Grand Chess Tour, una dintre cele mai tari competiții de șah, revine și în 2024 în România. Pentru al cincilea an în care circuitul lansat de Garry Kasparov ajunge la București. Superbet Chess Classic va fi în acest an în perioada 24 iunie – 6 iulie. În 2023, pentru FANATIK.

Cine sunt cei 9 șahiști de top care vor participa la Superbet Chess Classic 2024. Circuitul lui Garry Kasparov revine la București!

Fabiano Caruana, Maxime Vachier-Lagrave, Wesley So, Ian Nepomniachtchi, Alireza Firouzja și Anish Giri, toți jucători care sunt sau au fost de-a lungul carierei în top 10 mondial, vor fi și în acest an prezenți la București. De asemenea, pentru ediția din acest an au fost anunțați trei dintre cei mai apreciați tineri jucători: Gukesh Dommaraju, Rameshbabu Praggnanandhaa și Nodirbek Abusattorov.

ADVERTISEMENT

Nume Țara Rating * FIDE Rating URS GM Fabiano Caruana SUA 2774 2789 GM Maxime Vachier-Lagrave Franța 2750 2766 GM Wesley So SUA 2755 2765 GM Gukesh Dommaraju India 2681 2719 GM Ian Nepomniachtchi FIDE 2771 2783 GM Alireza Firouzja Franța 2782 2774 GM Anish Giri Olanda 2721 2743 GM Rameshbabu Praggnanandhaa India 2709 2758 GM Nodirbek Abdusattorov Uzbekistan 2713 2759

______

*Punctaj valabil la nivelul lunii februarie 2024

“Suntem mândri că putem veni în fața publicului cu cea de-a noua ediție a acestui circuit anual de șah. Am reunit cei mai buni jucători de șah din întreaga lume, astfel că turneul va evidenția atât experiența campionilor renumiți, cât și a noii generații ajunsă pe prima scenă mondială a șahului”, a declarat Michael Khodarkovsky, director executiv al GCT.

În acest an, organizatorii au ales Varșovia ca punct de start al circuitului. Asta pentru că pentru mulți dintre jucători, calificați la Turneul Candidaților, ar fi fost imposibil să participe la un concurs de șah clasic în luna mai. Turneul Candidaților va avea loc la Toronto, în perioada 3-22 aprilie.

ADVERTISEMENT

Grand Chess Tour debutează în luna mai la Varșovia, cu Superbet Rapid&Blitz. Și vine apoi în București, pe 24 iunie

Astfel, nu va mai avea loc în luna mai, cum s-a întâmplat în 2023. Ci a fost mutat la finalul lui iunie, pentru a putea avea la start 9 dintre cei mai buni jucători ai planetei. Este de așteptat ca organizatorii să ofere wild-card și pentru un reprezentant al României. Bogdan Deac, Richard Rapport și Kirill Shevchenko ar fi variantele de luat în calcul.

Grand Chess Tour 2024 NUME PERIOADĂ LOCAȚIE Superbet Rapid & Blitz Poland 6 – 13 Mai Varșovia, Polonia Superbet Chess Classic Romania 24 iunie – 6 iulie București, Romania Super United Rapid & Blitz Croatia 8 – 15 iulie Zagreb, Croația Saint Louis Rapid & Blitz 10 – 17 august Saint Louis, SUA Sinquefield Cup 17 – 31 august Saint Louis, SUA

Premiile totale pentru circuitul Grand Chess Tour au crescut în acest an la 1,5 milioane de dolari. Iar cele două competiții de șah clasic, București și Saint Louis, vor avea cea mai mare sumă: premii totale de 350.000 de euro.

ADVERTISEMENT

“Începând din 2019, Fundația Superbet a susținut Grand Chess Tour și a investit activ în dezvoltarea jucătorilor talentați de șah la nivel național și internațional. Cu bucurie, anunțăm sprijinul nostru continuu pentru acest circuit, care asigură an de an prezența elitei șahistice mondiale la București Varșovia și Zagreb și în 2024.

Superbet, sponsor pentru toate cele trei turnee organizate în Europa în cadrul Grand Chess Tour, la București, Varșovia și Zagreb

Acest angajament ferm față de șah reflectă convingerea pe care o avem că șahul are capacitatea de a cultiva abilități critice, de a promova diversitatea, incluzând oameni de toate vârstele și indiferent de background“, a declarat Augusta Dragic, Președinta Fundației Superbet.

ADVERTISEMENT

Superbet este sponsor pentru toate cele trei turnee Grand Chess Tour organizate în Europa, la București, Varșovia și Zagreb. În vreme ce turneele din Saint Louis, SUA, sunt sponsorizate de miliardarul american Rex Sinquefield.