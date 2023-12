Poveștile ucrainenilor care fug din zonele controlate de ruși. “A rămâne acolo este egal cu moartea pentru ei”

Ori de câte ori Anna, în vârstă de 52 de ani, este agitată, simte atingerea înfiorătoare a unei țevi de armă între sprâncene, o amintire obsedantă a unei întâlniri cu un grup de soldați ruși pe strada ei în urmă cu aproximativ un an.

Poveștile ucrainenilor care fug din zonele controlate de ruși

În acea zi, printre lacrimi și țipete, ea pe ea și pe soțul ei, au tras cu gloanțe pe jos la picioarele lor și apoi l-au târât pe cumnatul ei într-un loc necunoscut, aparent furioși că nu i-a putut îndruma spre locul unde ar putea găsi alcool.

Două săptămâni mai târziu, soțul Annei, care fusese el însuși spitalizat anterior din cauza unor probleme cardiace, a găsit cadavrul fratelui său în pădure, nu departe de satul în care locuiau, într-o zonă ocupată de ruși din sud-estul Ucrainei, în regiunea Zaporojie. La două săptămâni după aceea, a murit. “Inima lui nu a putut suporta”, a spus Anna, pentru .

Singură și speriată, Anna s-a scufundat în depresie. “Nu știu cum am făcut față”, spune ea, repetând fraza la nesfârșit, în timp ce lacrimile îi curg pe față. La 22 noiembrie, a fugit în cele din urmă din casa ei, alăturându-se unui șuvoi de refugiați pe “coridor”, un traseu de doi kilometri de-a lungul unei linii de front a luptelor pe care ucrainenii o numesc și “zona gri”, situată între regiunea Belgorod din Rusia și regiunea Sumîi din Ucraina.

Singura cale de scăpare

, mii de oameni au fugit din zonele ocupate de Rusia pe nenumărate rute. Acum, după aproape doi ani, “coridorul” este singura lor opțiune pentru a trece direct în Ucraina.

Având permisiunea de a se deplasa liber prin zonele controlate de Rusia, majoritatea iau autobuze spre coridor din întreaga țară: Zaporojie și Herson în sud-est, Donețk și Lugansk în nord-est și Crimeea, peninsula sudică pe care Rusia a anexat-o în 2014.

Odată ajunși la coridor, ei trebuie să înainteze pe jos, străbătând un ”no man’s land” deschis și fără copaci, cu zgomotul artileriei și vuietul dronelor din bătăliile din apropiere răsunându-le în urechi. Înainte de a pleca, sunt avertizați că nimeni nu le va putea garanta siguranța în timp ce traversează. Unii călătoresc cu copii sau cu părinți în vârstă.

În momentul în care ajung în Sumîi, sunt epuizați, abia găsind puterea de a căra puținele bunuri pe care au reușit să le ia înainte de a fugi. Și totuși, pentru mulți, rămânerea în zonele ocupate nu este o opțiune.

“A rămâne acolo este egal cu moartea pentru ei”, a declarat Katerina Arisoi, directorul organizației neguvernamentale Pluriton, care a înființat un adăpost cu personal voluntar în Sumîi. “Ei se confruntă cu spectrul torturii, răpirii, uciderii. Pur și simplu nu pot rămâne acolo.”

O viață periculoasă

Civilii din teritoriile ocupate sunt reținuți pentru motive minore, cum ar fi faptul că vorbesc ucraineană sau pur și simplu pentru că sunt tineri, potrivit unei anchete pe care The Associated Press a realizat-o la începutul acestui an. Mii de persoane sunt deținute fără acuzații în închisori rusești și în zone din teritoriile ocupate. Guvernul ucrainean estimează că cel puțin 10.000 de civili sunt reținuți.

De ambele părți ale coridorului, refugiații sunt supuși unor percheziții și interogatorii riguroase. Pe partea rusă, unora, în special bărbaților, nu li se permite să treacă.

Mulți dintre ei se tem și au acceptat să vorbească cu presa doar cu condiția de a-și păstra anonimatul. Anna a refuzat să își dea numele de familie de teama unor repercusiuni asupra rudelor care locuiesc încă în zona ocupată din provincia sa. “Ei nu ne consideră oameni”, spune Anna despre soldații ruși.

De asemenea, ceea ce îi determină pe mulți să fugă sunt noile legi care îi obligă pe locuitorii din zonele ocupate să dobândească cetățenia rusă. Un raport realizat de Laboratorul de Cercetare Umanitară de la Școala de Sănătate Publică a Universității Yale spune că aceștia trebuie să facă acest lucru până în iulie 2024 sau ar putea fi deportați, inclusiv în zone îndepărtate din Rusia.

Ritmul în care oamenii traversează coridorul depinde de vreme și de situația de pe linia frontului. În ultima vreme, odată cu scăderea constantă a temperaturilor înainte de venirea iernii, o medie de 80-120 de persoane vin zilnic, a declarat Arisoi. Ea a spus că cele mai mari cifre au fost înregistrate după prăbușirea barajului Kakhovka din sudul Ucrainei la începutul acestui an, când fugeau aproximativ 200 de persoane pe zi.

Peste 15.500 de persoane au trecut prin adăpostul Pluriton de când a fost deschis în martie, a declarat Arisoi, ea însăși o refugiată care a fugit din locuința sa din orașul Bahmut din estul țării după ce aceasta a fost redusă la ruine și preluată de forțele militare rusești în luna mai. “Am pierdut și eu totul … Cunosc sentimentul atunci când îți pierzi casa, viața, statutul, când devii un zero”, a spus ea.

Lungul drum către aproape

Înainte de război, Halina Sidorova, în vârstă de 73 de ani, a părăsit orașul Zaporojie, unde se află copiii și nepotul ei, pentru a avea grijă de mama ei în vârstă într-un sat din afara Polohii, un alt oraș din provincia Zaporojie, aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina.

În timpul războiului, cele două zone au fost împărțite de o linie de front pe care Sidorova nu a putut să o traverseze, iar ea s-a trezit brusc în teritoriu ocupat, izolată de rudele pe care le-a lăsat în urmă.

Femeia a luat o decizie. Cu puțin timp înainte de moartea mamei sale în vârstă de 93 de ani, ea i-a spus: “Mamă, când vei muri, voi sta aici până la nouă zile, voi veni la mormântul tău pentru a-mi lua rămas bun și apoi voi pleca acasă”.

Când a sosit momentul, și-a împachetat în tăcere lucrurile, și-a luat un baston și a pornit în această călătorie dificilă: o zi întreagă de călătorie cu autobuzul prin alte teritorii ocupate și până în Rusia, unde a pornit pe jos de-a lungul coridorului.

Sidorova nu a spus nimănui că pleacă. De-a lungul călătoriei dificile, ea și-a găsit alinare într-o rugăciune. “Am citit rugăciunea pe tot parcursul drumului… pe toată durata călătoriei, chiar și când adormeam, am continuat să citesc”, a spus ea în timp ce stătea în adăpostul din Sumîi. Când va ajunge în cele din urmă înapoi acasă, în orașul Zaporojie, călătoria lui Sidorova va fi parcurs un cerc aproape complet.

O decizie grea

Anna și soțul ei s-au împotrivit inițial plecării. Dar, pe măsură ce treceau zilele, tot mai multe trupe rusești au început să ocupe casele goale și pădurile, o situație despre care ea a spus că a devenit “terifiantă până în măduva oaselor”.

În ianuarie, l-au interceptat pe fratele soțului ei în timp ce se întorcea acasă de la serviciu, întrebându-l de unde ar putea obține alcool. El le-a spus adevărul: nu știa. Când a ajuns acasă, doi ruși înarmați au venit la el acasă și au început să-l bată cu o pușcă în curte, a spus Anna.

Când ea și soțul ei, care locuiau vizavi de casa fratelui, au ieșit în fugă să vadă ce se întâmplă, rușii au început să tragă la picioarele lor. Ea a spus că unul dintre ei a îndreptat o pușcă spre fruntea ei și a declarat: “Te voi ucide acum”.

Soldatul rus a alternat între a ținti pistolul spre pieptul ei și a trage în picioarele ei și ale soțului ei, înainte de a le da drumul în cele din urmă. Cumnatul nu avea să fie cruțat. Două săptămâni mai târziu, soțul ei avea să fie mort.

Dar abia 10 luni mai târziu, la ziua de naștere a nepotului ei de 10 ani, Anna s-a decis în sfârșit să plece. Nepotul fugise cu fiica Annei în Polonia în primele zile ale războiului. Când Anna l-a sunat pentru a-i ura la mulți ani, acesta i-a spus: “De ce ești acolo? Avem nevoie de tine”. La mai puțin de o săptămână de la apel, a plecat.

În clipa în care a plecat, i s-a făcut dor de casă, îi lipseau florile pe care le plantase în curtea casei sale și micul gard și aleea pe care le construise împreună cu soțul ei. “Întotdeauna făceam totul împreună”, a spus ea.

Când a intrat pe coridorul din partea rusă, soldații i-au strigat “ieșiți de aici!”, iar ea a izbucnit în lacrimi. Călătoria nu a fost ușoară. Vremea era rece, iar ea a căzut și s-a lovit la genunchi în timp ce trăgea câteva genți care conțineau puținele ei bunuri.

La adăpostul din regiunea Sumîi, ea stă pe un pat de jos, cu capul sprijinit de marginea patului de deasupra ei. Încă o așteaptă călătoria spre Polonia. Pe mâinile ei înghețate se zăresc două verighete: A ei în stânga, a soțului ei decedat în dreapta. “Vreau deja să mă întorc acasă”, spune ea, cu vocea tremurândă.