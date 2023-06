Povestea unui alt miracol în Amazon. Cum a supraviețuit o adolescentă 11 zile după prăbușirea unui avion în anii ’70

Juliane Koepcke avea doar 17 ani când a devenit singura supraviețuitoare a prăbușirii zborului 508 al LANSA care făcea legătura între localitățile Lima și Pucallpa din Peru. Adolescenta a reușit să supraviețuiască în jungla amazoniană timp de 11 zile.

Povestea unui alt miracol în Amazon

La început, Juliane Koepcke nu a acordat prea multă atenție norilor care se întunecau. Tânăra de 17 ani a privit imperturbabilă de pe 19F – un loc la fereastră, locul ei preferat – cum cerul se transforma din albastru în negru când mai erau aproximativ 20 de minute din zborul din 24 decembrie 1971.

ADVERTISEMENT

În curând, avionul a început să tremure, trimițând valize și pachete împachetate pentru Crăciun în cădere spre cei 92 de pasageri și echipaj care se îndreptau din Lima spre Pucallpa, Peru. Un fulger a lovit aripa dreaptă a aeronavei și, dintr-o dată, zborul 508 al LANSA a plonjat spre sol.

Peste țipetele a zeci de alte persoane, Koepcke și-a auzit mama spunând de pe scaunul de lângă ea: “Acum totul s-a terminat”, relatează . Apoi, în ceea ce a părut o clipă, avionul Lockheed L-188A Electra turbopropulsor s-a dezmembrat.

ADVERTISEMENT

“Mama mea nu mai este lângă mine și eu nu mai sunt în avion”, a scris Koepcke (cunoscută acum sub numele de căsătorie, Diller) în cartea de memorii intitulată “When I Fell From the Sky”. “Sunt încă legată de scaunul meu, dar sunt singură. La o altitudine de aproximativ trei mii de metri, sunt singură. Și cad, tăind văzduhul…”

Cumva, ea a supraviețuit. Dar accidentul de avion a fost doar începutul. Singura supraviețuitoare a zborului 508, adolescenta a înfruntat 11 zile pădurea tropicală amazoniană înainte de a fi găsită – confuză, dar relativ nevătămată – de către pescari.

ADVERTISEMENT

După mai bine de 50 de ani, povestea supraviețuirii ei a avut ecou săptămâna trecută, când . Frații, cu vârste cuprinse între 1 și 13 ani, au fost singurii care au scăpat din accidentul din 1 mai, în care au murit trei adulți, inclusiv mama lor.

Rudele au declarat reporterilor că , au supraviețuit cu făină de manioc pe care au găsit-o în epavă și fructe pe care le-au cules din pădurea tropicală. Ei s-au refugiat în interiorul trunchiurilor de copaci.

ADVERTISEMENT

Juliane Koepcke a crescut apreciind natura

Koepcke a crescut cu o apreciere profundă a naturii. Tatăl ei, Hans-Wilhelm, a fost zoolog, iar mama ei, Maria, ornitolog; cei doi s-au cunoscut ca studenți la Universitatea Kiel din Germania. În căutarea unei țări cu “o biodiversitate ridicată, încă neexplorată”, a povestit ea în memoriile sale, tânărul cuplu a ajuns în Peru și s-a căsătorit în Lima.

ADVERTISEMENT

Și-au crescut singura fiică într-o casă plină de animale. Erau un papagal pe care îl numeau Tobias (sau “Bio” pentru tânăra Koepcke) și un ciobănesc german pe nume Lobo, alături de diversele păsări rănite pe care mama ei le primea.

Timp de câțiva ani, familia a locuit cu normă întreagă la o stațiune de cercetare pe care familia Koepckes a fondat-o în adâncul Amazonului. La Panguana, numită după o pasăre nativă, adolescenta de atunci a ajuns să iubească jungla, învățând plantele și animalele care o locuiau și regulile care o guvernau. Sau, așa cum spune ea în carte, “a mers la școala junglei”.

Panguana era locul spre care se îndrepta Koepcke atunci când s-a îmbarcat în zborul prăbușit, instalându-se în penultimul rând. După cum a povestit pentru Vice în 2010, ea și mama ei se îndreptau spre casă pentru a sărbători Crăciunul cu tatăl ei, după ceremonia de absolvire a liceului. Zborul a avut întârziere.

Dar, odată ce a decolat, lucrurile păreau să decurgă fără probleme, stewardesele servind sandvișuri la jumătatea zborului. Norii negri au fost primul semn a ceea ce avea să urmeze.

Mama lui Koepcke, care credea că era nefiresc “ca o pasăre făcută din metal să decoleze în aer”, a privit cerul cu neliniște. “Să sperăm că totul merge bine”, a spus ea. Apoi a venit fulgerul care a lovit aripa și avionul s-a rupt în bucăți, smulgând-o pe Koepcke de lângă mama ei și toți ceilalți pasageri.

“Următorul lucru pe care mi l-am dat seama a fost că nu mai eram în interiorul cabinei”, a declarat ea pentru New York Times în 2021. “Eram afară, în aer liber. Nu părăsisem avionul; avionul mă părăsise pe mine.”

În timpul prăbușirii, Koepcke a înregistrat că vârfurile copacilor îndesate păreau ca niște capete de broccoli. Acesta a fost ultimul lucru la care își amintește să se fi gândit înainte de a se trezi a doua zi dimineață pe solul pădurii tropicale, cu rochia fără mâneci ruptă și fără ochelari.

”Pădurea mi-a salvat viața”

Avea o comoție, o claviculă ruptă, câteva tăieturi adânci. Pădurea, a scris ea în memoriile sale, “mi-a salvat viața”, frunzișul amortizând impactul căderii sale de la 3.000 de metri. Își pierdea intermitent cunoștința înainte de a se ridica în cele din urmă în picioare. În acea primă zi, și-a căutat mama și nu a găsit pe nimeni. Și-a dat seama că era singură.

Apoi, așa cum a declarat în mai multe interviuri de-a lungul anilor, și-a amintit de un sfat pe care tatăl ei i l-a dat odată: “Dacă te pierzi în junglă, caută apă și urmărește-o. În cele din urmă, vei găsi un corp de apă mai mare și, destul de probabil, o așezare umană”.

Găsind apă, a continuat să meargă: o fată singură în Amazon, cu șerpii, țânțarii, maimuțele și broaștele. “În timpul călătoriei mele singuratice înapoi spre civilizație, mi-a fost adesea frică, dar niciodată de junglă”, a scris Koepcke. “Nu a fost vina ei că am aterizat în ea.”

La un moment dat, a povestit ea, a dat peste o priveliște înfiorătoare. După un cot al pârâului, ea a zărit un rând de scaune din avion cu trupuri legate cu centuri, cu picioarele îndreptate în sus. În primele momente, a spus ea, “a fost ca și cum aș fi fost paralizată”.

În a zecea zi, Koepcke era aproape de epuizare. Mâncase doar o pungă de dulciuri pe care o găsise la locul accidentului și credea că va muri de foame. În acea după-amiază, a găsit o barcă despre care inițial a crezut că este produsul imaginației sale. Dar a atins-o și era reală, a declarat ea. O cărare din apropiere ducea la o baracă. Acolo a fost uimită să audă voci a doua zi – fusese găsită, în sfârșit.

În curând, ea s-a reunit cu tatăl ei. “Nu am schimbat prea multe cuvinte”, a declarat ea pentru Vice, “dar ne aveam din nou unul pe celălalt.” Koepcke a continuat să studieze biologia la Kiel, obținând mai târziu doctoratul și revenind la Panguana pentru a-și scrie teza de doctorat despre lilieci. După ce tatăl ei a murit în 2000, a devenit director al stațiunii de cercetare, despre care a declarat pentru New York Times că este “sanctuarul” ei, așa cum a fost și pentru părinții ei.

Chiar dacă a găsit un sens în viața și munca ei, accidentul și consecințele sale au rămas în memoria ei de-a lungul deceniilor. “Bineînțeles că am avut coșmaruri mult timp, ani de zile, și bineînțeles că durerea legată de moartea mamei mele și a celorlalți oameni a revenit iar și iar”, a declarat ea. “Întrebarea – de ce am fost singura supraviețuitoare? – mă bântuie. Întotdeauna o va face.”