Premiile Oscar 2023: Cele mai spectaculoase ținute de pe covorul șampanie. Nicole Kidman, zeiță la 55 de ani!

Premiile Oscar încep an de an cu ceremonia de deschidere, care are loc pe covorul roșu, anul ăsta numit covorul șampanie. Apariții spectaculoase au avut loc și de data aceasta la Dobly Theatre, în Los Angeles.

Premiile Oscar 2023: Cele mai spectaculoase apariții de pe covorul șampanie. Nicole Kidman arată ireal de bine la 55 de ani

în vârstă de 55 de ani, pare că a găsit elixirul tinereții veșnice! Actrița, deși nu e nominalizată anul acesta la nicio categorie, a furat privirile tuturor cu rochia ei neagră cu aplicații argintii.

Vedeta a optat pentru o coafură nu foarte sofisticată, dar care emană feminitate și eleganță. Nu a fost singura apariție de notat de la

Anul acesta, celebritățile masculine, cu mici excepții, au preferat să se întoarcă la costumele clasice bărbătești. Până și interpretul lui Elvis în filmul cu același nume, Austin Butler, a dorit să se prezinte într-o zonă safe, cu toate că marele artist Elvis Presley a spart toate tiparele la capitolul modă, fiind un adevărat trend-setter.

Austin Butler a mers pe clasic

„Pentru mine e extraordinar să fac parte din acest fenomen. Dacă voi câștiga… Sunt atât de multe persoane cărora aș vrea să le mulțumesc, oameni care m-au susținut și asta îmi dă o stare de agitație” , a declarat interpretul lui Butler. Actorul este favorit la câștigarea trofeului pentru cel mai bun actor în rol principal.

Angela Bassett, actriță nominalizată pentru rolul din „Black Panther: Wakanda Forever”, a strălucit într-o rochie mov cu umerii supradimensionați. „Aș putea spune că rolul din Black Panther a fost unul din rolurile carierei mele. Mă simt foarte bine aici, sunt ca într-o familie, am ajuns că îi cunosc deja pe toți”, a mărturisit Angela Bassett.

Modelul cu vitiligo Winnie Harlow s-a îmbrăcat cu o rochie Armani, galbenă, purtând bijuterii de la brandul lui David Morris.

Jessica Chastain, Lenny Kravitz și Harry Shum Jr. s-au remarcat și ei

Ceva mai puțin îndrăzneață la capitolul vestimentar a fost Ana de Armas, actrița nominalizată pentru rolul vieții sale. Aceasta a jucat-o pe Marylin Monroe în filmul „Blonde”.

Nu toate celebritățile care au sosit la Dolby Theatre au vrut să stea de vorbă cu reporterii din prima. Steven Spielberg a părut destul de incomodat de jurnaliști, acesta abia salutând reporterii de la ABC.

Apariții de-a dreptul răvășitoare au avut și Jessica Chastain, Lenny Kravitz (un fashionist la fiecare ocazie specială) sau Harry Shum Jr.. Cel din urmă a ales un costum cu influențe asiatice în partea de jos, asemănător celor utilizate la sporturile de contact. Actorul e nominalizat pentru rolul din „Everything Everywhere All at Once”.