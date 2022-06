Povestea tinerei care seamănă izbitor cu Regina Elisabeta. Jubileul de Platină îi va aduce o avere: „Ducele de Kent m-a remarcat”

Tânăra care a transformat într-o adevărată carieră faptul că arată precum Regina Elisabeta a Marii Britanii a dezvăluit că își va dubla salariul lunar în weekendul în care se are loc Jubileul de Platină.

Povestea tinerei care seamănă izbitor cu Regina Elisabeta

Harriet Ball are 23 de ani și este originară din Preston, Lancashire. Asemănarea izbitoare cu Regina Elisabeta în tinerețe este ceea ce o deosebește de restul lumii. Tânără a remarcat oportunitatea și și-a creat o carieră din asta, ajungând să câștige sume de bani importante.

Astfel, dacă în mod obișnuit aparițiile sale îi aduc în jur de 700 de lire pe lună, de sărbători, profitul ei se dublează. Asta e ceea ce Harriet spune că se va întâmpla și în weekendul în care se desfășoară

„Ducele de Kent m-a remarcat”

Hattie, așa cum i se spune în cercul de prieteni, a obținut recent diploma de scenarist. Ea a dezvăluit că a început să facă bani din imaginea să în urmă cu un an, o dată cu apariția filmului The Crown.

„În 2015, a apărut filmul A Royal Night out și am fost să-l văd cu prieteni care au spus că semăn cu Sarah Gaddon, care a jucat-o pe Regina Elisabeta.

Apoi a apărut The Crown și au spus că semăn cu Claire Foy. Prietenii mei au ajuns la concluzia că cea cu care semăn, de fapt, este Regina.

Am fost odată la un eveniment la care a participat Ducele de Kent și a remarcat cât de mult semăn cu ea. Așa că, am primit aprobarea familiei!”, a declarat Ball,

Harriet Ball, program încărcat cu ocazia Jubileului de Platină al Reginei

Harriet a recunoscut că pe parcursul celor patru zile în care se desfășoară Jubileul de Platină al Reginei, programul său este, de asemenea, unul foarte încărcat.

„Am două evenimente private joi, apoi încă unul duminică. Vineri voi fi la East Lancashire Railway, iar sâmbătă sunt la concertul și balul jubiliar al centrului internațional de comandă a bombardamentelor.

Am avut unii oameni care m-au contactat în ultimele săptămâni. Dar, evident, că a trebuit să dau prioritate persoanelor care au luat legătura cu mine în urmă cu multe luni, unele cu aproape un an înainte!”, a afirmat sosia Reginei.

În mod obișnuit, în cadrul acestor apariții, Harriet trebuie să zâmbească și să-i salute pe cei prezenți. Uneori, ea ține și un discurs.

„O pot întruchipa pe Majestatea Sa în orice situație”

Hattie a mărturisit că întreaga ei viață a fost o mare fană a Reginei. Consideră un mare compliment faptul că i se spune că seamănă și speră să îmbătrânească, la rândul său, la fel de frumos.

Totul a început atunci când bunica ei i-a oferit în dar câteva cărți despre Regina Elisabeta. Acum, Harriet Ball are în garderobă mai multe haine vintage și chiar o copie a uniformei ATS ( Serviciul de trafic aerian) a Majestății Sale.

De obicei, pentru a se pregăti pentru evenimentele la care este invitată, Ball petrece aproximativ două ore în fața oglinzii.

„Când am început, am scotocit prin magazinele second-hand și am construit o garderobă formată din rochii de bal și de zi. Acum, o pot întruchipa pe Majestatea Sa în orice situație”, a dezvăluit tânăra.