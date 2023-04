Povestea preotului din Suceava care vindecă durerile oamenilor și în timpul liber. “Dumnezeu m-a pus să stau în genunchi lângă om şi să îl fac sănătos”

Povestea preotului din Suceava face înconjurul internetului. Este vorba despre preotul Cătălin Mureş, care vindecă durerile oamenilor. Când nu este la biserică, acesta se gândește în continuare cum poate să îi ajute pe semenii săi.

Povestea preotului din Suceava care vindecă durerile oamenilor

Care este povestea preotului din Suceava și cum a ajuns să facă o astfel de alegere? El a devenit preot la 23 de ani, în anul 1992 și în prezent slujește la o biserică din Suceava, alături de un alt părinte. Cu ani în urmă însă, acesta avea să își dea seama că are un har.

Povestea preotului din Suceava a debutat când acesta avea nevoie de un real ajutor. S-a rugat la Dumnezeu să facă bine o persoană, însă rugăciunile lui nu funcționau. De abia în momentul în care preotul Cătălin Mureș s-a dus în genunchi lângă

Atunci, preotul și-a dat seama de ceea ce poate să facă și nu a vrut să se oprească doar aici. După a realizat că unele persoane pot fi vindecate cu un mic ajutor din partea sa, Cătălin Mureș a decis să meargă mai departe.

“Mă gândeam că eu o să zic: Doamne, fă-l sănătos pe Ghiţă! Şi Dumnezeu o să execute comanda mea şi o să-l facă sănătos. Dumnezeu, nu. Mi-a împlinit rugăciunea, dar m-a pus pe mine să stau în genunchi lângă Ghiţă ca să îl fac sănătos.

Am fost prima dată pacient, am avut şi eu dureri de spate şi am avut şansa de a primi o terapie şi am văzut că efectul este extraordinar de bun”, a declarat Cătălin Mureş, potrivit .

Cât costă o ședință în cabinetul preotului Cătălin Mureș

Povestea preotului din Suceava continuă la un cabinet. Când nu este la biserică, acesta primește pacienți cărora le aplică o tehnică de kinetoterapie japoneză. Asta se întâmplă din 2011, odată ce preotul a devenit kinetoterapeut atestat, dar și instructor în terapia japoneză Yumeiho.

Iar rezultatele se cunosc foarte bine. Asta o spun o mare parte dintre cei care au ajuns în cabinetul său și au reușit să se vindece. Un bărbat spre exemplu povestește că a scăpat de durerile musculare și se simte mult mai relaxat de când face această terapie.

Cât costă o ședință cu preotul Cătălin Mureș? Cei care ajung în cabinetul tău trebuie să plătească 130 de lei. Pe de altă parte, uneori, acesta nu acceptă bani în cazul anumitor persoane. Iar asta o confirmă și cei care au ajuns acolo.

“Un foarte bun terapeut şi un om de pus la rană. Îmi este foarte drag! Şi familia dumnealui este deosebită”, a mai spus un alt client de-al preotului, care a fost mai mult decât încântat de întreaga experiență. Și