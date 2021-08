Poveștile unui jucător care a lucrat cu Edi Iordănescu: ”Erau fotbaliști care plângeau”

Fostul portar italian a lucrat cu actualul tehnician de la FCSB la ASA Târgu Mureș și a rămas marcat de influența pe care o avea acesta în vestiar.

Unul dintre obiectivele lui Edi Iordănescu la FCSB este readucerea fanilor alături de echipă și în acest sens a ținut să le transmită un acestora rugându-i să fie aproape de jucători în perioada următoare.

Un fost jucător, povești despre colaborarea cu Edi Iordănescu

Edi Iordănescu este cunoscut ca un antrenor ce știe să-și apropie jucătorii, iar fostul portar Alessandro Caparco a povestit cum au decurs cele patru luni în care a colaborat cu tehnicianul la ASA Târgu Mureș, în 2013.

”Eu am lucrat cu mister Edi și chiar m-am înțeles extraordinar de bine, cred că a fost unul dintre cei mai buni antrenori cu care am lucrat, chiar am avut noroc la antrenori. Îmi plăcea modul lui de antrenat, cum pregătea meciul și cum făcea echipa.

Crea o armonie nu numai între fotbaliști, ci și cu familiile lor. Era ceva care nu se mai întâmplase înainte. Am avut o experiență neplăcută la nivel de atmosferă de vestiar și Edi a reușit să rezolve multe chestii din astea”, a declarat Caparco la emisiunea .

Iordănescu a plecat de la Târgu Mureș când echipa era pe primul loc

Fostul portar italian l-a lăudat pe actualul antrenor de la FCSB pentru antrenamentele pe care le făcea încă de acum opt ani și nu înțelege de ce a plecat de la Târgu Mureș când echipa se afla pe primul loc.

”Mai ales și la antrenamente, la nivelul tactic, erau niște chestii la care chiar ne-am updatat foarte bine și pe care se punea foarte mult accent, se recupera mingea la 3-4 secunde și după se vedea și la meci.

Eram pe primul loc și după șapte etape a plecat și a fost singura dată când am văzut fotbaliști care nu jucau, erau prin tribună cu lacrimi în ochi. Plângeau. Eram la restaurant, el își dăduse demisia și erau fotbaliști cu lacrimi la ochi, lucru care m-a șocat”, a spus Caparco.

Caparco, luat prin surprindere de decizia lui Edi de a semna cu FCSB

Italianul s-a arătat surprins de faptul că Edi , așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, dar este convins că a pus niște condiții care îl apără în fața patronului.

”Mi-au zis să merg eu să vorbesc, dar dacă omul a făcut deja o alegere, nu se mai poate schimba. Am rămas șocat, deoarece jucătorii care nu joacă abia așteaptă sa plece antrenorul. Dar știam de ce, pentru că ce a creat și ce a făcut el a fost ceva incredibil.

La cum îl știu eu pe Edi, m-a surprins puțin venirea la FCSB, dar cred că dacă s-a dus acolo a cerut niște condiții, după tot ce a făcut are puterea asta. Mai ales că chiar și acolo (n.r. – la ASA Târgu Mureș) făcuse câteva schimbări la nivel de antrenament, cantonament, și era la început”, a încheiat Caparco.