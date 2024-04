Povestea uimitoare a bărbatului care are 28 de copii cu două femei. ”Lucrez și dorm împreună cu soțiile mele”

Cine a zis că mariajul nu este deloc o etapă simplă, nu s-a înșelat. Însă, dacă o soție și un copil vin la pachet cu anumite responsabilități pentru un bărbat, atunci 28 de copii și două soții pare un scenariu imposibil. Ei bine, un bărbat reușește să mențină liniștea și pacea în fiecare zi în familia sa extrem de numeroasă.

Mykal și cele două soții ale sale lucrează în același loc

Mykal Coles din Virginia a reușit să atragă atenția tuturor. Bărbatul are două soții și 28 de copii și spune că viața lui este mai împlinită ca niciodată. În timp ce mulți bărbați ar ceda dacă ar fi în locul lui, Mykal pare că a găsit rețeta succesului.

Bărbatul a declarat de multe ori că este mult mai fericit de când s-a căsătorit cu Alicia Coles și cu Jasmine Jones. În momentul în care , Mykal mai avea copii și din relațiile anterioare.

Trioul amoros în care trăiește pare că îl face fericit. Mykal, cele două soții și cei 28 de copii formează o familie unită. Fiecare are atribuțiile lui, astfel că niciodată nu a apar conflicte între ei.

”Alicia este foarte relaxată, iar Jasmine este foarte distractivă. Cu alte cuvinte, mă bucur de ce au mai bun cele două. Am o relație diferită cu fiecare. Lui Jasmine îi place să vorbesc zilnic cu ea, să îi dau mesaje sau să o îmbrățișez. Alicia, în schimb, preferă să o plimb cu mașina.”, a declarat Mykal, potrivit

Mykal își amintește și acum că relația sa cu Alicia nu a început cu dreptul. Pe vremea aceea, Mykal o înșela pe iubita sa cu Alicia. Însă, în timp, cei doi au lucrat pentru ca relația lor să reziste. În 1999 s-au căsătorit și au ajuns să aibă împreună opt copii.

Alicia a venit cu propunerea de a se alătura mariajului a treia persoană

În urmă cu 14 ani, Alicia a venit cu o propunere care a schimbat total dinamica în mariajul lor. La locul de muncă, la secția de poliție, Alicia a întâlnit-o pe Jasmine, colega sa. I-a plăcut atât de mult de ea, încât i-a propus să se alăture mariajului. Mykal nu a avut nimic de obiectat.

”M-am conectat din prima cu Jasmine. Avea deja doi copii și ne-am înțeles bine imediat. A avut anumite probleme despre care am discutat și așa am reușit să ne descoperim. Este o persoană puternică.”, a spus Alicia.

La scurt timp, În continuare, Mykal și soțiile lui împart același pat. Mai în glumă, mai în serios, bărbatul se consideră norocos că partenerele lui sunt mici și nu are probleme cu spațiul.

După ce intrat în mariajul Aliciei cu Mykal, Jasmine a devenit mamă a opt copii. Astfel, Mykal a ajuns să fie tată pentru 28 de copii ale căror vârste sunt cuprinse între 9 luni și 30 de ani.

”Când Jasmine a venit să locuiască cu noi, am fost complet de acord ca ea să aibă copii cu Mykal. Am fost însărcinate în același timp de trei ori. A fost dificil uneori, deoarece erau mulți hormoni în casă, dar am reușit să trece cu bine de acea perioadă.”, a spus Alicia.

Sarcinile comune le-a pregătit pe cele două femei pentru momente dificile. Alicia și Jasmine au înțeles că trebuie să se susțină reciproc, mai ales pentru binele familiei. Acum, mai mult ca niciodată, familia lui Mykal trebuie să fie unită. Un incendiu puternic le-a ars casa și, de luni bune, locuiesc cu toții într-un hotel.

Deși nu trec prin cea mai bună perioadă a vieții lor, Cei trei au un program foarte bine stabilit, astfel încât să se poată ocupa de toți copiii. Ziua lor începe la 04:30 și se încheie la 23:00.