Praggnanandhaa, noul star din șahul mondial, vine la București pentru Superbet Chess Classic: “Este un turneu uriaș!”

Iar titlul mondial ar putea să vină chiar mai repede decât visau milioanele de fani indieni. Rameshbabu Praggnanandhaa este calificat la Turneul Candidaților, iar joi va juca primul meci la Toronto, contra lui Alireza Firouzja.

Rameshbabu Praggnanandhaa, interviu înainte de participarea la Superbet Chess Classic 2024, la București. Cum a început șahul și ce îl motivează

Praggnanandhaa și-a asigurat prezența la Turneul Candidaților cu un parcurs fabulos la Cupa Mondială. A ajuns în finală, unde a pierdut doar după două remize și un eșec la tie-break-uri în fața lui Magnus Carlsen. Starul indian a oferit un amplu interviu pentru . În iunie vine la București pentru ! Turneul va avea loc în perioada 24 iunie – 6 iulie.

Superbet Foundation: Ce te-a inspirat să începi șahul și ce te motivează să continui ascensiunea?

Am început să joc șah datorită surorii mele. Nici nu mai știu ce anume mi-a atras atenția la vremea respectivă. Iar când am ajuns la un nivel decent mi-am dat seama că șahul este mult mai mult decât ceea ce se vede la suprafață. Sunt atât de multe ramificații. Este pur și simplu un joc uimitor. Îmi place să joc împotriva adversarilor de top, asta mă motivează.

Ce sfat ai da unui tânăr jucător care își începe călătoria în lumea șahului?

Este foarte important să continui cu ambiție, chiar și când simți că lucrurile nu merg în favoarea ta. Este important să dai tot ce ai mai bun, atât la turnee, cât și la antrenamente. Atunci vine progresul. Așa mi s-a întâmplat și mie. A fost o perioadă în care am stagnat la nivel de rating, apoi a venit saltul. Perseverența este foarte importantă.

Ai visat încă de la o vârstă fragedă că vei ajunge la un nivel atât de ridicat?

Da, desigur. Fiecare copil are un vis. Nu a fost mereu ușor, dar visurile se împlinesc se îmlinesc atunci când muncești din greu.

Cum arată o zi obișnuită din viața lui Rameshbabu Praggnanandhaa, șahistul de top care va fi prezent la București pentru Superbet Chess Classic 2024

Ce resurse și instrumente recomanzi pentru începătorii care încearcă să își îmbunătățească abilitățile la șah?

Este foarte important să urmărești mereu combinațiile tactice. La asta eram foarte bun atunci când eram mai mic. Iar asta m-a ajutat să progresez mai repede.

Cum te pregătești pentru cele mai importante partide?

Trebuie să fii într-o formă bună, atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Trebuie să fii alert. Pe asta încerc să mă concentrez.

Ne poți descrie cum arată o zi obișnuită din viața ta și cum gestionezi balanța între antrenamentele la șah și alte activități?

Joc foarte mult șah în fiecare zi. Dar încerc să mă asigur că există timp și pentru activități fizice, dar și pentru relaxare. Cum ar fi să urmăresc evenimente sportive sau filme, sau pur și simplu să ies cu prietenii.

Rameshbabu Praggnanandhaa, lobby pentru cât mai mult șah: “Este printre cele mai bune hobby-uri pe care le poți avea”

Ce abilități specifice crezi că aduce șahul la copii, încă de la o vârstă fragedă?

Sunt multe beneficii pentru copiii care joacă șah. În primul rând concentrare. Pentru a câștiga, ai nevoie de concentrare. Astfel se motivează puterea de concentrare. Șahul mi se pare cel mai bun hobby pe care îl poți avea, sau printre cele mai bune. Și farmecul este că poate fi jucat indiferent de vârstă.

Șahul rămâne foarte popular la nivel global. Milioane de oameni joacă zilnic șah. De ce crezi că se întâmplă asta și dacă simți că ar tebui investiții mai mari în promovarea șahului, din partea guvernelor și companiilor?

Șahul are parte de o creștere remarcabilă, iar sprijinul din partea sponsorilor și a guvernelor este din ce în ce mai mare. Este un progres uriaș. Turnee așa cum este și Grand Chess Tour 2024 sunt extrem de importante, pentru că atrag foarte mulți oameni. Este un turneu uriaș! Cu cât vin mai mulți sponsori lângă tabla de șah, cu atât mai bine.

Rameshbabu Praggnanandhaa, participare în premieră la Grand Chess Tour!

În acest an vei juca în premieră în Grand Chess Tour. Care sunt așteptările tale?

Da, este o premieră pentru mine participarea în . Am urmărit precedentele ediții și am învățat foarte mult. Sunt foarte fericit că am primit o invitație. Cât despre așteptări… abia aștept să înceapă evenimentul și voi da tot ce am mai bun.