bei apă multă (n.r. râde). Am băut la apă acolo cât nu am băut toată viața mea (n.r. râde).

– Așa ai reușit să slăbești cât îți doreai?

Am dat 10 kilograme jos acolo, dar, de când am venit, le-am pus înapoi, poate chiar mai mult. Am venit foarte slab, dar am mâncat aici… dacă acolo nu am avut sare, zahăr, nu am avut dulciuri. Am început să iau niște pastile să îmi taie puțin foamea că nu pot să mă opresc. Dar cred că este și pe sistem nervos. Acum merg și la psiholog. Am probleme și cu somnul, coșmaruri. Nu a fost ușor.

”Mă trezeam cu șobolanul pe pernă”

– Coșmaruri… ce mai exact?

Am vorbit și cu psihologul și mi-a spus că ce s-a întâmplat acolo m-a afectat! I-am povestit că mă trezeam cu șobolanul pe pernă… mă trezeam țipând. Și ea mi-a zis că șobolanul reprezintă partea masculină, care mi-a făcut rău. Și mă gândeam că este vorba de Cristi Mitrea.

– Ați ajuns la episoade violente?

Violente fizic nu, că nu puteam fi, dar verbale, da. Foarte multe. Și agresivitatea lor verbală. Ei țipau pe un ton extrem de agresiv care efectiv te dezarma și aveai impresia că îți trage una. Și Mara spunea, la un moment dat, că îi este frică uneori când se uită Cristi. În capul meu, acolo, îmi făceam toate filmele.

– De ce ai decis să mergi la psiholog?

Mă duc la psiholog, pentru că oamenii ăștia au reușit să deschidă niște cutii, cu niște traume ascunse din copilărie pe care vreau să le vindec.

Cât a fost plătit Răzvan Botezatu pentru Sunt celebru, scoate-mă de aici!: ”Eu deja mi-am folosit banii”

– Din punct de vedere financiar a meritat?

Da, din punct de vedere financiar pentru mine a meritat. Eu deja mi-am folosit banii. Mi-am plătit rata la terenul de la casă de la Eforie. Casa moștenită de la tata. Pentru că nu avea terenul cumpărat și m-am gândit să fac ceva util cu ei. Nu pot să zic. O sumă ok!

– Peste 20.000 de euro?

O rată, nu te gândi că am plătit tot. Doar o rată mică. Nu e foarte mare. Mai am câțiva ani de plătit.

– 10.000-13.000 de euro?

Eee… am fost acolo, am lipsit aproape o lună jumătate și s-au strâns niște cheltuieli acasă și trebuia să le acopăr. Să le compensez.

Tatăl i-a rupt mâna lui Bote când încerca să își apere mama

– Poți acum să numești exact ce te-a marcat în copilărie?

Tata. Tată violent, tată alcoolic. Urlete, țipete, uși sparte, mobila prin casă aruncată. De foarte multe ori eu dormeam cu mama, că eram fricos de mic, și tata spărgea ușa și în somn, până să mă ridic din pat… îl vedeam pe tata peste mama. Mi-a rupt și mâna tata, eu încercând să o apăr pe mama. Țin minte că atât de tare am prins-o pe mama de cap, că el i-a dat numai în partea de jos, la ficat, de era terminată.

– Cu tatăl tău cum ai fost până la final?

Ne ajuta așa, când și când. Nu a fost foarte aproape de noi. Am avut așa ceva cu el pentru că din cauza lui nu am putut fi niciodată o familie. Atât eu și surorile mele au rămas cu traume. Și mama la fel. Chiar dacă el a murit, ea încă are impresia că vine acum sau intră pe ușă și… la câte bătăi a încasat.

Răzvan Botezatu nu a reușit să își ierte tatăl nici după ce bărbatul a murit

– Dar de ce nu a plecat? De ce a stat să ia bătaie continuu?

Eram trei copii, îi era greu. Și ea avea o chestie, să aibă tatăl copiii. El se îmbăta, o bătea, după aceea câteva luni era ok. Venea în genunchi, îi arăta că s-a schimbat. El era ok când nu bea, dar când punea alcool în gură, era alt om. Dacă îl vedeai pe stradă nu ziceai că este un om bețiv. El avea ce avea cu mama.

– Ați încercat să vorbiți cu el treaz?

Îl mai luam, dar când era treaz nu vorbea absolut deloc. Doar când era beat vorbea… ne mai luam de el, dar nu, evita. Era mai mutulică. Nega. Spunea că nu a făcut el.

– Ai reușit până la finalul vieții lui să îl ierți?

Nu știu dacă e vorba de iertat. Nu prea am fost la el la cimitir, nici nu mă bucur că a murit, nici nu-mi lipsește. Oricum nu a fost prea prezent în viața noastră. Mă bucur că o am pe mama sănătoasă. Ne-a lăsat foarte multe traume. Nu trebuie să-l iert eu.

”Când se îmbăta mă duceam și îi furam banii”

– Poate asta te-ar ajuta să-ți iei o piatră de pe inimă?

Nu știu, am așa o ură. Nu știu să-ți zic… e așa un sentiment pentru că putea să fie altfel. El avea foarte mulți bani. El dădea foarte mulți bani pe băutură. Pleca cu euro, cu dolari la el, cu lei. Cât putea să dea pe băutură, restul îi pierdea. La câți bani făcea și la cât îl ducea capul… arunca banii pe o sticlă de alcool. Iar mama abia ne creștea. Dacă el era alături de noi am fi dus-o super bine. El nu a investit niciun ban în casa în care stau eu acum. Am făcut totul de la zero. Acoperiș, instalație de gaz, tot. Nu aveam nici cu ce să mă încălzesc.

– Cu se s-a ocupat tatăl tău?

A fost salvamar toată viața lui, iar vara avea hidrobiciclete la mare. Le închiria. Îi mergea foarte bine. Acum ani de zile nu erau ca acum. Avea vreo 10-15 hidrobiciclete, le închiria cu ora pe mare și făcea exagerat de mulți bani. Dar așa cui îi făcea, așa se și duceau. Eu, de multe ori, îi furam bani. Când se îmbăta mă duceam și îi furam banii. Știam că se duce cu banii la cârciumă, îi furam banii și îi spuneam după aceea. Pleca cu euro în România, la cârciumă, acum 10 ani?!

– Cum se descurca mama și cu banii, și cu voi, trei copii?

Mama avea patru job-uri. O vedeam astăzi și apoi mai venea peste două zile. Era foarte greu cu trei copii, cu haine, cu rechizite. A fost foarte greu pentru ea. Și eu când îi mai luam din bani, mama îmi zicea să îi duc înapoi, dar nu îi mai duceam. Îi era frică mamei că vine după bani.

– A fost vreodată violent față de voi?

Nu, doar cu mama avea ceva. Pe mine o singură dacă m-a bătut când i-am rupt poza lui cu mama de la nuntă și atunci cu mâna când am încercat să o apăr pe mama.

Răzvan Botezatu, teama de a nu ajunge ca tatăl: alcoolic

– Ai avut temeri că vei fi ca el?

Am avut temerea asta și undeva, până la 18 ani, nu m-au lăsat să pun alcool în gură deloc, cei din familie, ca să nu ajung ca tata. Familia a avut chestia asta, că voi ajunge ca el, dar eu sunt total opusul lui. Să știi că în relații mi-am căutat tot timpul să fie opusul lui tata și fiu protejat. Eu nu am avut partea masculină în familie, de aceea am simțit să o caut.

– Zicei de relația de doi ani. Te-ai temut să îl accepți lângă tine?

Au fost temeri, da. Din multe puncte de vedere. Dar am avut noroc și l-am găsit. Este super ok și înțelegător. Calm. Este opusul meu.

Bote are gânduri serioase cu partenerul de viață: ”I-am zis să mă ceară”

– Iubitul tău a știu cine ești?

Nu! El nu are nici Instagram. Nu îl interesează. Nici nu știa cine sunt eu când m-am cuplat cu el. Dacă știa, nici nu mai era cu mine. După ceva timp după ce am fost împreună, s-a deschis o discuție, și am rămas șocat că nu mă știe.

– Ai gânduri mai serioase?

Da, i-am zis să mă ceară (n.r. râde).

– Și el ce zice?

Să mai așteptăm. Eu sunt mai flușturatic, nu prea are încredere în mine. Dar cu toate astea mi-a cumpărat o mașină, îmi face toate poftele. Plecăm în vacanță.

– El cu ce se ocupă?

Lucrează în domeniul marketing-ului.

Fostul prezentator de la Antena Stars vrea să adopte un copil

– V-ați gândit să adoptați un copil?

Am vorbit la un moment dat cu el de chestia asta. Știu că pe afară se practică. Și la noi în România, vorbisem la un moment dat la o clinică, și se poate cu o mamă surogat. Sper să ajungem și acolo, dar nu știu. Eu sunt un agitat, cu o viață agitată nu știu… am o grămadă de nepoți și eu și el. Sunt copii în familie.

– Îți este teamă de un copil și responsabilitatea?

Da, îmi este frică de un copil pentru că nu simt că m-am maturizat eu destul. Sunt încă eu copil, să mai am și grijă de cineva. Lasă, mai bine mă ocup de nepoți.

”Tată” pentru copiii surorilor lui

– Cum ești ca ”tată” pentru nepoții tăi?

Atâta timp cât stau o zi, două la mine e ok. După aceea să plece acasă (n.r. râde).

– Cu surorile tale cum ești?

Suntem toți trei foarte apropiați. Mereu ne-am susținut. Ne ajutăm.

Vă mai ajutați și financiar?

Da, oricând. Indiferent de ce problemă avem, chiar dacă nu locuim împreună.

Din ce se întreține Răzvan Botezatu?

– Separat de show-ul acesta, din ce mai faci bani?

Sunt cu afacerea cu tricourile, cu produsele personalizate și cu partea de online. Se monetizează Facebook-ul, Instagram-ul. Și merg mult pe creație. Ore petrecute pe live. De acolo, de dincolo se aducă să poți să trăiești decent. Contractele de imagine, cu publicitate.

– Îți pare rău că nu mai ești angrenat zilnic în proiecte de televiziune?

Nu, mai ales că acum este totul pe online. Banii vin de aici și cred că ăsta va fi viitorul și cred că am prins trenul la momentul potrivit.

– La momentul plecării de la Antena Stars ai regretat?

Nu știu dacă am regretat… eram foarte obosit după 5 ani de stat zi de zi acolo. Am muncit extrem de mult și mi-a prins bine pauza asta pentru că m-am regăsit.