Prefectul de Olt spune că a găsit un dispozitiv GPS montat pe mașină. Mario de Mezzo acuză “tehnici mafiote”

Având în vedere că este în conflict cu mai mulți oameni influenți din zonă, pe care-i ”încurcă”, Mario de Mezzo a descoperit dispozitivul GPS după ce a fost cu mașina la un service. Acolo, mecanicul i-a dat vestea, astfel că au fost chemați polițiștii. Se pare că acel dispozitiv era ”montat în grabă și improvizat”.

Prefectul de Olt spune că a găsit un dispozitiv GPS montat pe mașină

”În urma cu câteva zile am descoperit sub bordul mașinii mele personale un licăr de led albastru suspect. Am găsit un dispozitiv pe care nu îl montasem eu. Am fost la service și mecanicul a identificat dispozitivul respectiv ca fiind sistem de localizare prin GPS.

Am mers la poliție, am făcut plângere penală și la primele cercetări au identificat și scos un dispozitiv electronic necunoscut, montat în grabă și improvizat. Urmează cercetările și sper că vinovații vor fi găsiți”, a scris prefectul pe Facebook.

Mai mult, Mario de Mezzo i-a acuzat pe ”vătafi” că îi va opri pe toți, în special pe cei ce fac jafuri la Slatina. Interesant, prefectul i-a acuzat pe aceștia că au trimis ”golani” să-l intimideze, însă i-a asigurat că ”timpul lor se apropie de sfârșit”. Rămâne de văzut dacă se va afla cine a încercat să-l urmărească pe prefect, pas cu pas.

”Vătafilor, puteți face orice, nu mă speriați, voi pune capăt jafurilor pe care le faceți în Slatina. În lumina acestei descoperiri, suspiciunile mele legate de incendiul tot al mașinii personale anul trecut încep să capete o alta formă. De data aceasta pot spune fără nicio rezerva: cineva mi-a umblat în mașină și a plantat acest dispozitiv.

Nu sunt în acord cu comportamentul vătafilor care calcă totul în picioare în Slatina. Nu mă miră, nu mă sperie, nu mă ating astfel de comportamente. Dar disperarea voastră se vede în astfel de acțiuni, în felul în care vă folosiți slugile să mă intimideze: atacându-mă de presa locală aservită, atacându-mă prin astfel de huliganisme, trimițând tot felul de golani care sa mă intimideze. Timpul vostru se apropie de sfârșit", a mai transmis prefectul de Olt.

Pot fi trași la răspundere cei care au montat dispozitivul GPS?

După acest anunț, prefectul a depus plângere la Poliție, astfel că reprezentanții IPJ Olt au precizat că au fost sesizați prin plângere scrisă cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi montat un dispozitiv de localizare în interiorul mașinii lui Mario de Mezzo, cândva în perioada decembrie 2022 – februarie 2024.

“În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal, cercetările fiind continuate. pentru stabilirea situaţiei de fapt şi dispunerea de măsuri legale”, au transmis reprezentanții IPJ Olt. Interesant, potrivit legii montarea unui dispozitiv GPS pe mașina unei persoane nu este o infracțiune prevăzută de legea penală.

Un bărbat a montat un dispozitiv GPS pe mașina concubinei, pentru a o urmări, iar aceasta l-a dat în judecată pentru "violarea vieții private". Doar că, așa cum legea a demonstrat, montarea unui GPS nu este incriminată de lege. "Cum legea penală nu poate fi aplicată prin analogie, Înalta Curte constată că fapta reţinută în sarcina inculpatului nu constituie infracţiunea de violare a vieţii private prev. de art. 226 C. pen", se arată în soluția ÎCCJ în cazul similar.